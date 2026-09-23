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UNIQLO mở rộng hệ thống bán lẻ về Thanh Hóa

Nhất Tâm

Nhất Tâm

18:05 | 23/09/2026
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UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, công bố cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa sẽ chính thức mở cửa đón khách từ ngày 15/10/2026, đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của UNIQLO tại Thanh Hóa.
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Thanh Hóa - Điểm đến chiến lược trong hành trình mở rộng

Chiến lược mở rộng mạng lưới cửa hàng của UNIQLO đến Thanh Hóa diễn ra trong bối cảnh thị trường thương mại và bán lẻ tại đây ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Bức tranh tiêu dùng duy trì đà tăng trưởng, trong khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thương mại trong 8 tháng đầu năm 2026 tăng 22% so với cùng kỳ. Song song với sự phát triển của thị trường tiêu dùng, Thanh Hóa cũng là một trong những địa phương có mối liên kết kinh tế đáng chú ý với Nhật Bản.

UNIQLO mở rộng hệ thống bán lẻ về Thanh Hóa

Tính đến cuối năm 2025, Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Thanh Hóa, chiếm hơn 82,5% tổng vốn FDI của tỉnh, góp phần tạo môi trường lý tưởng để các thương hiệu Nhật mở rộng và gắn bó lâu dài.

Cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mua sắm thời trang theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đồng thời đưa các sản phẩm LifeWear đến gần hơn với khách hàng địa phương. Đây là cửa hàng thứ 33 của UNIQLO tại Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng mạng lưới bán lẻ của thương hiệu tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Chia sẻ về cột mốc khai trương cửa hàng mới, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam cho biết: “Sau bảy năm phát triển tại Việt Nam, chúng tôi rất trân trọng khi LifeWear ngày càng hiện diện gần gũi hơn trong đời sống của khách hàng trên cả nước.

Việc khai trương cửa hàng đầu tiên tại Thanh Hóa có ý nghĩa với UNIQLO, bởi đây không chỉ là một thị trường mới, mà còn là địa phương đã có sự kết nối với hành trình LifeWear tại Việt Nam nhiều năm qua. UNIQLO mong muốn đồng hành lâu dài cùng Thanh Hóa và Việt Nam thông qua các hoạt động kinh doanh, tạo thêm cơ hội việc làm, phát triển nguồn nhân lực bán lẻ và đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Đây cũng là cam kết mà chúng tôi sẽ theo đuổi trong chặng đường phát triển tiếp theo tại Việt Nam.”

UNIQLO mở rộng hệ thống bán lẻ về Thanh Hóa

Tọa lạc tại tầng 1 của Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa (phường Quảng Phú), cửa hàng UNIQLO có diện tích sàn bán hàng khoảng 1000 m², giới thiệu đa dạng các trang phục LifeWear thiết yếu dành cho nam, nữ và trẻ em. LifeWear là triết lý thời trang của UNIQLO, hướng đến việc tạo nên những trang phục chất lượng cao, thiết kế đơn giản, mang tính ứng dụng cao và không ngừng được cải tiến.

Tại UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa, khách hàng sẽ được trải nghiệm các bộ sưu tập mới nhất theo mùa, phù hợp với mọi điều kiện thời tiết tại địa phương. Bên cạnh đó, UNIQLO cam kết mang đến một không gian mua sắm, nghệ thuật trưng bày và chất lượng dịch vụ đồng nhất với hệ thống cửa hàng UNIQLO trên toàn thế giới.

Tôn vinh bản sắc địa phương qua các trải nghiệm sáng tạo

Nhân dịp khai trương UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa, UNIQLO mang đến bộ sưu tập áo thun UTme! lấy cảm hứng từ nhịp sống và món ăn đặc trưng của địa phương, như bãi biển Sầm Sơn, nem chua Thanh Hóa. Qua các thiết kế trẻ trung và gần gũi, UNIQLO mong muốn góp phần lan tỏa những nét văn hóa bản địa.

UNIQLO mở rộng hệ thống bán lẻ về Thanh Hóa

Bên cạnh đó, bản đồ địa phương giới thiệu những điểm đến văn hóa, khu vui chơi, ẩm thực tiêu biểu của Thanh Hóa cũng sẽ được trưng bày tại cửa hàng, góp phần mang đến trải nghiệm mua sắm gần gũi, tăng kết nối khách hàng với đời sống cộng đồng tại địa phương.

Nhiều ưu đãi trong bốn ngày đầu khai trương

UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa sẽ chào đón những khách hàng đầu tiên vào sáng ngày 15/10/2026 với màn biểu diễn trống truyền thống Nhật Bản đặc sắc.

UNIQLO mở rộng hệ thống bán lẻ về Thanh Hóa

Trong 04 ngày đầu khai trương, từ ngày 15 đến 18/10/2026, khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 1.399.000 đồng trở lên sẽ nhận được quà tặng 1 Túi Tote phiên bản giới hạn với họa tiết độc quyền.

Ngoài ra, các khách hàng lần đầu tiên tải và đăng ký thành viên mới ứng dụng UNIQLO thành công tại cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hoá sẽ nhận ngay 1 Túi Du lịch Mini Đa Năng với họa tiết đặc trưng Thanh Hóa. Lưu ý: Số lượng quà tặng giới hạn nên chương trình có thể kết thúc trước thời hạn.

UNIQLO AEON MALL Thanh Hoá Thanh Hóa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Cập nhật: 23/09/2026 19:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,910 ▲60K 14,510 ▲60K
Trang sức 99.99 13,920 ▲60K 14,520 ▲60K
Cập nhật: 23/09/2026 19:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,425 ▲6K 14,552 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,425 ▲6K 14,553 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142 ▼1272K 145 ▼1299K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142 ▼1272K 1,451 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▲6K 144 ▼1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▲122076K 142,574 ▲128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▲450K 108,161 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼79044K 9,808 ▼87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲366K 87,999 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼66530K 8,411 ▼75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▲250K 60,204 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Cập nhật: 23/09/2026 19:45
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AUD 17869 18143 18722
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CHF 30963 31340 31983
CNY 0 3835 3931
EUR 29060 29279 30360
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HKD 0 3185 3388
JPY 158 161 168
KRW 0 18 20
NZD 0 14517 15102
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Cập nhật: 23/09/2026 19:45
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USD(1-2-5) 24,768 - -
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