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Trung Quốc cáo buộc Hà Lan phạm 'sai lầm' trong vụ Nexperia

Hải Thủy

Hải Thủy

11:50 | 03/01/2026
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Trung Quốc vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt Hà Lan liên quan đến quyết định can thiệp vào Nexperia - nhà sản xuất chip thuộc sở hữu Trung Quốc đặt trụ sở tại Hà Lan đồng thời kêu gọi Amsterdam “ngay lập tức sửa chữa sai lầm”.
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Trung Quốc cáo buộc Hà Lan phạm “sai lầm” trong vụ Nexperia
Hôm thứ Tư 30/12, Trung Quốc kêu gọi Hà Lan “ngay lập tức sửa chữa sai lầm” liên quan đến nhà sản xuất chip Nexperia.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại mới về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, đặc biệt đối với ngành công nghiệp ô tô.

Bắc Kinh gây sức ép, yêu cầu Hà Lan “sửa sai”

Trong tuyên bố đưa ra hôm qua 30/12, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi chính phủ Hà Lan nhanh chóng loại bỏ các “trở ngại nhân tạo” đang cản trở hoạt động của Nexperia, qua đó khôi phục sự ổn định và an ninh cho chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Theo Bắc Kinh, việc Hà Lan viện dẫn một đạo luật thời Chiến tranh Lạnh để giành quyền kiểm soát Nexperia là hành động “khó hiểu”, nhất là trong bối cảnh ngành công nghiệp toàn cầu đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt linh kiện nghiêm trọng.

“Trước sự lo lắng và bất an ngày càng gia tăng của ngành công nghiệp toàn cầu, Hà Lan vẫn tỏ ra thờ ơ và ngoan cố theo đuổi con đường riêng, hoàn toàn không thể hiện thái độ có trách nhiệm đối với an ninh chuỗi cung ứng bán dẫn”, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh trong tuyên bố, theo bản dịch của Google.

Hà Lan giữ im lặng, tiếp tục bảo vệ quyết định can thiệp

Khi được CNBC liên hệ vào sáng cùng ngày, người phát ngôn của chính phủ Hà Lan từ chối đưa ra bình luận. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, Bộ trưởng Kinh tế Hà Lan Vincent Karremans nhiều lần công khai bảo vệ quyết định can thiệp vào Nexperia, cho rằng động thái này liên quan đến các cân nhắc an ninh quốc gia.

Theo các nguồn tin, quyết định của Hà Lan được đưa ra sau khi Mỹ bày tỏ lo ngại về rủi ro an ninh liên quan đến hoạt động chuyển giao công nghệ của công ty này – một diễn biến phản ánh rõ nét sự gia tăng căng thẳng địa chính trị trong lĩnh vực bán dẫn.

Nexperia và vai trò then chốt trong ngành công nghiệp ô tô

Nexperia là nhà sản xuất hàng tỷ chip nền tảng mỗi năm, bao gồm bóng bán dẫn, điốt và các linh kiện quản lý nguồn. Các sản phẩm này được sản xuất tại châu Âu, lắp ráp và kiểm tra tại Trung Quốc, sau đó xuất khẩu trở lại cho khách hàng ở châu Âu và nhiều thị trường khác.

Dù là các chip công nghệ thấp và giá rẻ, sản phẩm của Nexperia lại đóng vai trò thiết yếu trong hầu hết các thiết bị sử dụng điện. Trong ngành ô tô, các linh kiện này được sử dụng cho hệ thống kết nối pin với động cơ, đèn chiếu sáng, cảm biến, phanh, túi khí, hệ thống giải trí và cửa sổ điện.

Chính vì vậy, bất kỳ gián đoạn nào trong chuỗi cung ứng của Nexperia đều có thể gây ra hiệu ứng lan rộng đối với ngành sản xuất ô tô toàn cầu.

Các hiệp hội và doanh nghiệp trong ngành ô tô cho biết những gián đoạn liên quan đến Nexperia vẫn chưa được giải quyết triệt để, khiến nguy cơ thiếu hụt linh kiện tiếp tục hiện hữu.

Hãng Nissan của Nhật Bản và nhà cung cấp phụ tùng Bosch của Đức đã nằm trong số những doanh nghiệp sớm lên tiếng cảnh báo về khả năng thiếu hụt linh kiện trong thời gian tới.

Trả lời CNBC hồi tháng trước, người phát ngôn Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức (VDA) – đại diện cho Volkswagen, Mercedes-Benz Group, BMW cùng hàng trăm doanh nghiệp khác – cảnh báo rủi ro nguồn cung đang gia tăng rõ rệt, “đặc biệt là trong quý đầu tiên năm 2026”.

Căng thẳng công nghệ tiếp tục phủ bóng chuỗi cung ứng toàn cầu

Vụ việc Nexperia cho thấy chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu đang ngày càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy cạnh tranh công nghệ và địa chính trị. Trong bối cảnh nhu cầu chip vẫn ở mức cao, bất kỳ quyết định mang tính hành chính hay chính trị nào cũng có thể tạo ra tác động dây chuyền, vượt xa phạm vi một doanh nghiệp hay một quốc gia.

Nếu Hà Lan và Trung Quốc không sớm tìm được tiếng nói chung, nguy cơ bất ổn mới đối với ngành bán dẫn vốn đã mong manh sau đại dịch và các cuộc khủng hoảng địa chính trị có thể trở thành thách thức lớn đối với kinh tế toàn cầu trong giai đoạn 2025–2026.

Trung Quốc Hà Lan Nexperia chip bán dẫn chuỗi cung ứng Ngành ô tô Căng thẳng công nghệ An ninh Quốc gia

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Thừa Thiên Huế

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mây đen u ám
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Hà Giang

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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mây đen u ám
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Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
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HKD 0 3355 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14648 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19933 20063 20789
THB 0 734.3 0
TWD 0 820 0
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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XAU 14,498,000 0 14,802,000
CNY 0 3,720 0
THB 0 769 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/06/2026 07:00

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

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Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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