UNIQLO mở rộng hệ thống bán lẻ về Thanh Hóa

Thanh Hóa - Điểm đến chiến lược trong hành trình mở rộng

Chiến lược mở rộng mạng lưới cửa hàng của UNIQLO đến Thanh Hóa diễn ra trong bối cảnh thị trường thương mại và bán lẻ tại đây ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Bức tranh tiêu dùng duy trì đà tăng trưởng, trong khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thương mại trong 8 tháng đầu năm 2026 tăng 22% so với cùng kỳ. Song song với sự phát triển của thị trường tiêu dùng, Thanh Hóa cũng là một trong những địa phương có mối liên kết kinh tế đáng chú ý với Nhật Bản.

Tính đến cuối năm 2025, Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Thanh Hóa, chiếm hơn 82,5% tổng vốn FDI của tỉnh, góp phần tạo môi trường lý tưởng để các thương hiệu Nhật mở rộng và gắn bó lâu dài.

Cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mua sắm thời trang theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đồng thời đưa các sản phẩm LifeWear đến gần hơn với khách hàng địa phương. Đây là cửa hàng thứ 33 của UNIQLO tại Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng mạng lưới bán lẻ của thương hiệu tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Chia sẻ về cột mốc khai trương cửa hàng mới, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam cho biết: “Sau bảy năm phát triển tại Việt Nam, chúng tôi rất trân trọng khi LifeWear ngày càng hiện diện gần gũi hơn trong đời sống của khách hàng trên cả nước.

Việc khai trương cửa hàng đầu tiên tại Thanh Hóa có ý nghĩa với UNIQLO, bởi đây không chỉ là một thị trường mới, mà còn là địa phương đã có sự kết nối với hành trình LifeWear tại Việt Nam nhiều năm qua. UNIQLO mong muốn đồng hành lâu dài cùng Thanh Hóa và Việt Nam thông qua các hoạt động kinh doanh, tạo thêm cơ hội việc làm, phát triển nguồn nhân lực bán lẻ và đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Đây cũng là cam kết mà chúng tôi sẽ theo đuổi trong chặng đường phát triển tiếp theo tại Việt Nam.”

Tọa lạc tại tầng 1 của Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa (phường Quảng Phú), cửa hàng UNIQLO có diện tích sàn bán hàng khoảng 1000 m², giới thiệu đa dạng các trang phục LifeWear thiết yếu dành cho nam, nữ và trẻ em. LifeWear là triết lý thời trang của UNIQLO, hướng đến việc tạo nên những trang phục chất lượng cao, thiết kế đơn giản, mang tính ứng dụng cao và không ngừng được cải tiến.

Tại UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa, khách hàng sẽ được trải nghiệm các bộ sưu tập mới nhất theo mùa, phù hợp với mọi điều kiện thời tiết tại địa phương. Bên cạnh đó, UNIQLO cam kết mang đến một không gian mua sắm, nghệ thuật trưng bày và chất lượng dịch vụ đồng nhất với hệ thống cửa hàng UNIQLO trên toàn thế giới.

Tôn vinh bản sắc địa phương qua các trải nghiệm sáng tạo

Nhân dịp khai trương UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa, UNIQLO mang đến bộ sưu tập áo thun UTme! lấy cảm hứng từ nhịp sống và món ăn đặc trưng của địa phương, như bãi biển Sầm Sơn, nem chua Thanh Hóa. Qua các thiết kế trẻ trung và gần gũi, UNIQLO mong muốn góp phần lan tỏa những nét văn hóa bản địa.

Bên cạnh đó, bản đồ địa phương giới thiệu những điểm đến văn hóa, khu vui chơi, ẩm thực tiêu biểu của Thanh Hóa cũng sẽ được trưng bày tại cửa hàng, góp phần mang đến trải nghiệm mua sắm gần gũi, tăng kết nối khách hàng với đời sống cộng đồng tại địa phương.

Nhiều ưu đãi trong bốn ngày đầu khai trương

UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa sẽ chào đón những khách hàng đầu tiên vào sáng ngày 15/10/2026 với màn biểu diễn trống truyền thống Nhật Bản đặc sắc.

Trong 04 ngày đầu khai trương, từ ngày 15 đến 18/10/2026, khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 1.399.000 đồng trở lên sẽ nhận được quà tặng 1 Túi Tote phiên bản giới hạn với họa tiết độc quyền.

Ngoài ra, các khách hàng lần đầu tiên tải và đăng ký thành viên mới ứng dụng UNIQLO thành công tại cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hoá sẽ nhận ngay 1 Túi Du lịch Mini Đa Năng với họa tiết đặc trưng Thanh Hóa. Lưu ý: Số lượng quà tặng giới hạn nên chương trình có thể kết thúc trước thời hạn.