Giá vàng hôm nay 23/7: Vàng miếng SJC lao dốc, chênh lệch với thế giới thu hẹp

Thị trường vàng trong nước bước vào phiên giao dịch ngày 23/7/2026 với một đợt điều chỉnh sâu hiếm thấy. Bảng giá của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn cho thấy vàng miếng SJC mở phiên ở mức 142,0 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146,0 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đến 9 giờ 38 phút, hai mức giá đó đã lùi về 135,0 triệu đồng/lượng và 140,0 triệu đồng/lượng. Chỉ trong một buổi sáng, doanh nghiệp hạ 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Diễn biến gây chú ý ở chỗ giá vàng thế giới không đi cùng hướng. Kim loại quý trên thị trường quốc tế vẫn giữ trên vùng 4.100 USD/ounce trong đêm 22/7 và sáng 23/7, thậm chí có thời điểm bật lên trên 4.160 USD/ounce trước khi hạ nhiệt.

Sự lệch pha giữa hai thị trường kéo chênh lệch nội địa và quốc tế co lại rõ rệt, từ vùng hơn 14 triệu đồng/lượng của phiên trước xuống còn khoảng 8 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 23/7 vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 giảm mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh ở cả hai chiều mua bán

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 135,0 triệu đồng/lượng mua vào và 140,0 triệu đồng/lượng bán ra. Doanh nghiệp áp dụng cùng mức giá cho hệ thống tại Hồ Chí Minh, miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng và miền Trung.

Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật bảng giá lúc 12 giờ 15 phút ngày 23/7 với vàng miếng SJC ở 135,0 triệu đồng/lượng và 139,5 triệu đồng/lượng, giảm 6,5 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước. Doanh nghiệp giữ biên độ mua bán 4,5 triệu đồng/lượng cho dòng sản phẩm đó.

Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K 999.9 của Bảo Tín Mạnh Hải lùi về 139,2 triệu đồng/lượng và 143,2 triệu đồng/lượng, giảm 2,8 triệu đồng/lượng. Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen giao dịch cùng mặt bằng giá và cũng mất 2,8 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long ở 138,7 triệu đồng/lượng và 143,2 triệu đồng/lượng tại khu vực Hà Nội. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 giữ cùng mức giá, phản ánh cách doanh nghiệp gộp hai dòng sản phẩm vào chung một mặt bằng.

Vàng miếng SJC do Bảo Tín Minh Châu phân phối đứng ở 135,0 triệu đồng/lượng và 140,0 triệu đồng/lượng, trùng khớp với bảng giá gốc. Vàng nguyên liệu được thu mua ở 128,5 triệu đồng/lượng.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch ở 135,6 triệu đồng/lượng và 142,1 triệu đồng/lượng. Loại 99.9 thấp hơn một chút, đứng ở 135,4 triệu đồng/lượng và 141,9 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cập nhật lần cuối lúc 13 giờ 46 phút với vàng miếng SJC ở 135,0 triệu đồng/lượng và 140,0 triệu đồng/lượng. Vòng tròn Nhẫn Phú Quý 999.9 và Phú Quý 1 lượng 999.9 cùng đứng ở mặt bằng đó.

Phú Quý 1 lượng 99.9 thấp hơn 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch quanh 134,9 triệu đồng/lượng và 139,9 triệu đồng/lượng. Vàng trang sức 999.9 của doanh nghiệp lùi về 133,5 triệu đồng/lượng và 138,5 triệu đồng/lượng.

Bảng điện tử của Phú Quý ghi nhận mức giảm 3,45% trong ngày đối với vàng, tương ứng khoảng 5 triệu đồng/lượng so với tham chiếu. Vàng 999.9 phi SJC có biên độ rất rộng, thu mua 128,5 triệu đồng/lượng nhưng bán ra 140,0 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cập nhật lúc 13 giờ 3 phút cho khu vực Hồ Chí Minh với vàng miếng SJC 999.9 ở 135,0 triệu đồng/lượng và 140,0 triệu đồng/lượng. Nhẫn Trơn PNJ 999.9, vàng Kim Bảo 999.9, vàng Phúc Lộc Tài 999.9 và vàng PNJ Phượng Hoàng cùng giao dịch ở mặt bằng tương tự.

Nhóm nữ trang tại PNJ chịu áp lực tương tự khi loại 999.9 về 133,5 triệu đồng/lượng và 138,5 triệu đồng/lượng. Vàng 916 tuổi 22K giao dịch ở 120,67 triệu đồng/lượng và 126,87 triệu đồng/lượng, còn vàng 750 tuổi 18K ở 93,98 triệu đồng/lượng và 103,88 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách giữa chiều mua vào và chiều bán ra vẫn giữ ở mức cao. Vàng miếng SJC duy trì biên độ 5 triệu đồng/lượng, nhẫn tròn của Bảo Tín Mạnh Hải ở 4 triệu đồng/lượng, còn nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu ở 4,5 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng trong phiên hôm nay chịu ngay phần chênh lệch đó nếu bán lại trong ngắn hạn. Các bảng giá trực tuyến cập nhật theo thời gian thực và ghi rõ mốc giờ từng lần điều chỉnh, giúp người theo dõi đối chiếu nhanh giữa các thương hiệu.

Giá vàng thế giới giữ trên 4.100 USD/ounce và dự báo của giới phân tích

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 23/7

Trên thị trường quốc tế, vàng giao ngay XAU/USD được ghi nhận ở 4.121,56 USD/ounce vào trưa 23/7 theo giờ Việt Nam, giảm 8,59 USD/ounce tương ứng 0,21% so với tham chiếu. Trước đó trong đêm 22/7, kim loại quý có lúc vượt 4.160 USD/ounce nhờ lực mua kỹ thuật và đồng USD suy yếu.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank quanh 26.500 đồng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,7 triệu đồng/lượng khi chưa tính thuế và phí. Với mức bán ra 140,0 triệu đồng/lượng trong nước, chênh lệch còn khoảng 8,3 triệu đồng/lượng.

Con số đó thu hẹp mạnh so với vùng 14,7 triệu đồng/lượng ghi nhận cuối phiên 22/7. So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới vẫn thấp hơn khoảng 4,8%, tương ứng mất chừng 208 USD/ounce.

Đà tăng của vàng quốc tế những phiên gần đây đến từ các số liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt. Chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất cùng giảm tốc đã làm dịu áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất trong ngắn hạn.

Giới phân tích tiếp tục chia rẽ về xu hướng nửa cuối năm. Chuyên gia Tony Sycamore của IG nhận định vàng tìm được lực đỡ quanh vùng 4.000 USD/ounce, song một báo cáo lạm phát nóng hơn dự báo sẽ củng cố kỳ vọng thắt chặt của Fed và gây sức ép lên kim loại quý.

Bộ phận nghiên cứu của OCBC Bank dự báo giá vàng đi xuống từ nay đến cuối năm 2026 do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và nhu cầu đầu tư kim loại quý suy yếu. Nhóm phân tích vẫn cho rằng xu hướng dài hạn của vàng hướng lên.

Ở khối ngân hàng đầu tư, JPMorgan hạ mục tiêu giá vàng quý IV/2026 xuống 4.500 USD/ounce trong đầu tháng 7, giảm khoảng một phần tư so với dự báo trước đó. Ông Greg Shearer, phụ trách mảng kim loại cơ bản và kim loại quý của JPMorgan, thừa nhận dòng tiền đầu tư gần đây yếu hơn kỳ vọng.

Goldman Sachs cũng hạ mục tiêu cuối năm 2026 về khoảng 4.900 USD/ounce sau khi đánh giá Fed khó cắt giảm lãi suất trong năm nay và dòng vốn vào các quỹ ETF vàng chậm lại. Ngân hàng vẫn giữ quan điểm rằng lực mua của các ngân hàng trung ương tạo nền đỡ cho giá.

Với người nắm giữ vàng trong nước, mức giảm sâu ngày 23/7 để lại thiệt hại rõ rệt. Người mua vàng miếng từ đầu tháng 4 hiện chịu khoản lỗ 33,7 - 35,5 triệu đồng/lượng theo tính toán của thị trường.

Cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ cuối tháng 7 sẽ là yếu tố tiếp theo chi phối giá vàng quốc tế. Thị trường đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất trong kỳ họp đó ở mức thấp, song bất ngờ chính sách vẫn đủ sức tạo cú sốc cho kim loại quý.

Trong nước, hướng đi của giá phụ thuộc vào nguồn cung, sức cầu thực tế và tốc độ điều chỉnh của các doanh nghiệp lớn trong những phiên tới. Người theo dõi thị trường nên đối chiếu giá giữa nhiều thương hiệu trước khi quyết định giao dịch.