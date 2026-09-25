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PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

Tạ Thành

Tạ Thành

08:06 | 25/09/2026
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Án phạt cấm vĩnh viễn Himass và TanVuu sau sự cố tại PUBG Asia Stars 2026 khiến cộng đồng game Việt Nam phẫn nộ, nhiều streamer tuyên bố xóa game và đặt câu hỏi về cách Krafton xử lý vụ việc.
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Từ cáo buộc tại giải đấu giao hữu đến lệnh cấm vĩnh viễn hai tuyển thủ Esport

Sự việc bắt nguồn từ PUBG Asia Stars 2026, giải đấu quy tụ 48 tuyển thủ và KOL đến từ 6 khu vực châu Á. Cụ thể, trong ngày thi đấu 17/9, hai tuyển thủ Việt Nam Lã Phương Tiến Đạt (Himass) và Trần Tấn Vũ (TanVuu) bị nữ game thủ Hàn Quốc Soopi cáo buộc có hành vi “đá stream”.

“Đá stream” (stream sniping) là việc tuyển thủ theo dõi luồng phát trực tiếp trận đấu để thu thập thông tin về vị trí, tình trạng hoặc chiến thuật của đối thủ, sau đó sử dụng những thông tin này để tạo lợi thế trong trận đấu.

Sau cáo buộc, Krafton lập tức loại Himass và TanVuu khỏi giải đấu, đồng thời tước danh hiệu PUBG Vietnam Partner của hai tuyển thủ. Tuy nhiên, nhà phát hành sau đó thừa nhận đã công bố thông tin khi quá trình xác minh chưa hoàn tất.

Giải đấu PUBG Asia Stars 2026. Ảnh: PUBG.
Giải đấu PUBG Asia Stars 2026. Ảnh: PUBG.

Kết quả kiểm tra được ban tổ chức công bố cho thấy Himass và TanVuu có tiếp nhận thông tin xuất hiện trong phần khung chat trực tuyến. Dù vậy, quá trình xác minh khi đó chưa đưa ra kết luận cho thấy hai tuyển thủ chủ động theo dõi màn hình của đối phương nhằm thu lợi thế trong thi đấu.

Đây cũng là điểm khiến cộng đồng PUBG Việt Nam đặt nhiều câu hỏi. Tại thời điểm xảy ra sự việc, điều lệ PUBG Asia Stars 2026 không có quy định cụ thể cấm tuyển thủ tiếp nhận thông tin từ phần khung chat. Một số tuyển thủ chuyên nghiệp và người hâm mộ vì vậy lên tiếng bảo vệ hai đại diện Việt Nam.

Bên cạnh đó, cộng đồng cũng đặt vấn đề về việc Soopi sử dụng nhiều cửa sổ trình duyệt trong quá trình thi đấu. Những tranh luận này khiến vụ việc không còn đơn thuần xoay quanh cáo buộc “đá stream”, mà chuyển sang vấn đề về tính nhất quán trong cách áp dụng quy định đối với các bên tham gia giải đấu.

Himass và TanVuu nhận án phạt cấm tham gia tất cả giải đấu chính thức do Krafton tổ chức. Ảnh: PUBG.
Himass và TanVuu nhận án phạt cấm tham gia tất cả giải đấu chính thức do Krafton tổ chức. Ảnh: PUBG.

Himass và TanVuu cho biết chấp nhận chịu thiệt thòi để sự việc có thể được giải quyết sớm. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, Krafton tiếp tục đưa ra quyết định nghiêm khắc nhất đối với hai tuyển thủ Việt Nam. Ngày 23/9, Krafton công bố án phạt cuối cùng. Himass và TanVuu bị khóa tài khoản PUBG vĩnh viễn, đồng thời bị cấm tham gia tất cả giải đấu chính thức do Krafton tổ chức hoặc phê duyệt trên toàn cầu, bao gồm PGC, PGS, PNC và các giải PUBG Esports khác.

Krafton cho rằng hai tuyển thủ đã vi phạm chính sách vận hành PUBG: BATTLEGROUNDS, trong đó có những quy định liên quan đến việc làm ảnh hưởng tính công bằng của trò chơi và chuẩn mực hành vi dành cho tuyển thủ chuyên nghiệp.

Thông báo từ nhà phát hành Krafton về án phạt dành cho 2 tuyển thủ. Ảnh: PUBG.
Thông báo từ nhà phát hành Krafton về án phạt dành cho 2 tuyển thủ. Ảnh: PUBG.

Cộng đồng Việt Nam phản ứng dữ dội trước quyết định của Krafton

Án phạt từ phía Krafton ngay lập tức tạo ra làn sóng phản ứng mạnh tại Việt Nam. Nhiều người hâm mộ cho rằng án cấm vĩnh viễn là quá nặng trong bối cảnh sự việc xuất phát từ một giải đấu mang tính giao hữu, trong khi chính quá trình xác minh trước đó chưa kết luận hai tuyển thủ chủ động theo dõi màn hình đối thủ để giành lợi thế.

Đội GAM x The Expendables, đơn vị chủ quản của TanVuu, yêu cầu Krafton giải trình và làm rõ quyết định xử phạt một cách công khai, minh bạch để trả lời đội tuyển, tuyển thủ và cộng đồng.

Các streamer lớn cũng trực tiếp lên tiếng. Độ Mixi tuyên bố sẽ xóa PUBG và không tiếp tục liên quan đến tựa game này. Pew Pew tổ chức livestream phân tích vụ việc, thu hút hơn 100.000 người xem trực tiếp. Sau đó, Độ Mixi tiếp sóng, với thời điểm cao nhất ghi nhận khoảng 300.000 người xem cùng lúc.

Streamer Độ Mixi tuyên bố sẽ xóa PUBG. Ảnh: Độ Phùng.
Streamer Độ Mixi tuyên bố sẽ xóa PUBG. Ảnh: Độ Phùng.

Đáng chú ý, Rambo và DJChip, những cái tên có nhiều năm gắn bó với PUBG Việt Nam, được phát hiện có động thái xóa trò chơi. Himass và TanVuu cũng được cho là đang chuyển hướng sang Delta Force.

Streamer Ngân Sát Thủ cũng bày tỏ sự không đồng tình với cách Krafton xử lý Himass và TanVuu. Trong cộng đồng, nhiều người kêu gọi xóa PUBG để phản đối quyết định của nhà phát hành.

Streamer Rambo xóa PUBG PC ngay trên song livestream. Ảnh: Youtube TUI TÊN BÔ.
Streamer Rambo xóa PUBG PC ngay trên song livestream. Ảnh: Youtube TUI TÊN BÔ.

Những động thái này cho thấy phản ứng của cộng đồng không chỉ tập trung vào việc bảo vệ hai tuyển thủ mà đã trở thành cuộc tranh luận lớn hơn về cách Krafton đối xử với người chơi và tuyển thủ Việt Nam.

Krafton chịu tác động từ chính cộng đồng PUBG

Làn sóng phản ứng nhanh chóng chuyển thành những hành động cụ thể trên các nền tảng game. Theo số liệu được các bài viết ghi nhận trên nền tảng STEAM, PUBG nhận hơn 23.000 lượt đánh giá tiêu cực trong 7 ngày gần nhất. Fanpage PUBG PC tại Việt Nam cũng được cho là không còn hiển thị.

Với một tựa game phụ thuộc lớn vào cộng đồng người chơi, việc những streamer có lượng người theo dõi lớn công khai rời bỏ PUBG tạo ra tác động đáng kể về mặt hình ảnh.

PUBG nhận hơn 23.000 lượt đánh giá tiêu cực trong 7 ngày gần nhất. Ảnh: STEAM.
PUBG nhận hơn 23.000 lượt đánh giá tiêu cực trong 7 ngày gần nhất. Ảnh: STEAM.

Krafton không chỉ phải xử lý tranh cãi xung quanh Himass và TanVuu mà còn phải đối mặt với câu hỏi về niềm tin của cộng đồng. Đặc biệt, việc nhà phát hành từng thừa nhận công bố thông tin khi quá trình xác minh chưa hoàn tất khiến nhiều người chơi Việt Nam yêu cầu một lời giải thích rõ ràng hơn về căn cứ dẫn đến án cấm vĩnh viễn.

Trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, cổ phiếu Krafton đóng cửa ở mức 198.000 won ngày 23/9, giảm so với mức 203.000 won ngày 17/9. Theo số liệu được cung cấp, mức giảm tương ứng với hơn 320 tỷ won vốn hóa, khoảng 234,7 triệu USD.

Cổ phiếu Krafton tụt giảm sau vụ việc tại giải đấu PUBG Asia Stars 2026.
Cổ phiếu Krafton tụt giảm sau vụ việc tại giải đấu PUBG Asia Stars 2026.

Tuy nhiên, không thể quy toàn bộ biến động cổ phiếu Krafton cho vụ việc Himass và TanVuu. Cổ phiếu doanh nghiệp đã có xu hướng giảm từ đầu tháng 9, trước khi tranh cãi tại PUBG Asia Stars 2026 bùng phát. Trong quý II/2026, Krafton vẫn ghi nhận doanh thu 1.290,2 tỷ won, tăng gần 95% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng 67%.

PUBG PC PUBG PC bị tẩy chay Án phạt cấm vĩnh viễn Himass và TanVuu eSport KRAFTON

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
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AUD 17698 17971 18547
CAD 17847 18121 18740
CHF 30747 31124 31770
CNY 0 3829 3925
EUR 28947 29166 30249
GBP 33557 33945 34885
HKD 0 3183 3386
JPY 157 160 167
KRW 0 18 20
NZD 0 14418 15002
SGD 19780 20062 20632
THB 692 756 809
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USD (5,10,20) 25768 0 0
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Cập nhật: 25/09/2026 08:45
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 24,768 - -
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LAK - 0.88 1.23
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Cập nhật: 25/09/2026 08:45
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Cập nhật: 25/09/2026 08:45
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CAD 18021 18121 19135
CHF 30970 31000 32589
CNY 3811.6 3836.6 3972.2
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 29104 29134 30859
GBP 33834 33884 35645
HKD 0 3315 0
JPY 160.31 160.81 171.32
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14507 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
SGD 19929 20059 20782
THB 0 721.1 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14200000 14200000 14500000
SBJ 13000000 13000000 14500000
Cập nhật: 25/09/2026 08:45

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HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

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A10 AI Gateway sẽ thành lớp điều khiển hoạt động AI doanh nghiệp

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Agentic AI vận hành thực tế, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về con người

Agentic AI vận hành thực tế, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về con người

Amazon Kuiper vào Việt Nam từ mạng viễn thông dùng riêng

Amazon Kuiper vào Việt Nam từ mạng viễn thông dùng riêng

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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

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Muốn nâng giá trị công nghiệp vật liệu phải làm chủ công nghệ

Muốn nâng giá trị công nghiệp vật liệu phải làm chủ công nghệ

Việt Nam xếp thứ 5 ASEAN trên chỉ số quốc gia số GSMA năm 2026

Việt Nam xếp thứ 5 ASEAN trên chỉ số quốc gia số GSMA năm 2026

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội trải nghiệm AI, IoT, bán dẫn tại SIC Tech Day 2026

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội trải nghiệm AI, IoT, bán dẫn tại SIC Tech Day 2026

Trường Đại học Sao Đỏ mở Phân hiệu tại Hà Nội

Trường Đại học Sao Đỏ mở Phân hiệu tại Hà Nội

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Elmet Group sẽ mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials

Elmet Group sẽ mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials

Chứng khoán 24/9: Sắc đỏ bao phủ, VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm

Chứng khoán 24/9: Sắc đỏ bao phủ, VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm

Nhận định chứng khoán 25/9: Cơ hội hồi phục sau phiên giảm sâu?

Nhận định chứng khoán 25/9: Cơ hội hồi phục sau phiên giảm sâu?

Người Việt mua sắm trên facebook cao gần gấp đôi so với toàn cầu

Người Việt mua sắm trên facebook cao gần gấp đôi so với toàn cầu

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Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

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Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa

Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa

Ford Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

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Chiến lược thương hiệu quốc gia nâng sức cạnh tranh doanh nghiệp

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VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu