Thanh Hóa đẩy mạnh quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP thông qua các hội chợ, triển lãm và nền tảng số, góp phần mở rộng thị trường cho đặc sản địa phương.

Mở rộng thị trường bằng nền tảng số

Thanh Hóa xác định chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP. Tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa sản phẩm đến phát triển các kênh bán hàng trực tuyến.

Hiện nay, hơn 300 sản phẩm OCOP của tỉnh đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Postmart cùng nhiều nền tảng trực tuyến khác. Việc xuất hiện trên các kênh bán hàng số giúp sản phẩm địa phương mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, tăng tính minh bạch và nâng cao cơ hội tiêu thụ.

Đáng chú ý, Thanh Hóa đã hoàn thiện tích hợp dữ liệu 433 sản phẩm OCOP còn hiệu lực lên ứng dụng VNeID và ứng dụng công dân số Thanh Hóa. Tỉnh đồng thời từng bước xây dựng bản đồ số OCOP và triển khai các video giới thiệu sản phẩm trên hệ thống màn hình điện tử tại nhiều địa phương trong cả nước.

Song song với kênh trực tuyến, một số sản phẩm OCOP tiêu biểu của Thanh Hóa đã được đưa vào hệ thống siêu thị lớn như Go!, Co.opmart, WinMart cùng nhiều cửa hàng và đại lý phân phối. Đây là cơ sở để các sản phẩm địa phương tiếp cận sâu hơn với thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Sản phẩm OCOP Thanh Hóa được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc và đưa lên các sàn thương mại điện tử, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận thông tin và mua sắm trực tuyến.

Nâng chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thị trường

Để đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử, Thanh Hóa tập trung hỗ trợ các chủ thể OCOP nâng cao chất lượng sản xuất.

Tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về quy trình sản xuất an toàn theo các tiêu chuẩn như VietGAP, HACCP, ISO. Các chủ thể cũng được hướng dẫn xây dựng thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ, thiết kế bao bì, tem nhãn và áp dụng truy xuất nguồn gốc bằng mã QR.

Bên cạnh đó, tỉnh hỗ trợ kinh phí cải tiến bao bì, nhãn mác và xây dựng bộ nhận diện cho các sản phẩm OCOP tiêu biểu. Nhiều hội nghị kết nối cung cầu, hội chợ và hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu và mở rộng đầu ra cho sản phẩm.

Công tác kiểm tra, giám sát trước và sau khi công nhận sản phẩm OCOP cũng được tăng cường. Hoạt động này giúp kiểm soát chất lượng, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể sản xuất và giữ vững uy tín cho sản phẩm trên thị trường.

Thanh Hóa tổ chức các lớp đào tạo về thương mại điện tử và kỹ năng bán hàng trực tuyến, giúp các chủ thể OCOP chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Tăng năng lực số cho chủ thể OCOP

Giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa đã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên sâu về thương mại điện tử, nền tảng số và kỹ năng bán hàng trực tuyến cho hàng trăm lượt chủ thể OCOP.

Thông qua các chương trình này, các cơ sở sản xuất từng bước làm chủ công nghệ, chủ động tiếp cận khách hàng trên môi trường số và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Một trong những kết quả rõ nét là 100% sản phẩm OCOP còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh đã được gắn tem QR. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tra cứu thông tin về sản phẩm và đơn vị sản xuất. Toàn bộ dữ liệu sản phẩm cũng được công khai trên Cổng dữ liệu mở của tỉnh.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, Thanh Hóa có thêm 35 sản phẩm OCOP. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 692 sản phẩm OCOP, gồm 2 sản phẩm đạt 5 sao, 64 sản phẩm đạt 4 sao và 626 sản phẩm đạt 3 sao.

Kết quả này cho thấy chuyển đổi số không chỉ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, tăng sức cạnh tranh và tạo dư địa phát triển bền vững cho sản phẩm OCOP Thanh Hóa trong giai đoạn tới.