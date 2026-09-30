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Kỷ niệm 45 năm thành lập, TCL khánh thành bảo tàng công nghiệp tại Huizhou

Anh Tuấn

Anh Tuấn

15:25 | 30/09/2026
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Được xây dựng tại chính nơi ‘khai sinh’ ra TCL vào năm 1981, Bảo tàng Công nghiệp TCL tại thành phố Huizhou tái hiện hành trình phát triển của TCL song hành cùng những bước tiến của ngành công nghiệp điện tử Trung Quốc.
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“Bảo tàng Công nghiệp TCL không chỉ là nơi lưu giữ hành trình mà chúng tôi đã đi qua, mà còn là nguồn cảm hứng cho chặng đường phía trước. Trong 45 năm qua, TCL đã không ngừng phát triển bằng tinh thần khởi nghiệp, chuyển đổi và đổi mới. Khi bước vào một chương mới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong và sự cam kết ấy để kiến tạo thêm nhiều khả năng mới cho tương lai.” Ông Li Dongsheng, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch TCL, chia sẻ.

Kỷ niệm 45 năm thành lập, TCL khánh thành bảo tàng công nghiệp tại Huizhou
Ông Li Dongsheng, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch TCL, phát biểu tại lễ khánh thành

Với tổng diện tích hơn 23.000 m², trong đó hơn 9.000 m² dành cho không gian trưng bày, Bảo tàng Công nghiệp TCL quy tụ hơn 3.000 hiện vật được tuyển chọn, bố trí tại sáu khu trưng bày và một sảnh trung tâm.

Tại đây, BST đã trải dài qua nhiều giai đoạn quan trọng của lịch sử phát triển công nghệ, từ những hiện vật nổi bật có thể kể đến đĩa quét cơ học Nipkow từ thập niên 1920, chiếc TV đầu tiên của Trung Quốc, máy tính thương mại đầu tiên của Trung Quốc và màn hình OLED 4K in được sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới,… Khu vực trưng bày TV cũng quy tụ hơn 100 mẫu TV cổ điển đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Thông qua hệ thống hiện vật và không gian trưng bày, bảo tàng cũng là nơi giới thiệu hành trình 45 năm đổi mới của TCL trên nhiều lĩnh vực, từ điện tử tiêu dùng, công nghệ hiển thị đến năng lượng sạch.

Kỷ niệm 45 năm thành lập, TCL khánh thành bảo tàng công nghiệp tại Huizhou
Không chỉ lưu giữ các sản phẩm và dấu mốc lịch sử, Bảo tàng Công nghiệp TCL còn cho thấy cách tập đoàn liên tục thích ứng và điều chỉnh chiến lược kinh doanh trước những thay đổi của ngành công nghiệp

Không chỉ lưu giữ các sản phẩm và dấu mốc lịch sử, Bảo tàng Công nghiệp TCL còn cho thấy cách tập đoàn liên tục thích ứng và điều chỉnh chiến lược kinh doanh trước những thay đổi của ngành công nghiệp, công nghệ và thị trường qua từng giai đoạn. Trong đó, năm 2019 là một trong những cột mốc chuyển đổi quan trọng của TCL.

Đó là năm TCL hoàn tất quá trình tái cấu trúc lớn, hình thành TCL Technology và TCL Industries với mô hình vận hành độc lập. TCL Technology tập trung vào lĩnh vực công nghệ hiển thị và năng lượng mới, trong khi TCL Industries chuyên về thiết bị thông minh và dịch vụ. Việc tái cấu trúc giúp từng mảng kinh doanh tập trung hơn vào chiến lược riêng, đồng thời mở rộng tiềm năng tăng trưởng. Cũng kể từ đó đến năm 2025, doanh thu của TCL Technology tăng hơn ba lần, từ khoảng 8,4 tỷ USD lên 27 tỷ USD. Trong cùng giai đoạn, doanh thu của TCL Industries tăng hơn gấp đôi, từ 11,7 tỷ USD lên khoảng 24,9 tỷ USD.

Song song với doanh thu tăng trưởng vượt bậc, quá trình tái cấu trúc cũng góp phần củng cố vị thế của TCL trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Năm 2025, TCL TV đứng thứ 2 toàn cầu về sản lượng xuất xưởng. Theo Omdia, TCL CSOT cũng đứng thứ 2 toàn cầu về thị phần tấm nền TV trong cùng năm. Trong lĩnh vực năng lượng sạch, TCL Zhonghuan là nhà sản xuất tinh thể silicon cấp năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới, đồng thời là một trong những nhà cung cấp quan trọng trên thị trường wafer silicon toàn cầu.

Những bước tiến của TCL không chỉ được thể hiện qua kết quả kinh doanh. Năm 2026, TCL còn được TIME vinh danh trong danh sách World’s Best Companies.

Trong ai trò Đối tác Olympic và Paralympic toàn cầu, TCL kết nối con người với công nghệ thông qua một trong những nền tảng văn hóa và thể thao có sức lan tỏa rộng lớn nhất thế giới. Đồng thời, các sáng kiến như TCLArt, TCLforHer, TCLGreen và TCLYoung tiếp tục mở rộng sự hiện diện và đóng góp của thương hiệu trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội và phát triển bền vững.

Ở cột mốc 45 năm, TCL tiếp nối tinh thần tiên phong và sự cam kết tiếp tục là nền tảng cho tương lai. Theo đó, TCL sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ, tăng trưởng bền vững và xây dựng thương hiệu trên quy mô toàn cầu, đồng thời củng cố vai trò của một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội và một thương hiệu công nghệ đáng tin cậy.

TCL kỷ niệm 45 năm thành lập Bảo tàng Công nghiệp TCL

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Hà Nội - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Đà Nẵng - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Miền Tây - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Tây Nguyên - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Cập nhật: 30/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
Miếng SJC Nghệ An 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
Miếng SJC Thái Bình 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
NL 99.99 13,350 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250 ▲50K
Trang sức 99.9 13,720 ▲160K 14,320 ▲160K
Trang sức 99.99 13,730 ▲160K 14,330 ▲160K
Cập nhật: 30/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,411 ▲16K 14,412 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,411 ▲16K 14,413 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,406 ▲1267K 1,436 ▲1294K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,406 ▲1267K 1,437 ▲16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,381 ▲16K 1,426 ▲1285K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,188 ▲1584K 141,188 ▲1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,311 ▲1200K 107,111 ▲1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,328 ▲78704K 97,128 ▲87524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,345 ▲976K 87,145 ▲976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,494 ▲933K 83,294 ▲933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,982 ▼44171K 5,962 ▼52991K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Cập nhật: 30/09/2026 18:00
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Cập nhật: 30/09/2026 18:00

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