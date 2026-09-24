Công nghệ số
Viễn thông - Internet

Amazon Kuiper vào Việt Nam từ mạng viễn thông dùng riêng

Thanh Sơn

Thanh Sơn

12:23 | 24/09/2026
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Sáng 23/9/2026 tại New York, Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam nhận giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng từ Bộ trưởng Vũ Hải Quân dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó có cơ sở pháp lý để đưa đường truyền vệ tinh vào kiểm thử thiết bị đầu cuối được chế tạo trong nước.
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Theo giấy phép, Amazon Kuiper Việt Nam được thiết lập mạng viễn thông dùng riêng sử dụng đường truyền vệ tinh để thử nghiệm, kiểm tra vận hành thiết bị đầu cuối khách hàng, qua đó đánh giá chất lượng sản phẩm được chế tạo tại Việt Nam. Giấy phép tập trung vào việc kiểm chứng thiết bị, qua đó giúp Amazon Kuiper Việt Nam vận hành thực tế và đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm sản xuất trong nước.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân trao giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho Amazon Kuiper Việt Nam.
Bộ trưởng Vũ Hải Quân trao giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho Amazon Kuiper Việt Nam. Ảnh: Bộ KH&CN

Mạng viễn thông dùng riêng của Amazon Kuiper Việt Nam kết nối hệ thống vệ tinh với hạ tầng mặt đất tại Việt Nam và hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Cùng với quyền thiết lập mạng, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về viễn thông, tần số vô tuyến điện, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, an toàn và an ninh thông tin. Như vậy, ngay từ giai đoạn thử nghiệm, Amazon Kuiper Việt Nam phải vận hành đường truyền vệ tinh theo đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam.

Amazon Kuiper Việt Nam được thành lập năm 2024, là pháp nhân của Amazon tại Việt Nam trong lĩnh vực kết nối vệ tinh. Doanh nghiệp gắn với Amazon Leo, mạng băng rộng trước đây có tên Project Kuiper, sử dụng hơn 3.000 vệ tinh quỹ đạo thấp để cung cấp kết nối tốc độ cao, độ trễ thấp tại những khu vực hạ tầng truyền thống khó tiếp cận.

Amazon Leo
Amazon Kuiper Việt Nam được phép thử nghiệm thiết bị đầu cuối. Ảnh: Amazon

Từ khi thành lập đến khi nhận giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng vào tháng 9/2026, Amazon Kuiper Việt Nam mất khoảng hai năm để có cơ sở pháp lý cụ thể cho hoạt động kiểm thử thiết bị kết nối với đường truyền vệ tinh.

Giấy phép dành cho Amazon Kuiper Việt Nam tạo cơ sở để Amazon kiểm thử thiết bị sản xuất tại Việt Nam, qua đó hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ cao, mở rộng chuỗi cung ứng và tăng hợp tác trong phát triển hạ tầng kết nối thế hệ mới.

Khi thiết bị đầu cuối sản xuất trong nước được thử nghiệm trực tiếp trên mạng viễn thông dùng riêng kết nối với hệ thống vệ tinh, doanh nghiệp có thể thực hiện cả khâu chế tạo và đánh giá thiết bị tại Việt Nam.

Lễ trao giấy phép cho Amazon Kuiper Việt Nam tại New York diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Giấy phép tạo điều kiện để các thiết bị đầu cuối sản xuất tại Việt Nam được kiểm thử trên đường truyền vệ tinh thực tế, qua đó đánh giá chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật bằng dữ liệu vận hành.

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Trước Amazon Kuiper Việt Nam, Starlink của SpaceX đã được Chính phủ cho phép thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh theo Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 23/3/2025, dựa trên Nghị quyết số 193/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 19/2/2025, với thời gian thí điểm 5 năm. Theo báo cáo của Ookla về hiệu năng băng rộng vệ tinh tại châu Á - Thái Bình Dương, Starlink bắt đầu thí điểm tại Việt Nam từ tháng 4/2025 và được cấp giấy phép thương mại đầy đủ vào tháng 2/2026, với giới hạn tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối và quyền sở hữu 100% vốn nước ngoài.

Theo mức giá được Starlink công bố trên website, người dùng Việt Nam trả 1.711.100 đồng mỗi tháng cho gói gia đình và 10.269.900 đồng cho bộ thiết bị Standard. Việt Nam cũng từng công bố kế hoạch đặt trạm cổng mặt đất Starlink tại Phú Thọ, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Starlink đã đi trước với dịch vụ Internet vệ tinh cho người dùng, trong khi Amazon Kuiper Việt Nam bắt đầu bằng mạng viễn thông dùng riêng để kiểm thử thiết bị sản xuất trong nước, cho thấy hai mạng vệ tinh đang bước vào thị trường Việt Nam theo những hướng khác nhau.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Cập nhật: 24/09/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 ▼110K 14,440 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,140 ▼110K 14,440 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,140 ▼110K 14,440 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 ▼110K 14,490 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 ▼110K 14,490 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 ▼110K 14,490 ▼110K
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 ▼110K 14,400 ▼110K
Trang sức 99.99 13,810 ▼110K 14,410 ▼110K
Cập nhật: 24/09/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 ▼11K 14,442 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 ▼11K 14,443 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 ▲1267K 1,439 ▲1294K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 ▲1267K 144 ▼1307K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 ▼11K 1,429 ▲1285K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 ▼1089K 141,485 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 ▼825K 107,336 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 ▲78704K 97,332 ▲87524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 ▼671K 87,328 ▼671K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 ▲66238K 83,469 ▲75058K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 ▼459K 59,745 ▼459K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Cập nhật: 24/09/2026 13:00
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Cập nhật: 24/09/2026 13:00

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ

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BIC chi trả 20 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo qua website giả mạo

BIC chi trả 20 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo qua website giả mạo

Trường Đại học Luật, ĐHQGHN kỷ niệm 50 năm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

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Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội trải nghiệm AI, IoT, bán dẫn tại SIC Tech Day 2026

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Trường Đại học Sao Đỏ mở Phân hiệu tại Hà Nội

Trường Đại học Sao Đỏ mở Phân hiệu tại Hà Nội

Lao động nền tảng số được đề xuất tham gia BHXH bắt buộc

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Bộ Y tế đề xuất siết bán thuốc trên môi trường mạng

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Chứng khoán 23/9: VN-Index lùi sát 1.800 điểm

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Nhận định chứng khoán 24/9: VN-Index mốc 1.800 điểm là phép thử

Nhận định chứng khoán 24/9: VN-Index mốc 1.800 điểm là phép thử

Nhận định chứng khoán 23/9: VN-Index có thể

Nhận định chứng khoán 23/9: VN-Index có thể 'rung lắc'

Chứng khoán 22/9: VN-Index tăng hơn 17 điểm, thanh khoản vẫn thấp

Chứng khoán 22/9: VN-Index tăng hơn 17 điểm, thanh khoản vẫn thấp

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Hạ tầng bán lẻ nông thôn và vonfram đưa doanh thu Masan lên 77.023 tỷ đồng

Hạ tầng bán lẻ nông thôn và vonfram đưa doanh thu Masan lên 77.023 tỷ đồng

BIC chi trả 20 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo qua website giả mạo

BIC chi trả 20 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo qua website giả mạo

UNIQLO mở rộng hệ thống bán lẻ về Thanh Hóa

UNIQLO mở rộng hệ thống bán lẻ về Thanh Hóa

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VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

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VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

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PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao