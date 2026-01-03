Trung Quốc cáo buộc Hà Lan phạm “sai lầm” trong vụ Nexperia

Hôm thứ Tư 30/12, Trung Quốc kêu gọi Hà Lan “ngay lập tức sửa chữa sai lầm” liên quan đến nhà sản xuất chip Nexperia.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại mới về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, đặc biệt đối với ngành công nghiệp ô tô.

Bắc Kinh gây sức ép, yêu cầu Hà Lan “sửa sai”

Trong tuyên bố đưa ra hôm qua 30/12, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi chính phủ Hà Lan nhanh chóng loại bỏ các “trở ngại nhân tạo” đang cản trở hoạt động của Nexperia, qua đó khôi phục sự ổn định và an ninh cho chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Theo Bắc Kinh, việc Hà Lan viện dẫn một đạo luật thời Chiến tranh Lạnh để giành quyền kiểm soát Nexperia là hành động “khó hiểu”, nhất là trong bối cảnh ngành công nghiệp toàn cầu đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt linh kiện nghiêm trọng.

“Trước sự lo lắng và bất an ngày càng gia tăng của ngành công nghiệp toàn cầu, Hà Lan vẫn tỏ ra thờ ơ và ngoan cố theo đuổi con đường riêng, hoàn toàn không thể hiện thái độ có trách nhiệm đối với an ninh chuỗi cung ứng bán dẫn”, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh trong tuyên bố, theo bản dịch của Google.

Hà Lan giữ im lặng, tiếp tục bảo vệ quyết định can thiệp

Khi được CNBC liên hệ vào sáng cùng ngày, người phát ngôn của chính phủ Hà Lan từ chối đưa ra bình luận. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, Bộ trưởng Kinh tế Hà Lan Vincent Karremans nhiều lần công khai bảo vệ quyết định can thiệp vào Nexperia, cho rằng động thái này liên quan đến các cân nhắc an ninh quốc gia.

Theo các nguồn tin, quyết định của Hà Lan được đưa ra sau khi Mỹ bày tỏ lo ngại về rủi ro an ninh liên quan đến hoạt động chuyển giao công nghệ của công ty này – một diễn biến phản ánh rõ nét sự gia tăng căng thẳng địa chính trị trong lĩnh vực bán dẫn.

Nexperia và vai trò then chốt trong ngành công nghiệp ô tô

Nexperia là nhà sản xuất hàng tỷ chip nền tảng mỗi năm, bao gồm bóng bán dẫn, điốt và các linh kiện quản lý nguồn. Các sản phẩm này được sản xuất tại châu Âu, lắp ráp và kiểm tra tại Trung Quốc, sau đó xuất khẩu trở lại cho khách hàng ở châu Âu và nhiều thị trường khác.

Dù là các chip công nghệ thấp và giá rẻ, sản phẩm của Nexperia lại đóng vai trò thiết yếu trong hầu hết các thiết bị sử dụng điện. Trong ngành ô tô, các linh kiện này được sử dụng cho hệ thống kết nối pin với động cơ, đèn chiếu sáng, cảm biến, phanh, túi khí, hệ thống giải trí và cửa sổ điện.

Chính vì vậy, bất kỳ gián đoạn nào trong chuỗi cung ứng của Nexperia đều có thể gây ra hiệu ứng lan rộng đối với ngành sản xuất ô tô toàn cầu.

Các hiệp hội và doanh nghiệp trong ngành ô tô cho biết những gián đoạn liên quan đến Nexperia vẫn chưa được giải quyết triệt để, khiến nguy cơ thiếu hụt linh kiện tiếp tục hiện hữu.

Hãng Nissan của Nhật Bản và nhà cung cấp phụ tùng Bosch của Đức đã nằm trong số những doanh nghiệp sớm lên tiếng cảnh báo về khả năng thiếu hụt linh kiện trong thời gian tới.

Trả lời CNBC hồi tháng trước, người phát ngôn Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức (VDA) – đại diện cho Volkswagen, Mercedes-Benz Group, BMW cùng hàng trăm doanh nghiệp khác – cảnh báo rủi ro nguồn cung đang gia tăng rõ rệt, “đặc biệt là trong quý đầu tiên năm 2026”.

Căng thẳng công nghệ tiếp tục phủ bóng chuỗi cung ứng toàn cầu

Vụ việc Nexperia cho thấy chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu đang ngày càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy cạnh tranh công nghệ và địa chính trị. Trong bối cảnh nhu cầu chip vẫn ở mức cao, bất kỳ quyết định mang tính hành chính hay chính trị nào cũng có thể tạo ra tác động dây chuyền, vượt xa phạm vi một doanh nghiệp hay một quốc gia.

Nếu Hà Lan và Trung Quốc không sớm tìm được tiếng nói chung, nguy cơ bất ổn mới đối với ngành bán dẫn vốn đã mong manh sau đại dịch và các cuộc khủng hoảng địa chính trị có thể trở thành thách thức lớn đối với kinh tế toàn cầu trong giai đoạn 2025–2026.