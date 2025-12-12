Schaeffler Việt Nam đẩy mạnh khai thác hệ thống điện mặt trời

Hệ thống điện mặt trời tại nhà máy sản xuất ở Đồng Nai

Hệ thống điện mặt trời của Schaeffler trải rộng trên diện tích hơn 10.000 m², sở hữu công suất lắp đặt xấp xỉ 2,12 MWp và có thể cung cấp gần 2.714 MWh sản lượng điện mỗi năm. Việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo giúp Schaeffler giảm thải đến 1.840 tấn khí CO₂ mỗi năm.

Công trình điện mặt trời áp mái quy mô lớn mang lại nhiều lợi ích. Cụ thể như giúp nhà máy hạn chế phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, từ đó cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nguồn cung điện tái tạo ổn định, hệ thống góp phần củng cố hiệu quả vận hành lâu dài của Schaeffler.

Việc lắp đặt điện mặt trời giúp cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính với nguồn cung điện tái tạo ổn định

Các sáng kiến tiết kiệm năng lượng như hệ thống điện mặt trời là yếu tố quan trọng trong định hướng phát triển bền vững, vốn là một trong bốn trụ cột chiến lược của tập đoàn Schaeffler. Thông qua việc chủ động sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, Schaeffler tiếp tục khẳng định cam kết hiện thực hóa các mục tiêu theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, tiến đến mục tiêu chung là giới hạn mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Việc đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời tại Đồng Nai là một ví dụ điển hình về cách thức sử dụng năng lượng tái tạo để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nguồn năng lượng sạch của Schaeffler. Bên cạnh đó, tập đoàn đã và đang đẩy mạnh nhiều biện pháp đồng bộ nhằm giảm phát thải khí carbon, tập trung vào tối ưu hiệu suất năng lượng trong toàn bộ quy trình vận hành.

Trong khuôn khổ Chương trình Hiệu suất Năng lượng (Energy Efficiency Program - EEP), Schaeffler đã triển khai nhiều sáng kiến đột phá cho nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Kể từ năm 2021, Schaeffler tiến hành lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, lắp biến tần cho các máy bơm, lắp hệ thống tắt đèn tự động để hạn chế ánh sáng các khu vực không cần thiết, tối ưu hệ thống giải nhiệt cho máy móc sản xuất, tối ưu hóa hệ thống điều hòa khu vực nhà ăn, giảm cách nhiệt và thay hóa chất rửa khu vực lò nhiệt luyện. Những giải pháp này đã giúp nhà máy tiết kiệm điện năng khoảng 550 MWh/năm.

Kể từ năm 2021, Schaeffler đã triển khai nhiều sáng kiến đột phá cho nhà máy sản xuất tại Việt Nam, giúp tiết kiệm điện năng khoảng 550 MWh/năm

Schaeffler cũng chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng nước. Từ năm 2022, nhà máy tái sử dụng nước sau khi lọc của hệ thống nước tinh khiết cho công tác vệ sinh thiết bị, nâng cấp thiết bị tại khu vệ sinh và nhà ăn nhằm giảm lưu lượng, đồng thời tái sử dụng nước ngưng cho hoạt động vệ sinh và chăm sóc cảnh quan. Nhờ đó, nhà máy đã tiết kiệm 4.014 m³/năm.

Song song với các giải pháp kỹ thuật, Schaeffler còn chú trọng nâng cao nhận thức tiết kiệm năng lượng cho đội ngũ nhân viên. Công ty thường xuyên tổ chức các hội thảo cấp nhà máy về Hiệu suất Năng lượng cho nhân viên và đối tác, nhằm tìm kiếm cơ hội và đề xuất các biện pháp mới giúp giảm tiêu thụ năng lượng.

Bên cạnh đó, tại nhà máy, Schaeffler đang nhân rộng quá trình giảm phát thải carbon trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Tập đoàn cũng đề ra các phương pháp cụ thể để giảm phát thải từ đối tác kinh doanh và ưu tiên sử dụng nguồn điện tái tạo, giúp Schaeffler tại Việt Nam đạt được Chứng chỉ Năng lượng tái tạo (REC).

Những sáng kiến này song hành cùng định hướng của Việt Nam trong lộ trình hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050, theo tinh thần của Nghị quyết 70-NQ/TW về đảm bảo an ninh năng lượng, hiện đại hóa lưới điện và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030.

“Chúng tôi cam kết điều chỉnh hoạt động vận hành của mình phù hợp với mục tiêu hướng tới Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam. Các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo, bao gồm hệ thống điện mặt trời tại nhà máy Đồng Nai, là một phần trong chiến lược tiến tới trung hòa khí hậu và xây dựng chuỗi giá trị bền vững hơn. Những nỗ lực này nhằm mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng, môi trường và các thế hệ tương lai”. Ông Zhang Ying, Giám đốc Nhà máy Schaeffler, chia sẻ.