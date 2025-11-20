Được biết, kết quả khảo sát dựa trên nghiên cứu từ hơn 66.000 nhân viên đang làm việc tại 650 doanh nghiệp thuộc 18 lĩnh vực, ngành nghề trên toàn quốc, cùng quá trình đánh giá chặt chẽ và hoàn toàn độc lập của Anphabe và Intage Việt Nam. Và Schaeffler tiếp tục ghi nhận những kết quả nổi bật ở nhiều hạng mục. Trong đó, công ty đã vươn lên vị trí thứ 4 trong ngành Kỹ thuật/ Máy móc/ Cơ khí công nghiệp; tăng lên vị trí thứ 8 trong ngành Sản xuất/ Công nghiệp chế biến, chế tạo; và duy trì vị trí thứ 23 trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - khối Doanh Nghiệp Vừa.

Schaeffler được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”

Bảng xếp hạng là kết quả phân tích độc lập và toàn diện từ phản hồi của nhân viên và dữ liệu nơi làm việc, do Anphabe và Công ty nghiên cứu thị trường Intage phối hợp thực hiện dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Phương pháp này nhằm đánh giá doanh nghiệp trên những tiêu chí cốt lõi như mức độ hài lòng của nhân viên, năng lực đổi mới, tính hòa nhập và văn hóa doanh nghiệp, qua đó xây dựng một trong những thước đo quan trọng về môi trường làm việc xuất sắc tại Việt Nam.

“Danh hiệu này là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của Schaeffler trong việc thu hút, bồi dưỡng và duy trì đội ngũ nhân tài hàng đầu. Tại Schaeffler, yếu tố con người chính là chìa khóa để thành công. Việc được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ba năm liên tiếp là minh chứng rõ ràng cho cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng môi trường làm việc hòa nhập và luôn hướng tới tương lai, nơi mỗi nhân viên đều được tạo điều kiện tối đa để học tập, phát huy vai trò lãnh đạo và cùng nhau phát triển”. Bà Nguyễn Hồng Yến, Giám đốc Nhân sự Quốc gia Schaeffler Việt Nam, chia sẻ.

“Con người” và “Kỹ năng” tiếp tục là trọng tâm phát triển nhân sự và đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của công ty

Tại Việt Nam, hai trụ cột về “Con người” và “Kỹ năng” tiếp tục là trọng tâm phát triển nhân sự và đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của công ty trong năm nay. Cụ thể, từ năm 2020, Schaeffler Việt Nam đã triển khai Chương trình học nghề theo tiêu chuẩn Đức, mang đến cho các tài năng trẻ trong lĩnh vực kỹ thuật cơ hội đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trực tiếp tại nhà máy sản xuất của Schaeffler ở Khu công nghiệp Amata, Đồng Nai.

Trên nền tảng đó, Schaeffler không ngừng tăng cường mối quan hệ với các trường đại học và đội ngũ chuyên gia trẻ thông qua các chương trình hợp tác và sáng kiến phát triển nghề nghiệp. Công ty hiện là đối tác quen thuộc đồng hành trong nhiều hoạt động của các trường đại học như VinUni và RMIT, đồng thời tham gia các sự kiện như Ngày hội Hướng nghiệp Đức 2025, và Chuyến xe hướng nghiệp Đức 2025, góp phần tạo cầu nối cho nguồn nhân lực trẻ trong nước tiếp cận cơ hội nghề nghiệp tại các doanh nghiệp Đức hàng đầu.

Schaeffler đã tổ chức đồng bộ nhiều chương trình đào tạo chuyên biệt

Nhằm trang bị kỹ năng phù hợp và khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh không ngừng biến động cho nhân viên, Schaeffler cũng đã tổ chức đồng bộ nhiều chương trình đào tạo chuyên biệt, bao gồm các khóa học về phát triển lãnh đạo, giải quyết tình huống, huấn luyện quản lý, hợp tác và làm việc nhóm, xử lý xung đột cùng các khóa đào tạo giảng viên nội bộ. Đáng chú ý, 30% các chương trình này do chính các giảng viên nội bộ đã được chứng nhận của Schaeffler trực tiếp đứng lớp, những người trước đó đã hoàn thành các chương trình huấn luyện và đào tạo quốc tế của công ty.

Bên cạnh đó, công ty còn triển khai chương trình Nhà phát triển công dân Mendix (Mendix Citizen Developer Initiative). Đây là chương trình toàn cầu về phát triển phần mềm low-code, giúp nhân viên tự lập trình và tinh chỉnh ứng dụng nhằm nâng cao hiệu suất vận hành. Tính đến năm 2025, Schaeffler đã có 100 nhà phát triển công dân được chứng nhận Mendix trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chia sẻ về những thành tựu đạt được, bà Nguyễn Hồng Yến cho biết thêm: “Thành quả này phản ánh Chiến lược về Con người của Schaeffler, với khát vọng kết nối đội ngũ nhân sự và kiến tạo một tương lai đổi mới sáng tạo. Đây cũng là tầm nhìn dài hạn của Schaeffler: kiến tạo môi trường làm việc đầy cảm hứng, nơi mỗi nhân viên có thể xây dựng hành trình sự nghiệp trọn vẹn và đầy ý nghĩa.”