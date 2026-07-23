Khoa học
Khoa học quân sự

Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%

Gia Hân

Gia Hân

14:16 | 23/07/2026
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Ba mẫu thiết bị bay không người lái (UAV) X1, X2 và X3 do Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam phối hợp Công ty CP Công nghệ VisakAI nghiên cứu, chế tạo đã hoàn thành chương trình diễn tập đánh chặn với hiệu suất 100%. Kết quả thử nghiệm tạo cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng cho các giai đoạn phát triển công nghệ UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam.
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Ngày 22/7, Hội đồng Khoa học, Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam (VASA) cùng Chủ tịch Công ty CP Công nghệ VisakAI đã chứng kiến chương trình diễn tập đánh chặn của ba mẫu thiết bị bay không người lái (UAV) X1, X2 và X3 tại khu vực bay thử nghiệm thuộc Viện Công nghệ Không gian.

Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%
Các mẫu UAV tham gia diễn tập. (Ảnh: VASA)
Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%
Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%

Kết quả diễn tập cho thấy cả ba mẫu UAV đều đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật theo thiết kế và hoàn thành toàn bộ nội dung diễn tập với hiệu suất đánh chặn mục tiêu bay và mục tiêu cố định đạt 100%.

Ba mẫu UAV X1, X2, X3 được nghiên cứu chế tạo và tích hợp trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giải quyết các bài toán như tránh radar, vượt qua chế áp điện tử cấp độ 4, tự tìm mục tiêu đánh chặn và rút về điểm hẹn an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cả ba mẫu đều đạt các thông số kỹ thuật, bao gồm: tốc độ tối đa: 350km/giờ; trần bay: 300m; bán kính hoạt động: 15km; thời gian bay liên tục: 15 phút.

Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%
Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%
Đại diện lãnh đạo Viện Hàng không-Vũ trụ Việt Nam và Công ty CP Công nghệ VisakAI tại buổi diễn tập. (Ảnh: VASA)

Đây là kết quả hợp tác khoa học và công nghệ giữa đội ngũ chuyên gia, kỹ sư của Hội Hàng không-Vũ trụ Việt Nam và Công ty CP Công nghệ VisakAI tại Viện Công nghệ Không gian trong thời gian qua.

Theo Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam, những kết luận và kết quả thu được từ chương trình diễn tập sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng cho các giai đoạn nghiên cứu, phát triển tiếp theo của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư.

Đồng thời, chương trình cũng góp phần thúc đẩy quá trình phát triển các công nghệ UAV với hệ thống điều khiển thông minh và trí tuệ nhân tạo, hướng tới mở rộng năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thiết bị bay không người lái tại Việt Nam trong thời gian tới.

UAV Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Hà Nội - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đà Nẵng - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Miền Tây - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Tây Nguyên - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
NL 99.99 13,000 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼200K
Trang sức 99.9 13,190 ▼600K 13,890 ▼600K
Trang sức 99.99 13,200 ▼600K 13,900 ▼600K
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼7K 14,002 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼7K 14,003 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 134 ▼7K 139 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 134 ▼7K 1,391 ▼60K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 131 ▼7K 137 ▼6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,644 ▼5940K 135,644 ▼5940K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,311 ▼88300K 10,291 ▼97120K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,519 ▲82643K 93,319 ▲92345K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,928 ▼3661K 83,728 ▼3661K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,229 ▼3498K 80,029 ▼3498K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,485 ▼2502K 57,285 ▼2502K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
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AUD 17881 18155 18730
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CNY 0 3845 3938
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Cập nhật: 23/07/2026 16:00
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Cập nhật: 23/07/2026 16:00
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Cập nhật: 23/07/2026 16:00

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