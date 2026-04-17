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Từ hỗ trợ sang đồng hành đưa thương hiệu quốc gia vươn ra thị trường quốc tế

La Giang

La Giang

19:57 | 17/04/2026
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Tuần lễ Thương hiệu quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 23/4 trên phạm vi cả nước. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh năm 2026 được xác định là năm bản lề triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026 - 2030.
359 sản phẩm được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam Nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa là bảo vệ dân tộc, bảo vệ giống nòi và xây dựng thương hiệu quốc gia Công bố nhãn hiệu chứng nhận 'Gỗ Việt Nam/Vietnam wood'

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 và Diễn đàn Thương hiệu quốc gia với chủ đề “Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, năm 2026 là năm bản lề triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Yêu cầu đặt ra là chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và tính tự chủ của nền kinh tế; lấy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững làm động lực chủ yếu.

Xây dựng Thương hiệu quốc gia: Nhà nước chuyển từ hỗ trợ sang đồng hành chuyển và chia sẻ với doanh nghiệp
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: Nam Nguyễn

Trong tầm nhìn đó, Thương hiệu quốc gia không còn chỉ là câu chuyện quảng bá hình ảnh hay xúc tiến thương mại theo nghĩa truyền thống, mà phải được xác định là tài sản chiến lược, phản ánh năng lực cạnh tranh tổng thể và uy tín của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Xây dựng Thương hiệu quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ là hình ảnh hàng hóa “Made in Vietnam”, mà còn là xây dựng uy tín quốc gia và sức mạnh mềm trên trường quốc tế.

Theo Bộ Công thương, qua hơn hai thập kỷ của chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia, chương trình đã đạt những bước tiến lớn. Từ 30 doanh nghiệp tham gia năm 2003, đến năm 2026 đã có 190 doanh nghiệp được công nhận.

Giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 519,6 tỷ USD vào năm 2025, xếp thứ 32 toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp Việt đã khẳng định vị thế quốc tế như Vietcombank, BIDV, VietinBank lọt Top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới; Vinamilk vào Top 50 thương hiệu sữa hàng đầu hay Viettel dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về viễn thông.

Xây dựng Thương hiệu quốc gia: Nhà nước chuyển từ hỗ trợ sang đồng hành chuyển và chia sẻ với doanh nghiệp
Ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương. Ảnh: Nam Nguyễn

Tuy các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia đang tăng nhanh về lượng nhưng chưa thực sự mạnh về chất. Tổng giá trị của 100 thương hiệu doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam năm 2025 chỉ đạt khoảng 38,4 tỷ USD, giảm 14% so với trước đó.

Ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương nhận định, thực tế này phản ánh việc Việt Nam vẫn chủ yếu tham gia ở các khâu giá trị thấp, thiên về gia công (OEM), trong khi năng lực thiết kế (ODM) và xây dựng thương hiệu riêng (OBM) còn hạn chế. Do đó, Thương hiệu quốc gia phải trở thành đòn bẩy thực chất cho năng lực cạnh tranh.

Trong Chiến lược xây dựng Thương hiệu quốc gia đến năm 2035, tầm nhìn 2045, Cục Xúc tiến thương mại đề xuất ba giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung "đặt nền tảng - chuyển đổi căn bản", hướng tới 1.000 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia và từng bước chuyển dịch từ OEM sang ODM.

Xây dựng Thương hiệu quốc gia: Nhà nước chuyển từ hỗ trợ sang đồng hành chuyển và chia sẻ với doanh nghiệp
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Ảnh: Nam Nguyễn

Giai đoạn 2030-2035 đặt mục tiêu có từ 5 - 10 thương hiệu Việt lọt Top 500 thế giới, nâng giá trị Thương hiệu quốc gia lên Top 25 toàn cầu. Tầm nhìn đến 2045, mỗi sản phẩm Việt Nam khi ra thế giới không chỉ xuất khẩu về mặt thương mại mà còn mang theo câu chuyện về bản sắc, tư duy thiết kế và chuẩn mực phát triển bền vững.

Một điểm mới quan trọng của chương trình Thương hiệu quốc gia giai đoạn tới là sự ra đời của chương trình “Vươn ra thị trường quốc tế” (Go Global) giai đoạn 2026-2030 theo Quyết định 626/QĐ-TTg. Theo đó, tư duy chính sách đã có sự chuyển dịch căn bản, từ hỗ trợ sang đồng hành và chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp. Điểm đột phá là Nhà nước không chỉ tạo điều kiện, mà còn đồng hành với doanh nghiệp trên tinh thần chia sẻ rủi ro.

Thương hiệu quốc gia

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cập nhật: 28/09/2026 07:45

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

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PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu