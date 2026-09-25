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Nhận định chứng khoán 25/9: Cơ hội hồi phục sau phiên giảm sâu?

Đình Tưởng

Đình Tưởng

06:00 | 25/09/2026
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VN-Index bước vào phiên 25/9 với vùng hỗ trợ gần 1.760-1.780 điểm. Khả năng hồi kỹ thuật có thể xuất hiện nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao.
Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index kiểm tra vùng hỗ trợ 1.790 điểm Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index kiểm tra vùng hỗ trợ 1.790 điểm
Nhận định chứng khoán 23/9: VN-Index có thể Nhận định chứng khoán 23/9: VN-Index có thể 'rung lắc'
Nhận định chứng khoán 24/9: VN-Index mốc 1.800 điểm là phép thử Nhận định chứng khoán 24/9: VN-Index mốc 1.800 điểm là phép thử

Áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế

Sau hai phiên giảm liên tiếp, VN-Index kết thúc ngày 24/9 tại 1.775,09 điểm và đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm. Việc chỉ số đóng cửa gần vùng thấp trong ngày, trong khi khối lượng khớp lệnh tăng so với phiên trước, phản ánh bên bán đang chiếm ưu thế rõ hơn trong ngắn hạn.

Tín hiệu kỹ thuật cũng kém tích cực. VN-Index tạo cây nến giảm dài, cắt xuống đường trung bình động 200 ngày và đang kiểm định khu vực gần đường trung bình 50 ngày. Các chỉ báo Stochastic Oscillator và MACD tiếp tục suy yếu. Nếu MACD giảm xuống dưới ngưỡng 0, rủi ro điều chỉnh có thể còn gia tăng.

Vùng 1.760-1.780 điểm vì vậy là khu vực cần theo dõi sát trong phiên 25/9. Đây vừa là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn được nhiều công ty chứng khoán lưu ý, vừa nằm gần đáy trong ngày 24/9. Nếu lực cầu xuất hiện rõ tại vùng này, VN-Index có thể hình thành nhịp hồi kỹ thuật. Ngược lại, nếu 1.760 điểm bị xuyên thủng với thanh khoản tăng, áp lực giảm có thể mở rộng.

Ở chiều hồi phục, vùng 1.790-1.800 điểm sẽ là thử thách đầu tiên. Sau khi mốc 1.800 điểm bị phá vỡ, khu vực này có thể chuyển thành vùng cản ngắn hạn. Một nhịp tăng nhưng thanh khoản thấp sẽ chưa đủ xác nhận xu hướng hồi bền vững.

Nhận định chứng khoán 25/9: Cơ hội hồi phục sau phiên giảm sâu?

Ngân hàng, bất động sản và chứng khoán quyết định nhịp thị trường

Nhóm tài chính tiếp tục có vai trò then chốt trong phiên 25/9. Ngân hàng giảm gần 1% trong phiên 24/9, với nhiều mã lớn như VCB, BID, CTG, TCB, MBB, HDB, ACB và SSB cùng suy yếu. Nếu các cổ phiếu ngân hàng ngừng giảm và xuất hiện lực cầu ở nhóm vốn hóa lớn, VN-Index sẽ có thêm cơ sở để giữ vùng hỗ trợ.

Với nhóm chứng khoán, thanh khoản toàn thị trường là biến số quan trọng. VIX, VND, HCM, VCI, MBS và SHS đều chịu áp lực trong phiên vừa qua. Nếu thanh khoản duy trì ở mức cao nhưng giá tiếp tục giảm, nhóm này có thể còn gặp khó. Ngược lại, sự thu hẹp biên độ giảm cùng thanh khoản ổn định sẽ là tín hiệu tích cực hơn cho dòng tiền ngắn hạn.

Bất động sản vẫn là nhóm cần thận trọng do áp lực từ VIC, VHM, VRE, DXG và nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa. Sau khi giảm 2,52% trong ngày 24/9, nhóm này có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật nếu lực bán tại các mã lớn giảm bớt. Tuy nhiên, khả năng hồi của chỉ số chung sẽ khó bền nếu VIC và VHM tiếp tục lấy đi nhiều điểm.

Nhóm công nghệ cũng cần theo dõi phản ứng của FPT sau chuỗi phiên biến động mạnh. Cổ phiếu này giảm hơn 1% trong ngày 24/9 và vẫn có ảnh hưởng đáng kể tới VN30. Với nhóm bán lẻ, FRT và PET đang thể hiện sức mạnh tương đối tốt hơn, trong khi MWG, PNJ và DGW cần thêm tín hiệu cân bằng.

Ở nhóm logistics và điện tử viễn thông, VTP, VGI, CTR, FOX và VTK đang là các mã có sức mạnh tương đối nổi bật. VTP tăng trần trong phiên 24/9, còn VGI và CTR tăng mạnh bất chấp thị trường chung giảm. Đây có thể tiếp tục là nhóm thu hút dòng tiền ngắn hạn, nhưng mức tăng nhanh cũng đồng nghĩa rủi ro rung lắc cao hơn nếu dòng tiền chốt lời xuất hiện.

Nhận định chứng khoán 25/9: Cơ hội hồi phục sau phiên giảm sâu?

Nhóm năng lượng và điện cần quan sát phản ứng sau phiên giảm sâu. BSR, PLX, PVD, PVS, GAS và POW đều chịu áp lực trong ngày 24/9. Nếu giá dầu và các yếu tố bên ngoài không tạo thêm sức ép, nhóm này có thể có nhịp cân bằng kỹ thuật; tuy nhiên, chưa có cơ sở để coi đây là nhóm dẫn dắt ngay trong phiên 25/9.

Đối với y tế và dược phẩm, mức biến động thấp hơn và thanh khoản hạn chế có thể giúp nhóm này ít chịu ảnh hưởng hơn khi thị trường rung lắc. Tuy nhiên, dòng tiền hiện chưa cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ rệt sang nhóm phòng thủ, do đó cơ hội nhiều khả năng vẫn nằm ở từng cổ phiếu riêng lẻ.

Kịch bản cho phiên 25/9

Kịch bản cơ sở là VN-Index tiếp tục rung lắc trong vùng 1.760-1.800 điểm. Sau phiên giảm mạnh, lực cầu bắt đáy có thể xuất hiện, nhưng để thị trường phục hồi rõ hơn cần đồng thời có ba yếu tố: chỉ số giữ được vùng hỗ trợ 1.760-1.780 điểm, thanh khoản không tăng mạnh theo chiều bán và nhóm ngân hàng cùng các cổ phiếu vốn hóa lớn thu hẹp đà giảm.

Trong kịch bản tích cực hơn, VN-Index giữ trên 1.770 điểm và lấy lại vùng 1.790-1.800 điểm với độ rộng cải thiện. Khi đó, một nhịp hồi kỹ thuật có thể mở rộng sang các nhóm chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ và công nghệ. Tuy nhiên, mốc 1.800 điểm cần được chinh phục bằng lực cầu thực sự, thay vì chỉ dựa vào một vài cổ phiếu trụ.

Trong kịch bản thận trọng, chỉ số xuyên vùng 1.760 điểm và thanh khoản tăng cao, cho thấy lực bán chưa được hấp thụ. Khi đó, rủi ro giảm tiếp sẽ tăng và tâm lý phòng thủ có thể lan rộng sang các nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Với diễn biến hiện tại, trọng tâm của phiên 25/9 không nằm ở việc dự đoán một nhịp tăng hay giảm đơn lẻ, mà ở chất lượng của lực cầu quanh vùng hỗ trợ. Nhà đầu tư nên theo dõi độ rộng thị trường, giao dịch khối ngoại, thanh khoản HoSE và phản ứng của ngân hàng, bất động sản, chứng khoán. Các nhóm Viettel, logistics, bán lẻ và một số cổ phiếu có câu chuyện riêng vẫn có thể duy trì sự phân hóa tích cực nếu thị trường chung ổn định trở lại.

nhận định chứng khoán 25/9 VN-Index dự báo chứng khoán vùng hỗ trợ 1.760 điểm Cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu bất động sản cổ phiếu chứng khoán dòng tiền khối ngoại thị trường chứng khoán

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
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AUD 17698 17971 18547
CAD 17847 18121 18740
CHF 30747 31124 31770
CNY 0 3829 3925
EUR 28947 29166 30249
GBP 33557 33945 34885
HKD 0 3183 3386
JPY 157 160 167
KRW 0 18 20
NZD 0 14418 15002
SGD 19780 20062 20632
THB 692 756 809
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USD (5,10,20) 25768 0 0
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Cập nhật: 25/09/2026 08:45
Ngoại tệ Mua Bán
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LAK - 0.88 1.23
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Cập nhật: 25/09/2026 08:45
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Cập nhật: 25/09/2026 08:45
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CAD 18021 18121 19135
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CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 29104 29134 30859
GBP 33834 33884 35645
HKD 0 3315 0
JPY 160.31 160.81 171.32
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14507 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
SGD 19929 20059 20782
THB 0 721.1 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14200000 14200000 14500000
SBJ 13000000 13000000 14500000
Cập nhật: 25/09/2026 08:45

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A10 AI Gateway sẽ thành lớp điều khiển hoạt động AI doanh nghiệp

A10 AI Gateway sẽ thành lớp điều khiển hoạt động AI doanh nghiệp

Agentic AI vận hành thực tế, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về con người

Agentic AI vận hành thực tế, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về con người

Amazon Kuiper vào Việt Nam từ mạng viễn thông dùng riêng

Amazon Kuiper vào Việt Nam từ mạng viễn thông dùng riêng

Tổng thống Trump nói

Tổng thống Trump nói 'Trí tuệ nhân tạo' nên đổi thành 'Siêu trí tuệ'

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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

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Muốn nâng giá trị công nghiệp vật liệu phải làm chủ công nghệ

Muốn nâng giá trị công nghiệp vật liệu phải làm chủ công nghệ

Việt Nam xếp thứ 5 ASEAN trên chỉ số quốc gia số GSMA năm 2026

Việt Nam xếp thứ 5 ASEAN trên chỉ số quốc gia số GSMA năm 2026

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội trải nghiệm AI, IoT, bán dẫn tại SIC Tech Day 2026

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội trải nghiệm AI, IoT, bán dẫn tại SIC Tech Day 2026

Trường Đại học Sao Đỏ mở Phân hiệu tại Hà Nội

Trường Đại học Sao Đỏ mở Phân hiệu tại Hà Nội

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Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa

Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa

Ford Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Ford Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Chiến lược thương hiệu quốc gia nâng sức cạnh tranh doanh nghiệp

Chiến lược thương hiệu quốc gia nâng sức cạnh tranh doanh nghiệp

Xe và phương tiện

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VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu