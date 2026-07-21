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Giá vàng hôm nay 21/7: Vàng miếng lùi về 146 triệu đồng, thế giới vượt 4.030 USD

Sơn Tinh

Sơn Tinh

11:41 | 21/07/2026
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Giá vàng hôm nay 21/7 ghi nhận vàng miếng SJC lùi về 146 triệu đồng mỗi lượng, vàng nhẫn giảm theo, trong khi giá vàng thế giới hồi phục lên vùng 4.033 USD/ounce.
Giá vàng hôm nay 15/7: Vàng miếng giữ quanh 148,5 triệu đồng, thế giới lùi nhẹ Giá vàng hôm nay 15/7: Vàng miếng giữ quanh 148,5 triệu đồng, thế giới lùi nhẹ
Giá vàng hôm nay 17/7: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn cùng lùi giá Giá vàng hôm nay 17/7: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn cùng lùi giá
Giá vàng hôm nay 20/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 147,2 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng hôm nay 20/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 147,2 triệu đồng mỗi lượng

Dữ liệu cập nhật lúc 10 giờ sáng nay 21/7 cho thấy thị trường vàng trong nước bước vào phiên giao dịch mới với mặt bằng giá thấp hơn rõ rệt so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC giao dịch quanh 143 triệu đồng chiều mua vào và 146 triệu đồng chiều bán ra, giảm khoảng 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với phiên liền trước.

Vàng nhẫn tròn trơn cũng rời khỏi vùng đỉnh vừa thiết lập. Phần lớn thương hiệu lớn kéo giá bán ra về vùng 145 triệu đồng đến 146,6 triệu đồng mỗi lượng, tùy sản phẩm và tùy hệ thống phân phối.

Diễn biến trong nước đi ngược chiều với thị trường quốc tế. Trong khi các doanh nghiệp vàng hạ giá niêm yết, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới lấy lại mốc tâm lý 4.000 USD/ounce và tăng lên vùng 4.033 USD/ounce trong sáng nay.

Doanh nghiệp lớn đồng loạt hạ giá vàng miếng và vàng nhẫn

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 143 triệu đồng mua vào và 146 triệu đồng bán ra, áp dụng thống nhất tại TP.HCM, miền Bắc, Hạ Long, Quảng Ngãi, Nha Trang, Biên Hòa và miền Tây. So với lần điều chỉnh trước đó trong ngày, giá tại hệ thống này đi ngang, biên độ ghi nhận bằng 0 ở cả hai chiều.

Tại PNJ, bảng giá cập nhật lúc 8 giờ 44 phút cho thấy vàng miếng SJC ở mức 142,5 triệu đồng mua vào và 146 triệu đồng bán ra. Vàng miếng thương hiệu PNJ thấp hơn một bậc, giao dịch ở 141 triệu đồng và 145 triệu đồng mỗi lượng. Mức giá được áp dụng đồng loạt cho TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, miền Tây, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Nhẫn trơn PNJ 999.9 cùng các sản phẩm Vàng Kim Bảo 999.9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 giữ chung mặt bằng 141 triệu đồng đến 145 triệu đồng mỗi lượng. Vàng nữ trang 999.9 thấp hơn, ở mức 138 triệu đồng mua vào và 143 triệu đồng bán ra, phản ánh mức trừ lùi quen thuộc của nhóm hàng trang sức.

Tập đoàn Phú Quý cập nhật bảng giá lúc 9 giờ 54 phút với vàng miếng SJC ở mức 142,5 triệu đồng và 146 triệu đồng mỗi lượng. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và sản phẩm Phú Quý 1 lượng 999.9 cùng giao dịch ở 141,5 triệu đồng chiều mua và 145 triệu đồng chiều bán.

Doanh nghiệp này cũng ghi nhận vàng trang sức 999.9 ở mức 138,5 triệu đồng và 143,5 triệu đồng mỗi lượng. Các mức giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo công bố của doanh nghiệp.

Bảng giá vàng hôm nay 21/7 tại các doanh nghiệp vàng lớn Việt Nam
Bảng giá vàng hôm nay 21/7 tại Bảo Tín Minh Châu

Tại khu vực Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và nhẫn tròn trơn cùng ở mức 142,6 triệu đồng mua vào và 146,6 triệu đồng bán ra. Đây là mức bán ra cao nhất trong nhóm thương hiệu lớn được khảo sát sáng nay.

Cùng hệ thống, vàng miếng SJC được doanh nghiệp mua vào 142,6 triệu đồng và bán ra 146 triệu đồng mỗi lượng. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch ở 140,6 triệu đồng và 145,6 triệu đồng, còn vàng nguyên liệu được thu mua quanh 130,6 triệu đồng mỗi lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 9 giờ 43 phút với nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K 999.9 ở mức 143 triệu đồng mua vào và 146 triệu đồng bán ra. Vàng miếng SJC do doanh nghiệp phân phối cũng giữ chung mặt bằng 143 triệu đồng và 146 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng trang sức 24K 999.9 tại thương hiệu này giảm về 140 triệu đồng chiều mua và 145 triệu đồng chiều bán, trong khi nhóm sản phẩm bạc ghi nhận diễn biến ngược chiều với sắc xanh ở hầu hết mặt hàng.

Nhìn tổng thể, chênh lệch mua bán tại phần lớn doanh nghiệp duy trì quanh 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng mỗi lượng. Mức chênh lệch rộng khiến người mua chịu rủi ro lớn nếu giao dịch trong thời gian ngắn, nhất là khi giá điều chỉnh nhiều lần trong cùng một ngày.

Việc các doanh nghiệp công bố giá theo thời gian thực trên nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động giúp người dân đối chiếu nhanh giữa nhiều thương hiệu. Dữ liệu số hóa cũng cho phép theo dõi biên độ điều chỉnh trong ngày, điều mà bảng giá giấy trước đây không đáp ứng được.

Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD và những dự báo trái chiều

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay ở mức 4.033,13 USD/ounce, tăng 25,39 USD, tương đương 0,63% so với phiên liền trước. Trong phiên giao dịch tại Mỹ đêm 20/7, giá có thời điểm chạm vùng 4.040 USD/ounce trước khi lùi nhẹ.

Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng và chưa tính thuế cùng các loại phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128 triệu đồng đến 129 triệu đồng mỗi lượng. Như vậy, vàng miếng trong nước vẫn cao hơn giá quốc tế quy đổi khoảng 17 triệu đồng đến 18 triệu đồng mỗi lượng.

Lực hồi phục của kim loại quý diễn ra sau chuỗi phiên giảm sâu. Giá vàng nhiều lần lùi xuống dưới 4.000 USD/ounce nhưng thị trường chưa xuất hiện làn sóng bán tháo, cho thấy dòng tiền vẫn chờ đợi tại vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng.

Biểu đồ giá vàng thế giới
Biểu đồ giá vàng thế giới

Áp lực với giá vàng đến từ dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự báo. Lạm phát tháng 6 hạ nhiệt, doanh số bán lẻ tăng, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia phục hồi và niềm tin tiêu dùng theo khảo sát Đại học Michigan cải thiện.

Loạt số liệu đó làm suy yếu kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Thị trường hiện nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 29/7, đồng thời tính đến kịch bản lãi suất còn tăng thêm trong năm nay khi giá năng lượng đi lên.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh hơn và giá dầu thô leo thang tiếp tục hạn chế đà phục hồi của vàng. Giá dầu Brent vượt mốc 90 USD/thùng, phản ánh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa hạ nhiệt.

Chuyên gia Alex Kuptsikevich của FxPro cho rằng vàng chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh. Ông nghiêng về kịch bản giá lùi về vùng 3.300 USD/ounce vào tháng 9, dù thị trường vẫn có thể xuất hiện các nhịp phục hồi kỹ thuật trong ngắn hạn.

Nhóm phân tích của CPM Group đưa ra khuyến nghị bán khi giá giao dịch quanh 3.980 USD/ounce, với mục tiêu ban đầu 3.820 USD/ounce trong giai đoạn từ 17/7 đến 31/7. Khuyến nghị đi kèm ngưỡng dừng lỗ nhằm hạn chế rủi ro nếu thị trường đảo chiều.

Ở góc nhìn trong nước, chuyên gia Phan Dũng Khánh cho biết nhà đầu tư đang nắm giữ vàng và bạc bằng vốn vay nên "canh những phiên hồi để bán ra". Theo ông, việc giảm tỷ trọng giúp nhà đầu tư hạn chế áp lực tài chính khi giá còn biến động mạnh.

Vị chuyên gia cũng lưu ý rằng nhiều yếu tố hỗ trợ dài hạn của kim loại quý vẫn còn nguyên, từ nhu cầu dự trữ của các ngân hàng trung ương đến rủi ro địa chính trị. Vì vậy, xu hướng dài hạn chưa bị phá vỡ dù thị trường trải qua nhịp giảm sâu.

Với người mua trong nước, khoảng cách lớn giữa giá niêm yết và giá thế giới quy đổi cùng chênh lệch mua bán rộng vẫn là yếu tố cần cân nhắc kỹ. Người dân nên theo dõi bảng giá cập nhật liên tục trong ngày và giao dịch tại các đơn vị được cấp phép để hạn chế rủi ro.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,000 145,000
Hà Nội - PNJ 141,000 145,000
Đà Nẵng - PNJ 141,000 145,000
Miền Tây - PNJ 141,000 145,000
Tây Nguyên - PNJ 141,000 145,000
Đông Nam Bộ - PNJ 141,000 145,000
Cập nhật: 21/07/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 ▲60K 14,660 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,360 ▲60K 14,660 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,360 ▲60K 14,660 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
NL 99.99 12,880
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,830
Trang sức 99.9 13,790 ▲50K 14,490 ▲50K
Trang sức 99.99 13,800 ▲50K 14,500 ▲50K
Cập nhật: 21/07/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▲1293K 14,662 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▲1293K 14,663 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 145
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,385 143
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 141,584
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 107,411
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 974
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 87,389
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 83,527
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 59,787
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Cập nhật: 21/07/2026 12:00
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AUD 17895 18169 18750
CAD 18163 18439 19054
CHF 31824 32205 32846
CNY 0 3848 3941
EUR 29413 29634 30708
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HKD 0 3226 3428
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KRW 0 16 18
NZD 0 15119 15709
SGD 19858 20140 20705
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Cập nhật: 21/07/2026 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 25,066 - -
USD(10-20) 25,066 - -
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