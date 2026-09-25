PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

Từ cáo buộc tại giải đấu giao hữu đến lệnh cấm vĩnh viễn hai tuyển thủ Esport

Sự việc bắt nguồn từ PUBG Asia Stars 2026, giải đấu quy tụ 48 tuyển thủ và KOL đến từ 6 khu vực châu Á. Cụ thể, trong ngày thi đấu 17/9, hai tuyển thủ Việt Nam Lã Phương Tiến Đạt (Himass) và Trần Tấn Vũ (TanVuu) bị nữ game thủ Hàn Quốc Soopi cáo buộc có hành vi “đá stream”.

“Đá stream” (stream sniping) là việc tuyển thủ theo dõi luồng phát trực tiếp trận đấu để thu thập thông tin về vị trí, tình trạng hoặc chiến thuật của đối thủ, sau đó sử dụng những thông tin này để tạo lợi thế trong trận đấu.

Sau cáo buộc, Krafton lập tức loại Himass và TanVuu khỏi giải đấu, đồng thời tước danh hiệu PUBG Vietnam Partner của hai tuyển thủ. Tuy nhiên, nhà phát hành sau đó thừa nhận đã công bố thông tin khi quá trình xác minh chưa hoàn tất.

Giải đấu PUBG Asia Stars 2026. Ảnh: PUBG.

Kết quả kiểm tra được ban tổ chức công bố cho thấy Himass và TanVuu có tiếp nhận thông tin xuất hiện trong phần khung chat trực tuyến. Dù vậy, quá trình xác minh khi đó chưa đưa ra kết luận cho thấy hai tuyển thủ chủ động theo dõi màn hình của đối phương nhằm thu lợi thế trong thi đấu.

Đây cũng là điểm khiến cộng đồng PUBG Việt Nam đặt nhiều câu hỏi. Tại thời điểm xảy ra sự việc, điều lệ PUBG Asia Stars 2026 không có quy định cụ thể cấm tuyển thủ tiếp nhận thông tin từ phần khung chat. Một số tuyển thủ chuyên nghiệp và người hâm mộ vì vậy lên tiếng bảo vệ hai đại diện Việt Nam.

Bên cạnh đó, cộng đồng cũng đặt vấn đề về việc Soopi sử dụng nhiều cửa sổ trình duyệt trong quá trình thi đấu. Những tranh luận này khiến vụ việc không còn đơn thuần xoay quanh cáo buộc “đá stream”, mà chuyển sang vấn đề về tính nhất quán trong cách áp dụng quy định đối với các bên tham gia giải đấu.

Himass và TanVuu nhận án phạt cấm tham gia tất cả giải đấu chính thức do Krafton tổ chức. Ảnh: PUBG.

Himass và TanVuu cho biết chấp nhận chịu thiệt thòi để sự việc có thể được giải quyết sớm. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, Krafton tiếp tục đưa ra quyết định nghiêm khắc nhất đối với hai tuyển thủ Việt Nam. Ngày 23/9, Krafton công bố án phạt cuối cùng. Himass và TanVuu bị khóa tài khoản PUBG vĩnh viễn, đồng thời bị cấm tham gia tất cả giải đấu chính thức do Krafton tổ chức hoặc phê duyệt trên toàn cầu, bao gồm PGC, PGS, PNC và các giải PUBG Esports khác.

Krafton cho rằng hai tuyển thủ đã vi phạm chính sách vận hành PUBG: BATTLEGROUNDS, trong đó có những quy định liên quan đến việc làm ảnh hưởng tính công bằng của trò chơi và chuẩn mực hành vi dành cho tuyển thủ chuyên nghiệp.

Thông báo từ nhà phát hành Krafton về án phạt dành cho 2 tuyển thủ. Ảnh: PUBG.

Cộng đồng Việt Nam phản ứng dữ dội trước quyết định của Krafton

Án phạt từ phía Krafton ngay lập tức tạo ra làn sóng phản ứng mạnh tại Việt Nam. Nhiều người hâm mộ cho rằng án cấm vĩnh viễn là quá nặng trong bối cảnh sự việc xuất phát từ một giải đấu mang tính giao hữu, trong khi chính quá trình xác minh trước đó chưa kết luận hai tuyển thủ chủ động theo dõi màn hình đối thủ để giành lợi thế.

Đội GAM x The Expendables, đơn vị chủ quản của TanVuu, yêu cầu Krafton giải trình và làm rõ quyết định xử phạt một cách công khai, minh bạch để trả lời đội tuyển, tuyển thủ và cộng đồng.

Các streamer lớn cũng trực tiếp lên tiếng. Độ Mixi tuyên bố sẽ xóa PUBG và không tiếp tục liên quan đến tựa game này. Pew Pew tổ chức livestream phân tích vụ việc, thu hút hơn 100.000 người xem trực tiếp. Sau đó, Độ Mixi tiếp sóng, với thời điểm cao nhất ghi nhận khoảng 300.000 người xem cùng lúc.

Streamer Độ Mixi tuyên bố sẽ xóa PUBG. Ảnh: Độ Phùng.

Đáng chú ý, Rambo và DJChip, những cái tên có nhiều năm gắn bó với PUBG Việt Nam, được phát hiện có động thái xóa trò chơi. Himass và TanVuu cũng được cho là đang chuyển hướng sang Delta Force.

Streamer Ngân Sát Thủ cũng bày tỏ sự không đồng tình với cách Krafton xử lý Himass và TanVuu. Trong cộng đồng, nhiều người kêu gọi xóa PUBG để phản đối quyết định của nhà phát hành.

Streamer Rambo xóa PUBG PC ngay trên song livestream. Ảnh: Youtube TUI TÊN BÔ.

Những động thái này cho thấy phản ứng của cộng đồng không chỉ tập trung vào việc bảo vệ hai tuyển thủ mà đã trở thành cuộc tranh luận lớn hơn về cách Krafton đối xử với người chơi và tuyển thủ Việt Nam.

Krafton chịu tác động từ chính cộng đồng PUBG

Làn sóng phản ứng nhanh chóng chuyển thành những hành động cụ thể trên các nền tảng game. Theo số liệu được các bài viết ghi nhận trên nền tảng STEAM, PUBG nhận hơn 23.000 lượt đánh giá tiêu cực trong 7 ngày gần nhất. Fanpage PUBG PC tại Việt Nam cũng được cho là không còn hiển thị.

Với một tựa game phụ thuộc lớn vào cộng đồng người chơi, việc những streamer có lượng người theo dõi lớn công khai rời bỏ PUBG tạo ra tác động đáng kể về mặt hình ảnh.

PUBG nhận hơn 23.000 lượt đánh giá tiêu cực trong 7 ngày gần nhất. Ảnh: STEAM.

Krafton không chỉ phải xử lý tranh cãi xung quanh Himass và TanVuu mà còn phải đối mặt với câu hỏi về niềm tin của cộng đồng. Đặc biệt, việc nhà phát hành từng thừa nhận công bố thông tin khi quá trình xác minh chưa hoàn tất khiến nhiều người chơi Việt Nam yêu cầu một lời giải thích rõ ràng hơn về căn cứ dẫn đến án cấm vĩnh viễn.

Trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, cổ phiếu Krafton đóng cửa ở mức 198.000 won ngày 23/9, giảm so với mức 203.000 won ngày 17/9. Theo số liệu được cung cấp, mức giảm tương ứng với hơn 320 tỷ won vốn hóa, khoảng 234,7 triệu USD.

Cổ phiếu Krafton tụt giảm sau vụ việc tại giải đấu PUBG Asia Stars 2026.

Tuy nhiên, không thể quy toàn bộ biến động cổ phiếu Krafton cho vụ việc Himass và TanVuu. Cổ phiếu doanh nghiệp đã có xu hướng giảm từ đầu tháng 9, trước khi tranh cãi tại PUBG Asia Stars 2026 bùng phát. Trong quý II/2026, Krafton vẫn ghi nhận doanh thu 1.290,2 tỷ won, tăng gần 95% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng 67%.