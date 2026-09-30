Nespresso ra mắt dòng máy pha cà phê Vertuo Pop tại Việt Nam

Không gian trưng bày ‘Nespresso Vertuo World’ ngay tại sảnh Atrium, Tầng 1, Saigon Centre

“Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng khám phá nhiều định dạng cà phê, cấu hình hương vị và các sáng tạo cá nhân hóa phù hợp với lối sống của họ. Với sự ra mắt của Vertuo, chúng tôi rất vui mừng mang đến sự linh hoạt và tiện lợi lớn hơn thông qua công nghệ cho phép người tiêu dùng tạo ra những trải nghiệm cà phê độc đáo của riêng họ.” Cedric Guillet, Giám đốc Phát triển của Annam Group, nhà phân phối độc quyền của Nespresso tại Việt Nam, chia sẻ.

Remus Chia, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Nespresso OAE

Remus Chia, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Nespresso OAE, cho biết thêm: “Cà phê tiếp tục tiến hóa vượt ra ngoài một thói quen hàng ngày, trở thành một trải nghiệm cá nhân hóa hơn được định hình bởi sở thích, lối sống và khát vọng của người tiêu dùng. Tại Nespresso, chúng tôi vẫn cam kết định hình tương lai của cà phê thông qua sự đổi mới và tạo ra những trải nghiệm ý nghĩa truyền cảm hứng cho những người yêu cà phê trên toàn thế giới.”

Trọng tâm của sự kiện là dòng máy Vertuo Pop, thế hệ máy pha cà phê mới nhất của Nespresso

Trọng tâm của sự kiện là dòng máy Vertuo Pop, thế hệ máy pha cà phê mới nhất của Nespresso, được thiết kế chuyên biệt cho người tiêu dùng hiện đại tìm kiếm chất lượng hảo hạng và sự tiện lợi ngay tại nhà.

Điểm nhấn của Nespresso chính là công nghệ nút bấm Coffee Creations mới, mang lại các mẻ chiết xuất đậm đà hơn, tối ưu hóa cho cà phê kết hợp sữa, thức uống thực vật hoặc dùng kèm đá.

Được vận hành bởi công nghệ độc quyền của Centrifusion™ và công nghệ đọc mã vạch thông minh, Vertuo Pop hiện thực hóa trọn vẹn trải nghiệm “Press to Explore” chỉ đơn giản bằng cách tự động nhận diện từng viên nén và điều chỉnh thông số chiết xuất để người dùng dễ dàng khám phá vô vàn công thức chỉ với một thao tác bấm.

Thiết bị cũng khéo léo đánh thức các tầng hương thơm đặc trưng, hòa quyện cùng lớp bọt kem crema trứ danh.

Với hơn 50 hương vị toàn cầu và 10 hương vị tại Việt Nam, Vertuo Pop mang đến trải nghiệm liền mạch, phù hợp với mọi phong cách sống và khoảnh khắc thưởng thức.

Nespresso đã phối hợp cùng nhà phân phối độc quyền An Nam ra mắt không gian trưng bày ‘Nespresso Vertuo World’ đến với đông đảo người dân Tp HCM

Để mang sản phẩm đến gần hơn với công chúng, Nespresso đã phối hợp cùng nhà phân phối độc quyền An Nam ra mắt không gian trưng bày ‘Nespresso Vertuo World’ ngay tại sảnh Atrium, Tầng 1, Saigon Centre, trong thời gian từ ngày 29 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 10.

Dòng máy Vertuo Pop cũng đã hiện diện tại hệ thống cửa hàng boutique Nespresso trên toàn quốc.

Chi tiết thêm về sản phẩm và giá bán có tại www.nespresso.vn