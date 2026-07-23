Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%

Ngày 22/7, Hội đồng Khoa học, Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam (VASA) cùng Chủ tịch Công ty CP Công nghệ VisakAI đã chứng kiến chương trình diễn tập đánh chặn của ba mẫu thiết bị bay không người lái (UAV) X1, X2 và X3 tại khu vực bay thử nghiệm thuộc Viện Công nghệ Không gian.

Các mẫu UAV tham gia diễn tập. (Ảnh: VASA)

Kết quả diễn tập cho thấy cả ba mẫu UAV đều đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật theo thiết kế và hoàn thành toàn bộ nội dung diễn tập với hiệu suất đánh chặn mục tiêu bay và mục tiêu cố định đạt 100%.

Ba mẫu UAV X1, X2, X3 được nghiên cứu chế tạo và tích hợp trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giải quyết các bài toán như tránh radar, vượt qua chế áp điện tử cấp độ 4, tự tìm mục tiêu đánh chặn và rút về điểm hẹn an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cả ba mẫu đều đạt các thông số kỹ thuật, bao gồm: tốc độ tối đa: 350km/giờ; trần bay: 300m; bán kính hoạt động: 15km; thời gian bay liên tục: 15 phút.

Đại diện lãnh đạo Viện Hàng không-Vũ trụ Việt Nam và Công ty CP Công nghệ VisakAI tại buổi diễn tập. (Ảnh: VASA)

Đây là kết quả hợp tác khoa học và công nghệ giữa đội ngũ chuyên gia, kỹ sư của Hội Hàng không-Vũ trụ Việt Nam và Công ty CP Công nghệ VisakAI tại Viện Công nghệ Không gian trong thời gian qua.

Theo Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam, những kết luận và kết quả thu được từ chương trình diễn tập sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng cho các giai đoạn nghiên cứu, phát triển tiếp theo của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư.

Đồng thời, chương trình cũng góp phần thúc đẩy quá trình phát triển các công nghệ UAV với hệ thống điều khiển thông minh và trí tuệ nhân tạo, hướng tới mở rộng năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thiết bị bay không người lái tại Việt Nam trong thời gian tới.