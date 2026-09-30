Kỷ niệm 45 năm thành lập, TCL khánh thành bảo tàng công nghiệp tại Huizhou

“Bảo tàng Công nghiệp TCL không chỉ là nơi lưu giữ hành trình mà chúng tôi đã đi qua, mà còn là nguồn cảm hứng cho chặng đường phía trước. Trong 45 năm qua, TCL đã không ngừng phát triển bằng tinh thần khởi nghiệp, chuyển đổi và đổi mới. Khi bước vào một chương mới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong và sự cam kết ấy để kiến tạo thêm nhiều khả năng mới cho tương lai.” Ông Li Dongsheng, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch TCL, chia sẻ.

Ông Li Dongsheng, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch TCL, phát biểu tại lễ khánh thành

Với tổng diện tích hơn 23.000 m², trong đó hơn 9.000 m² dành cho không gian trưng bày, Bảo tàng Công nghiệp TCL quy tụ hơn 3.000 hiện vật được tuyển chọn, bố trí tại sáu khu trưng bày và một sảnh trung tâm.

Tại đây, BST đã trải dài qua nhiều giai đoạn quan trọng của lịch sử phát triển công nghệ, từ những hiện vật nổi bật có thể kể đến đĩa quét cơ học Nipkow từ thập niên 1920, chiếc TV đầu tiên của Trung Quốc, máy tính thương mại đầu tiên của Trung Quốc và màn hình OLED 4K in được sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới,… Khu vực trưng bày TV cũng quy tụ hơn 100 mẫu TV cổ điển đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Thông qua hệ thống hiện vật và không gian trưng bày, bảo tàng cũng là nơi giới thiệu hành trình 45 năm đổi mới của TCL trên nhiều lĩnh vực, từ điện tử tiêu dùng, công nghệ hiển thị đến năng lượng sạch.

Không chỉ lưu giữ các sản phẩm và dấu mốc lịch sử, Bảo tàng Công nghiệp TCL còn cho thấy cách tập đoàn liên tục thích ứng và điều chỉnh chiến lược kinh doanh trước những thay đổi của ngành công nghiệp

Không chỉ lưu giữ các sản phẩm và dấu mốc lịch sử, Bảo tàng Công nghiệp TCL còn cho thấy cách tập đoàn liên tục thích ứng và điều chỉnh chiến lược kinh doanh trước những thay đổi của ngành công nghiệp, công nghệ và thị trường qua từng giai đoạn. Trong đó, năm 2019 là một trong những cột mốc chuyển đổi quan trọng của TCL.

Đó là năm TCL hoàn tất quá trình tái cấu trúc lớn, hình thành TCL Technology và TCL Industries với mô hình vận hành độc lập. TCL Technology tập trung vào lĩnh vực công nghệ hiển thị và năng lượng mới, trong khi TCL Industries chuyên về thiết bị thông minh và dịch vụ. Việc tái cấu trúc giúp từng mảng kinh doanh tập trung hơn vào chiến lược riêng, đồng thời mở rộng tiềm năng tăng trưởng. Cũng kể từ đó đến năm 2025, doanh thu của TCL Technology tăng hơn ba lần, từ khoảng 8,4 tỷ USD lên 27 tỷ USD. Trong cùng giai đoạn, doanh thu của TCL Industries tăng hơn gấp đôi, từ 11,7 tỷ USD lên khoảng 24,9 tỷ USD.

Song song với doanh thu tăng trưởng vượt bậc, quá trình tái cấu trúc cũng góp phần củng cố vị thế của TCL trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Năm 2025, TCL TV đứng thứ 2 toàn cầu về sản lượng xuất xưởng. Theo Omdia, TCL CSOT cũng đứng thứ 2 toàn cầu về thị phần tấm nền TV trong cùng năm. Trong lĩnh vực năng lượng sạch, TCL Zhonghuan là nhà sản xuất tinh thể silicon cấp năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới, đồng thời là một trong những nhà cung cấp quan trọng trên thị trường wafer silicon toàn cầu.

Những bước tiến của TCL không chỉ được thể hiện qua kết quả kinh doanh. Năm 2026, TCL còn được TIME vinh danh trong danh sách World’s Best Companies.

Trong ai trò Đối tác Olympic và Paralympic toàn cầu, TCL kết nối con người với công nghệ thông qua một trong những nền tảng văn hóa và thể thao có sức lan tỏa rộng lớn nhất thế giới. Đồng thời, các sáng kiến như TCLArt, TCLforHer, TCLGreen và TCLYoung tiếp tục mở rộng sự hiện diện và đóng góp của thương hiệu trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội và phát triển bền vững.

Ở cột mốc 45 năm, TCL tiếp nối tinh thần tiên phong và sự cam kết tiếp tục là nền tảng cho tương lai. Theo đó, TCL sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ, tăng trưởng bền vững và xây dựng thương hiệu trên quy mô toàn cầu, đồng thời củng cố vai trò của một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội và một thương hiệu công nghệ đáng tin cậy.