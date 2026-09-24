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Tổng thống Trump nói 'Trí tuệ nhân tạo' nên đổi thành 'Siêu trí tuệ'

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09:36 | 24/09/2026
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Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/9/2026, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tài liệu Mỹ sẽ gọi AI là Siêu trí tuệ (SI), vì chữ nhân tạo khiến công nghệ nghe như đồ giả.
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Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ gọi trí tuệ nhân tạo (AI) là “Siêu trí tuệ” (SI) trong bài phát biểu trước khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York ngày 22/9/2026.

Tổng thống Trump đề xuất đổi AI thành Siêu trí tuệ tại Liên hợp quốc Chú thích: Tổng thống Donald Trump phát biểu về AI và Siêu trí tuệ trước khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/9/2026. Ảnh: Daniel Torok/Nhà Trắng
Tổng thống Trump đề xuất đổi AI thành Siêu trí tuệ tại Liên hợp quốc Chú thích: Tổng thống Donald Trump phát biểu về AI và Siêu trí tuệ trước khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/9/2026. Ảnh: Daniel Torok/Nhà Trắng

Vì sao ông Trump muốn đổi AI thành Siêu trí tuệ

Nói về Siêu trí tuệ, Tổng thống Trump giải thích việc dùng chữ "nhân tạo" khiến công nghệ nghe như đồ giả, trong khi theo ông nó chẳng giả chút nào mà thực sự tuyệt vời, và từ nay mọi tài liệu của Mỹ sẽ dùng cụm từ Siêu trí tuệ (SI) thay cho trí tuệ nhân tạo (AI). PBS NewsHour đã kiểm chứng các phát ngôn của Tổng thống Trump tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó có tuyên bố về cách gọi AI là “Siêu trí tuệ”. Ông nói từ thời điểm đó, toàn bộ tài liệu của Mỹ và hy vọng cả tài liệu trên thế giới sẽ chuyển sang dùng từ “siêu”, mà ông cho rằng chính xác hơn nhiều so với “nhân tạo”, trước khi kết thúc bằng lời chào mừng mọi người đến với “thế giới mới của Siêu trí tuệ”, viết tắt là SI.

Về “Siêu trí tuệ”, Nhà Trắng ghi lại tuyên bố của ông Trump ngắn gọn hơn, trong đó Tổng thống Mỹ nói Washington bác bỏ mọi toan tính xây dựng một cơ chế kiểm soát AI mang tính toàn cầu, đồng thời cho biết từ đây AI sẽ được gọi chính thức là “Siêu trí tuệ”.

Theo The Hill, lời kêu gọi đổi AI thành Siêu trí tuệ đi liền với tuyên bố Mỹ hoàn toàn bác bỏ mọi nỗ lực xây dựng kế hoạch toàn cầu nhằm kiểm soát AI. France 24 cho biết chính phủ Mỹ sẽ dùng cụm Siêu trí tuệ trong truyền thông chính thức và ông Trump hy vọng các nước khác sẽ làm theo.

Đặt trong toàn bộ bài diễn văn, câu chuyện “Siêu trí tuệ” nằm trong cùng mạch lập luận mà Nhà Trắng dùng để tóm lược bài phát biểu, đó là phản đối các cơ chế kiểm soát mang tính toàn cầu và nhấn mạnh chủ quyền quốc gia. Trước khi chuyển sang AI, ông Trump khẳng định “không có chính phủ toàn cầu” và tuyên bố chừng nào ông còn là tổng thống Mỹ thì sẽ không có “thuế toàn cầu”, đồng thời chỉ trích Hội đồng Nhân quyền và UNESCO của Liên hợp quốc. Sau đó, ông nói Mỹ bác bỏ mọi nỗ lực xây dựng một cơ chế kiểm soát AI theo hướng toàn cầu và gọi công nghệ này là “Siêu trí tuệ”.

Giới chuyên môn nói gì về tên gọi Siêu trí tuệ

Một số báo tại Mỹ chỉ ra cách gọi “Siêu trí tuệ” của ông Trump chưa trùng với cách ngành AI thường sử dụng thuật ngữ này. USA Today cho biết giới AI dùng “siêu trí tuệ” để chỉ những hệ thống có năng lực vượt xa con người trên hầu hết nhiệm vụ, trong khi PBS NewsHour nhận định khái niệm này không mô tả chính xác các hệ thống AI đang được triển khai hiện nay. Sự khác biệt về cách gọi vì thế không chỉ liên quan đến cách dùng từ, bởi khi một thuật ngữ vốn chỉ một cấp độ năng lực mà ngành AI còn đang hướng tới được dùng để gọi công nghệ hiện tại, báo chí, giới dịch thuật và cơ quan quản lý ở các quốc gia khác sẽ phải xác định rõ đang nói về tên gọi chính trị hay một khái niệm kỹ thuật trước khi đưa “Siêu trí tuệ” vào văn bản.

Reuters ghi nhận Tổng thống Trump tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ đổi cách gọi AI thành ‘super intelligence’ trong tài liệu chính thức, nhưng không công bố sắc lệnh hay chỉ thị liên bang cụ thể nào về việc này. CNET xác nhận chưa có lệnh buộc các cơ quan chuyển từ AI sang SI, đồng thời ghi nhận cách gọi mới nhanh chóng trở thành đề tài chế ảnh và bình luận hài hước trên mạng xã hội

Nhìn từ phía Việt Nam, câu chuyện Siêu trí tuệ đặt ra một bài toán dùng từ cụ thể cho giới công nghệ, bởi chừng nào văn bản chính thức của Mỹ về Siêu trí tuệ chưa ra đời, AI vẫn là thuật ngữ được cả ngành sử dụng rộng rãi, còn Siêu trí tuệ mới dừng ở một lời tuyên bố được đưa ra từ diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Siêu trí tuệ SI AI Trí tuệ nhân tạo đổi tên AI

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,900 ▼600K 144,900 ▼600K
Hà Nội - PNJ 141,900 ▼600K 144,900 ▼600K
Đà Nẵng - PNJ 141,900 ▼600K 144,900 ▼600K
Miền Tây - PNJ 141,900 ▼600K 144,900 ▼600K
Tây Nguyên - PNJ 141,900 ▼600K 144,900 ▼600K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,900 ▼600K 144,900 ▼600K
Cập nhật: 24/09/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,190 ▼60K 14,490 ▼60K
Miếng SJC Nghệ An 14,190 ▼60K 14,490 ▼60K
Miếng SJC Thái Bình 14,190 ▼60K 14,490 ▼60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,140 ▼60K 14,540 ▼60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,140 ▼60K 14,540 ▼60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,140 ▼60K 14,540 ▼60K
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,850 ▼60K 14,450 ▼60K
Trang sức 99.99 13,860 ▼60K 14,460 ▼60K
Cập nhật: 24/09/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,419 ▼6K 14,492 ▼60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,419 ▼6K 14,493 ▼60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,414 ▲1272K 1,444 ▲1299K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,414 ▲1272K 1,445 ▼6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,389 ▼6K 1,434 ▲1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,498 ▼122076K 14,198 ▼128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,911 ▼450K 107,711 ▼450K
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,154 ▼250K 59,954 ▼250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
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Cập nhật: 24/09/2026 09:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Livestream khám phá nét văn hóa tại Đình Trung Văn

Livestream khám phá nét văn hóa tại Đình Trung Văn

BIC chi trả 20 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo qua website giả mạo

BIC chi trả 20 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo qua website giả mạo

Trường Đại học Luật, ĐHQGHN kỷ niệm 50 năm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường Đại học Luật, ĐHQGHN kỷ niệm 50 năm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Lễ hội Văn hóa Thế giới lần hai diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long

Lễ hội Văn hóa Thế giới lần hai diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?

vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?

Smartphone thế hệ mới sẽ trang bị 2 SoC di động nhanh nhất thế giới

Smartphone thế hệ mới sẽ trang bị 2 SoC di động nhanh nhất thế giới

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Trường Đại học Sao Đỏ mở Phân hiệu tại Hà Nội

Trường Đại học Sao Đỏ mở Phân hiệu tại Hà Nội

Lao động nền tảng số được đề xuất tham gia BHXH bắt buộc

Lao động nền tảng số được đề xuất tham gia BHXH bắt buộc

Bộ Y tế đề xuất siết bán thuốc trên môi trường mạng

Bộ Y tế đề xuất siết bán thuốc trên môi trường mạng

Phú Thọ thúc đẩy công nghệ và chuyển đổi số

Phú Thọ thúc đẩy công nghệ và chuyển đổi số

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Chứng khoán 23/9: VN-Index lùi sát 1.800 điểm

Chứng khoán 23/9: VN-Index lùi sát 1.800 điểm

Nhận định chứng khoán 24/9: VN-Index mốc 1.800 điểm là phép thử

Nhận định chứng khoán 24/9: VN-Index mốc 1.800 điểm là phép thử

Nhận định chứng khoán 23/9: VN-Index có thể

Nhận định chứng khoán 23/9: VN-Index có thể 'rung lắc'

Chứng khoán 22/9: VN-Index tăng hơn 17 điểm, thanh khoản vẫn thấp

Chứng khoán 22/9: VN-Index tăng hơn 17 điểm, thanh khoản vẫn thấp

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Chiến lược thương hiệu quốc gia nâng sức cạnh tranh doanh nghiệp

Chiến lược thương hiệu quốc gia nâng sức cạnh tranh doanh nghiệp

Hạ tầng bán lẻ nông thôn và vonfram đưa doanh thu Masan lên 77.023 tỷ đồng

Hạ tầng bán lẻ nông thôn và vonfram đưa doanh thu Masan lên 77.023 tỷ đồng

BIC chi trả 20 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo qua website giả mạo

BIC chi trả 20 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo qua website giả mạo

UNIQLO mở rộng hệ thống bán lẻ về Thanh Hóa

UNIQLO mở rộng hệ thống bán lẻ về Thanh Hóa

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VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

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PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao