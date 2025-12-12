Chuyển đổi số
Schaeffler Việt Nam đẩy mạnh khai thác hệ thống điện mặt trời

Anh Thái

Anh Thái

16:14 | 12/12/2025
Dự án là một trong nhiều sáng kiến được Schaeffler triển khai nhằm đáp ứng các mục tiêu về biến đổi khí hậu của Hiệp định Paris, khẳng định cam kết ứng dụng các công nghệ tiên tiến để thúc đẩy quá trình khử carbon và nâng cao tính bền vững trong hoạt động sản xuất tại Việt Nam.
Schaeffler Việt Nam đẩy mạnh khai thác hệ thống điện mặt trời
Hệ thống điện mặt trời tại nhà máy sản xuất ở Đồng Nai

Hệ thống điện mặt trời của Schaeffler trải rộng trên diện tích hơn 10.000 m², sở hữu công suất lắp đặt xấp xỉ 2,12 MWp và có thể cung cấp gần 2.714 MWh sản lượng điện mỗi năm. Việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo giúp Schaeffler giảm thải đến 1.840 tấn khí CO₂ mỗi năm.

Công trình điện mặt trời áp mái quy mô lớn mang lại nhiều lợi ích. Cụ thể như giúp nhà máy hạn chế phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, từ đó cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nguồn cung điện tái tạo ổn định, hệ thống góp phần củng cố hiệu quả vận hành lâu dài của Schaeffler.

Schaeffler Việt Nam đẩy mạnh khai thác hệ thống điện mặt trời
Việc lắp đặt điện mặt trời giúp cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính với nguồn cung điện tái tạo ổn định

Các sáng kiến tiết kiệm năng lượng như hệ thống điện mặt trời là yếu tố quan trọng trong định hướng phát triển bền vững, vốn là một trong bốn trụ cột chiến lược của tập đoàn Schaeffler. Thông qua việc chủ động sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, Schaeffler tiếp tục khẳng định cam kết hiện thực hóa các mục tiêu theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, tiến đến mục tiêu chung là giới hạn mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Việc đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời tại Đồng Nai là một ví dụ điển hình về cách thức sử dụng năng lượng tái tạo để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nguồn năng lượng sạch của Schaeffler. Bên cạnh đó, tập đoàn đã và đang đẩy mạnh nhiều biện pháp đồng bộ nhằm giảm phát thải khí carbon, tập trung vào tối ưu hiệu suất năng lượng trong toàn bộ quy trình vận hành.

Trong khuôn khổ Chương trình Hiệu suất Năng lượng (Energy Efficiency Program - EEP), Schaeffler đã triển khai nhiều sáng kiến đột phá cho nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Kể từ năm 2021, Schaeffler tiến hành lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, lắp biến tần cho các máy bơm, lắp hệ thống tắt đèn tự động để hạn chế ánh sáng các khu vực không cần thiết, tối ưu hệ thống giải nhiệt cho máy móc sản xuất, tối ưu hóa hệ thống điều hòa khu vực nhà ăn, giảm cách nhiệt và thay hóa chất rửa khu vực lò nhiệt luyện. Những giải pháp này đã giúp nhà máy tiết kiệm điện năng khoảng 550 MWh/năm.

Schaeffler Việt Nam đẩy mạnh khai thác hệ thống điện mặt trời
Kể từ năm 2021, Schaeffler đã triển khai nhiều sáng kiến đột phá cho nhà máy sản xuất tại Việt Nam, giúp tiết kiệm điện năng khoảng 550 MWh/năm

Schaeffler cũng chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng nước. Từ năm 2022, nhà máy tái sử dụng nước sau khi lọc của hệ thống nước tinh khiết cho công tác vệ sinh thiết bị, nâng cấp thiết bị tại khu vệ sinh và nhà ăn nhằm giảm lưu lượng, đồng thời tái sử dụng nước ngưng cho hoạt động vệ sinh và chăm sóc cảnh quan. Nhờ đó, nhà máy đã tiết kiệm 4.014 m³/năm.

Song song với các giải pháp kỹ thuật, Schaeffler còn chú trọng nâng cao nhận thức tiết kiệm năng lượng cho đội ngũ nhân viên. Công ty thường xuyên tổ chức các hội thảo cấp nhà máy về Hiệu suất Năng lượng cho nhân viên và đối tác, nhằm tìm kiếm cơ hội và đề xuất các biện pháp mới giúp giảm tiêu thụ năng lượng.

Bên cạnh đó, tại nhà máy, Schaeffler đang nhân rộng quá trình giảm phát thải carbon trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Tập đoàn cũng đề ra các phương pháp cụ thể để giảm phát thải từ đối tác kinh doanh và ưu tiên sử dụng nguồn điện tái tạo, giúp Schaeffler tại Việt Nam đạt được Chứng chỉ Năng lượng tái tạo (REC).

Những sáng kiến này song hành cùng định hướng của Việt Nam trong lộ trình hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050, theo tinh thần của Nghị quyết 70-NQ/TW về đảm bảo an ninh năng lượng, hiện đại hóa lưới điện và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030.

“Chúng tôi cam kết điều chỉnh hoạt động vận hành của mình phù hợp với mục tiêu hướng tới Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam. Các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo, bao gồm hệ thống điện mặt trời tại nhà máy Đồng Nai, là một phần trong chiến lược tiến tới trung hòa khí hậu và xây dựng chuỗi giá trị bền vững hơn. Những nỗ lực này nhằm mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng, môi trường và các thế hệ tương lai”. Ông Zhang Ying, Giám đốc Nhà máy Schaeffler, chia sẻ.

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Lần đầu tiên người Việt giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại nhà máy smartphone Samsung

Lần đầu tiên người Việt giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại nhà máy smartphone Samsung

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Đáp ứng đa dạng nhu cầu cuộc sống, Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Đáp ứng đa dạng nhu cầu cuộc sống, Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Cựu Giám đốc CIA trấn an châu Âu

Cựu Giám đốc CIA trấn an châu Âu

Giải Pickleball đầu tiên vì cộng đồng khởi tranh tại Việt Nam

Giải Pickleball đầu tiên vì cộng đồng khởi tranh tại Việt Nam

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

Sự kiện 'CapCut AI Creator Lab' thành công tốt đẹp

Gia đình REDMI 15 có thêm thành viên mới

Gia đình REDMI 15 có thêm thành viên mới

AVSHOW 2025: Giới mộ điệu âm thanh phấn khích với siêu phẩm từ Aries Cerat và Tidal

AVSHOW 2025: Giới mộ điệu âm thanh phấn khích với siêu phẩm từ Aries Cerat và Tidal

‘Lon nước ngọt’ phát nhạc mang tên JBL Grip

‘Lon nước ngọt’ phát nhạc mang tên JBL Grip

Sony Alpha 7 V chính thức lên kệ

Sony Alpha 7 V chính thức lên kệ

Altman và Musk: Từ đồng sáng lập OpenAI đến cuộc đối đầu trong thị trường AI

Altman và Musk: Từ đồng sáng lập OpenAI đến cuộc đối đầu trong thị trường AI

Microsoft rót 17,5 tỷ đô la vào hạ tầng AI Ấn Độ

Microsoft rót 17,5 tỷ đô la vào hạ tầng AI Ấn Độ

Amazon cam kết đầu tư 35 tỷ đô la vào lĩnh vực AI của Ấn Độ đến năm 2030

Amazon cam kết đầu tư 35 tỷ đô la vào lĩnh vực AI của Ấn Độ đến năm 2030

Định hình hệ sinh thái Blockchain Việt Nam từ hạ tầng số an toàn

Định hình hệ sinh thái Blockchain Việt Nam từ hạ tầng số an toàn

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Visa và VNPT Money hợp tác chiến lược

Visa và VNPT Money hợp tác chiến lược

Panasonic tung chương trình ưu đãi Tết 2026

Panasonic tung chương trình ưu đãi Tết 2026

Giáng sinh bùng nổ ưu đãi đến 70%++ tại LocknLock Brand Day Long Hậu, cơ hội nhận ngay iPhone 17

Giáng sinh bùng nổ ưu đãi đến 70%++ tại LocknLock Brand Day Long Hậu, cơ hội nhận ngay iPhone 17

Giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao nhất hơn một tháng trở lại đây

Giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao nhất hơn một tháng trở lại đây

Tiger Remix 2026 sẵn sàng trở lại

Tiger Remix 2026 sẵn sàng trở lại

Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025 tại TP.Hồ Chí Minh

Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025 tại TP.Hồ Chí Minh

Garmin tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33

Garmin tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33

Giám đốc điều hành Coupang từ chức sau vụ vi phạm dữ liệu ảnh hưởng 34 triệu khách hàng

Giám đốc điều hành Coupang từ chức sau vụ vi phạm dữ liệu ảnh hưởng 34 triệu khách hàng

BYD SEALION 6: Công nghệ hybrid linh hoạt trong cuộc đua xe xanh

BYD SEALION 6: Công nghệ hybrid linh hoạt trong cuộc đua xe xanh

BYD SEAL: Mẫu Sedan điện phong cách thể thao thế hệ mới

BYD SEAL: Mẫu Sedan điện phong cách thể thao thế hệ mới

BYD M9:

BYD M9: 'Kẻ thách thức' mới của phân khúc MPV hạng sang Việt Nam

Nhà máy Piaggio Phú Thọ ghi nhận 2 triệu chiếc xe đã được xuất xưởng

Nhà máy Piaggio Phú Thọ ghi nhận 2 triệu chiếc xe đã được xuất xưởng

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console