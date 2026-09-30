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Nespresso ra mắt dòng máy pha cà phê Vertuo Pop tại Việt Nam

Hồng Nhung

Hồng Nhung

16:02 | 30/09/2026
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Với thông điệp “Press to Explore” (Nhấn để khám phá), sự kiện tại không gian ‘Nespresso Vertuo World’ (Saigon Centre) mang đến cho người yêu cà phê cơ hội trải nghiệm thế giới pha chế đa dạng chỉ với một nút chạm nhờ vào các công nghệ tiên tiến, sự cá nhân hóa và trải nghiệm đột phá.
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Nespresso ra mắt dòng máy pha cà phê Vertuo Pop tại Việt Nam
Không gian trưng bày ‘Nespresso Vertuo World’ ngay tại sảnh Atrium, Tầng 1, Saigon Centre

“Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng khám phá nhiều định dạng cà phê, cấu hình hương vị và các sáng tạo cá nhân hóa phù hợp với lối sống của họ. Với sự ra mắt của Vertuo, chúng tôi rất vui mừng mang đến sự linh hoạt và tiện lợi lớn hơn thông qua công nghệ cho phép người tiêu dùng tạo ra những trải nghiệm cà phê độc đáo của riêng họ.” Cedric Guillet, Giám đốc Phát triển của Annam Group, nhà phân phối độc quyền của Nespresso tại Việt Nam, chia sẻ.

Nespresso ra mắt dòng máy pha cà phê Vertuo Pop tại Việt Nam
Remus Chia, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Nespresso OAE

Remus Chia, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Nespresso OAE, cho biết thêm: “Cà phê tiếp tục tiến hóa vượt ra ngoài một thói quen hàng ngày, trở thành một trải nghiệm cá nhân hóa hơn được định hình bởi sở thích, lối sống và khát vọng của người tiêu dùng. Tại Nespresso, chúng tôi vẫn cam kết định hình tương lai của cà phê thông qua sự đổi mới và tạo ra những trải nghiệm ý nghĩa truyền cảm hứng cho những người yêu cà phê trên toàn thế giới.”

Nespresso ra mắt dòng máy pha cà phê Vertuo Pop tại Việt Nam
Nespresso ra mắt dòng máy pha cà phê Vertuo Pop tại Việt Nam
Nespresso ra mắt dòng máy pha cà phê Vertuo Pop tại Việt Nam

Trọng tâm của sự kiện là dòng máy Vertuo Pop, thế hệ máy pha cà phê mới nhất của Nespresso

Trọng tâm của sự kiện là dòng máy Vertuo Pop, thế hệ máy pha cà phê mới nhất của Nespresso, được thiết kế chuyên biệt cho người tiêu dùng hiện đại tìm kiếm chất lượng hảo hạng và sự tiện lợi ngay tại nhà.

Điểm nhấn của Nespresso chính là công nghệ nút bấm Coffee Creations mới, mang lại các mẻ chiết xuất đậm đà hơn, tối ưu hóa cho cà phê kết hợp sữa, thức uống thực vật hoặc dùng kèm đá.

Được vận hành bởi công nghệ độc quyền của Centrifusion™ và công nghệ đọc mã vạch thông minh, Vertuo Pop hiện thực hóa trọn vẹn trải nghiệm “Press to Explore” chỉ đơn giản bằng cách tự động nhận diện từng viên nén và điều chỉnh thông số chiết xuất để người dùng dễ dàng khám phá vô vàn công thức chỉ với một thao tác bấm.

Thiết bị cũng khéo léo đánh thức các tầng hương thơm đặc trưng, hòa quyện cùng lớp bọt kem crema trứ danh.

Với hơn 50 hương vị toàn cầu và 10 hương vị tại Việt Nam, Vertuo Pop mang đến trải nghiệm liền mạch, phù hợp với mọi phong cách sống và khoảnh khắc thưởng thức.

Nespresso ra mắt dòng máy pha cà phê Vertuo Pop tại Việt Nam
Nespresso đã phối hợp cùng nhà phân phối độc quyền An Nam ra mắt không gian trưng bày ‘Nespresso Vertuo World’ đến với đông đảo người dân Tp HCM

Để mang sản phẩm đến gần hơn với công chúng, Nespresso đã phối hợp cùng nhà phân phối độc quyền An Nam ra mắt không gian trưng bày ‘Nespresso Vertuo World’ ngay tại sảnh Atrium, Tầng 1, Saigon Centre, trong thời gian từ ngày 29 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 10.

Dòng máy Vertuo Pop cũng đã hiện diện tại hệ thống cửa hàng boutique Nespresso trên toàn quốc.

Chi tiết thêm về sản phẩm và giá bán có tại www.nespresso.vn

Nespresso máy pha cà phê Vertuo Pop Annam Group hệ thống cửa hàng boutique Nespresso thiết bị gia dụng gia dụng thông minh máy pha cafe

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Hà Nội - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Đà Nẵng - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Miền Tây - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Tây Nguyên - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Cập nhật: 30/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
Miếng SJC Nghệ An 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
Miếng SJC Thái Bình 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
NL 99.99 13,350 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250 ▲50K
Trang sức 99.9 13,720 ▲160K 14,320 ▲160K
Trang sức 99.99 13,730 ▲160K 14,330 ▲160K
Cập nhật: 30/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,411 ▲16K 14,412 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,411 ▲16K 14,413 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,406 ▲1267K 1,436 ▲1294K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,406 ▲1267K 1,437 ▲16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,381 ▲16K 1,426 ▲1285K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,188 ▲1584K 141,188 ▲1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,311 ▲1200K 107,111 ▲1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,328 ▲78704K 97,128 ▲87524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,345 ▲976K 87,145 ▲976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,494 ▲933K 83,294 ▲933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,982 ▼44171K 5,962 ▼52991K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Cập nhật: 30/09/2026 18:00
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