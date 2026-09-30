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Nhận định chứng khoán 01/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760 điểm

Đình Tưởng

Đình Tưởng

21:02 | 30/09/2026
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VN-Index bước vào phiên 01/10 sau ba phiên giảm liên tiếp. Vùng 1.760 điểm có thể trở thành khu vực kiểm định cung cầu, trong khi dòng tiền nhiều khả năng tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành.
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Rủi ro ngắn hạn tăng nhưng thị trường đã vào vùng nhạy cảm

Phiên 30/9 để lại tín hiệu thận trọng khi VN-Index đóng cửa tại 1.768,62 điểm, gần vùng thấp nhất ngày và cắt xuống đường trung bình 50 ngày. Thanh khoản khớp lệnh trên HoSE tăng khoảng 15,6% so với phiên trước, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh. Sự kết hợp giữa giá giảm, thanh khoản tăng và áp lực bán tại nhóm vốn hóa lớn cho thấy rủi ro ngắn hạn chưa được loại bỏ.

Tuy vậy, thị trường đang tiến gần vùng có thể xuất hiện phản ứng cân bằng. Chỉ báo Stochastic đã rơi vào vùng quá bán, trong khi VN-Index đang ở sát khu vực 1.760 điểm, nơi từng được theo dõi như vùng hỗ trợ ngắn hạn trong các phiên cuối tháng 9. Vì vậy, phiên 01/10 có thể xuất hiện rung lắc mạnh trong đầu phiên và các nhịp hồi kỹ thuật nếu lực cầu bắt đáy gia tăng ở nhóm vốn hóa lớn.

Kịch bản cơ sở là VN-Index dao động trong vùng 1.760 đến 1.780 điểm, với trạng thái phân hóa tiếp tục chiếm ưu thế. Nếu chỉ số giữ được khu vực 1.760 điểm và thanh khoản bán giảm dần, khả năng phục hồi về vùng 1.780 đến 1.790 điểm sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu 1.760 điểm bị xuyên thủng với thanh khoản tăng, rủi ro lùi về vùng thấp hơn quanh 1.740 đến 1.750 điểm cần được tính đến. Vùng 1.800 điểm tiếp tục là kháng cự tâm lý đáng chú ý trong các nhịp hồi.

Nhận định chứng khoán 01/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760 điểm

Ngân hàng cần lấy lại vai trò dẫn dắt, bất động sản còn áp lực

Ngân hàng vẫn là nhóm có khả năng quyết định nhịp vận động của chỉ số do tỷ trọng vốn hóa lớn. Phiên 30/9 cho thấy VPB, LPB, MSB và CTG giữ được trạng thái tích cực trong khi STB, SSB suy yếu. Nếu các cổ phiếu tăng giá duy trì được lực cầu và nhóm ngân hàng lớn thu hẹp đà giảm, VN-Index có thể có điểm tựa. Ngược lại, việc sắc đỏ lan rộng sang các mã ngân hàng vốn hóa lớn sẽ làm tăng áp lực lên vùng 1.760 điểm.

Bất động sản tiếp tục cần được quan sát thận trọng. VHM, VIC là hai mã gây sức ép lớn nhất lên VN-Index trong phiên 30/9, trong khi NVL giao dịch với thanh khoản đột biến quanh vùng 10.000 đồng một cổ phiếu. Áp lực bán ròng mạnh của khối ngoại tại VHM và VIC cũng có thể khiến nhóm này biến động mạnh hơn mặt bằng chung. Trong phiên 01/10, khả năng cân bằng của VHM, VIC và diễn biến cung cầu tại NVL sẽ là những tín hiệu đáng chú ý.

Nhóm chứng khoán có thể tiếp tục bám sát diễn biến thanh khoản toàn thị trường. Sau khi VIX, HCM, VND cùng giảm trong phiên 30/9, khả năng hồi phục của nhóm này phụ thuộc vào việc dòng tiền có quay trở lại hay không. Nếu giá trị khớp lệnh tiếp tục ở mức thấp và VN-Index chưa lấy lại đường trung bình 50 ngày, nhóm chứng khoán có thể vẫn phân hóa và khó tạo sóng đồng thuận.

Ưu tiên cổ phiếu giữ nền giá, tránh chạy theo nhịp tăng ngắn

Nhận định chứng khoán 01/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760 điểm

Ở nhóm công nghệ, điện tử viễn thông, nhà đầu tư có thể theo dõi phản ứng của FPT và các cổ phiếu hạ tầng số sau giai đoạn điều chỉnh. Đây là nhóm có câu chuyện tăng trưởng dài hạn, nhưng trong ngắn hạn vẫn chịu ảnh hưởng từ trạng thái chung của thị trường. Một phiên giữ giá tốt hơn VN-Index, đi kèm thanh khoản cải thiện, sẽ là tín hiệu tích cực hơn so với việc chỉ tăng do cầu mỏng.

Logistics và công nghiệp đang có sự phân hóa đáng chú ý. GMD, GEE, VGC và PC1 giữ sắc xanh trong phiên 30/9, trong khi VSC, PVT, VOS giảm. Nếu thị trường tiếp tục đi ngang, dòng tiền có thể vẫn tìm tới các cổ phiếu có nền giá chặt và câu chuyện kết quả kinh doanh riêng. Tuy nhiên, nhóm vận tải dầu khí cần thêm thời gian cân bằng sau phiên giảm mạnh.

Bán lẻ có thể tiếp tục là nhóm thu hút sự chú ý khi FRT, MWG và PET tăng trong phiên 30/9. Dù vậy, trường hợp PNJ giảm sàn liên tiếp cho thấy rủi ro cổ phiếu riêng lẻ vẫn có thể lấn át xu hướng ngành. Với nhóm điện, điện tử viễn thông và y tế, diễn biến nhiều khả năng vẫn thiên về chọn lọc từng doanh nghiệp hơn là hình thành xu hướng đồng loạt.

Trong phiên 01/10, yếu tố quan trọng nhất không chỉ là VN-Index tăng hay giảm mà là chất lượng của dòng tiền. Một nhịp hồi đi kèm độ rộng cải thiện, thanh khoản mua chủ động và sự ổn định ở nhóm vốn hóa lớn sẽ đáng tin cậy hơn. Ngược lại, nếu chỉ số hồi nhưng thanh khoản tiếp tục thấp, trong khi khối ngoại vẫn bán ròng mạnh, rủi ro quay lại kiểm định vùng hỗ trợ vẫn còn.

Chiến lược phù hợp với bối cảnh hiện tại là ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế chạy theo những nhịp tăng nhanh trong phiên và quan sát các cổ phiếu giữ nền giá tốt hơn thị trường. Nhà đầu tư ngắn hạn cần chú ý phản ứng của VN-Index tại khu vực 1.760 điểm, còn nhà đầu tư theo xu hướng nên chờ tín hiệu xác nhận rõ hơn về thanh khoản và khả năng lấy lại vùng 1.780 đến 1.800 điểm.

nhận định chứng khoán 01/10 VN-Index hỗ trợ 1.760 điểm ngân hàng bất động sản chứng khoán công nghệ Logistics bán lẻ điện y tế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Hà Nội - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Đà Nẵng - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Miền Tây - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Tây Nguyên - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Cập nhật: 30/09/2026 22:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
Miếng SJC Nghệ An 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
Miếng SJC Thái Bình 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
NL 99.99 13,350 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250 ▲50K
Trang sức 99.9 13,720 ▲160K 14,320 ▲160K
Trang sức 99.99 13,730 ▲160K 14,330 ▲160K
Cập nhật: 30/09/2026 22:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,411 ▲16K 14,412 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,411 ▲16K 14,413 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,406 ▲1267K 1,436 ▲1294K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,406 ▲1267K 1,437 ▲16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,381 ▲16K 1,426 ▲1285K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,188 ▲1584K 141,188 ▲1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,311 ▲1200K 107,111 ▲1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,328 ▲78704K 97,128 ▲87524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,345 ▲976K 87,145 ▲976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,494 ▲933K 83,294 ▲933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,982 ▼44171K 5,962 ▼52991K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Cập nhật: 30/09/2026 22:45
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AUD 17563 17836 18420
CAD 17780 18054 18675
CHF 30494 30870 31508
CNY 0 3830 3926
EUR 28856 29074 30158
GBP 33701 34090 35022
HKD 0 3178 3381
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14354 14944
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