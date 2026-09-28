Volvo EX90 và ES90: Sức hút trước thềm ra mắt chính thức tại Việt Nam

Volvo EX90

Kể từ khi chương trình sở hữu sớm được khởi động, Volvo EX90 và ES90 nhận được sự quan tâm tích cực từ cộng đồng yêu mến Volvo tại Việt Nam. Sức hút này không đơn thuần là con số, mà là minh chứng cho sự đồng điệu về triết lý thương hiệu: con người, sự an toàn và tính nguyên bản luôn là trung tâm của mọi sáng tạo. Đáp lại sự khởi đầu này, Volvo Car Việt Nam dành tặng đặc quyền dành riêng cho những khách hàng đầu tiên cùng Volvo mở ra chương mới trong lộ trình điện hóa.

Tại các thị trường quốc tế, bộ đôi thuần điện flagship không chỉ chinh phục giới chuyên môn bằng những chuẩn mực công nghệ vượt trội, mà còn là lời khẳng định cho di sản kiến tạo suốt gần một thế kỷ từ thương hiệu Thụy Điển.

Volvo EX90

Dấu ấn toàn cầu, bảo chứng bởi di sản

Trước khi chính thức trình làng đến khách hàng Việt Nam, hai tuyệt tác thuần điện đại diện cho kỷ nguyên mới của Volvo đã mang theo các câu chuyện truyền cảm hứng trên quy mô toàn cầu.

Volvo EX90 - An toàn theo cách tinh giản. Mẫu SUV thuần điện cỡ lớn sở hữu công nghệ tân tiến mới nhất của Volvo. Trang bị hệ cảm biến tiên tiến cùng nền tảng trí tuệ nhân tạo thông minh, EX90 có khả năng nhận diện và phản ứng linh hoạt với môi trường xung quanh. Trên thế giới, EX90 đã được ghi nhận với chuẩn an toàn 5 sao Euro NCAP, danh hiệu Top Safety Pick+ của IIHS và được bình chọn giải World Luxury Car 2025 do World Car Awards vinh danh.

Volvo ES90

Volvo ES90 - Nghệ thuật của sự cân bằng. Mẫu xe thuần điện kết hợp sự thanh lịch của sedan, tính linh hoạt của fastback và không gian khoáng đãng của SUV, ES90 loại bỏ mọi ranh giới phải lựa chọn. Mọi đường nét đều mang chủ ý thẩm mỹ thể hiện triết lý tối giản Scandinavian.

Cả hai cùng sở hữu kiến trúc điện áp 800V, cho phép sạc nhanh từ 10% lên đến 80% chỉ trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng. Kết hợp cùng hệ máy tính lõi thế hệ mới, liên tục hoàn thiện qua từng bản cập nhật OTA (Over-The-Air), mỗi hành trình cùng EX90 hay ES90 đều là một trải nghiệm độc bản - nơi chiếc xe ngày càng thấu hiểu và đồng điệu với phong cách sống của chủ nhân theo thời gian.

Viết tiếp di sản bằng ngôn ngữ thời đại

Volvo ES90

EX90 và ES90 không đánh dấu sự thay đổi bản sắc, mà là lời khẳng định cho tính kế thừa và tiếp nối của Volvo tại Việt Nam. Khởi đầu một chương mới, Volvo chọn tiếp nối hành trình di sản bằng tư duy và công nghệ của thời đại.

"Chúng tôi không xem chương trình sở hữu sớm là một chiến dịch thương mại, mà là lời cảm ơn dành cho những ai đã tin tưởng Volvo qua nhiều thế hệ sản phẩm. Sự gắn bó và đồng hành ấy là tài sản quý giá nhất mà không giải thưởng nào có thể thay thế được", ông Nguyễn Anh Linh, Tổng Giám Đốc Volvo Car Việt Nam khẳng định.

Khởi đầu hành trình cùng Đặc quyền giới hạn

Hơn cả một ưu đãi, việc sở hữu sớm EX90 và ES90 là lời khẳng định cho vị thế tiên phong của chủ nhân, những người cùng Volvo mở ra kỷ nguyên điện hóa tại Việt Nam trước khi bộ đôi chính thức ra mắt trong thời gian sắp tới.

Để nhận thông tin chi tiết về chương trình, khách quan tâm có thể liên hệ hệ thống Đại lý Ủy quyền của Volvo Car Việt Nam trên toàn quốc. Danh mục Đặc quyền dành riêng cho Chủ sở hữu sớm bao gồm: