Kinh tế số
Thương mại điện tử

Thái Nguyên đẩy mạnh thương mại điện tử, mở rộng thị trường hàng Việt

Hậu Thạch

Hậu Thạch

11:42 | 23/04/2026
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Sáng 23/4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Bộ Công Thương phối hợp UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực phía Bắc với chủ đề “Sáng tạo - Kết nối - Lan tỏa giá trị hàng Việt”. Đây là hoạt động cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế số, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn 2026 - 2030.
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Tham dự chương trình có lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đại diện các sở, ngành, địa phương khu vực phía Bắc cùng đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, trường đại học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng cho biết, những năm qua, địa phương xác định chuyển đổi số, kinh tế số và thương mại điện tử là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Hiện Thái Nguyên thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, với tỷ trọng kinh tế số chiếm gần 30% GRDP. Hoạt động thương mại điện tử phát triển rõ nét, nhiều sản phẩm chủ lực như chè, sản phẩm OCOP đã được đưa lên các sàn số, từng bước mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Tỉnh Thái Nguyên mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các bộ, ngành Trung ương trong hoàn thiện thể chế, chính sách; đồng thời tăng cường liên kết vùng, chia sẻ dữ liệu, kết nối thị trường. Địa phương cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng số, logistics và đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số, xúc tiến thương mại trên nền tảng số.

Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Lê Ngọc Oanh.
Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Lê Ngọc Oanh.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Lê Ngọc Oanh khẳng định, thương mại điện tử ngày càng giữ vai trò trụ cột, không chỉ là phương thức phân phối hiện đại mà còn là động lực thúc đẩy kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thông qua chương trình, Bộ Công Thương hướng tới xây dựng mô hình “mỗi đặc sản là một thương hiệu số”, qua đó gia tăng giá trị sản phẩm, tạo việc làm và phát triển kinh tế bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ thúc đẩy phát triển thương mại điện tử giữa các Sở Công Thương khu vực phía Bắc với doanh nghiệp, hiệp hội và các trường đại học, tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài.

Các đại biểu thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng.
Các đại biểu thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng.

Diễn ra từ ngày 22 đến 24/4/2026, chương trình tập trung vào nhiều nội dung thiết thực như phổ biến chính sách, đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ chuyển đổi số cho tiểu thương, quảng bá sản phẩm địa phương và tăng cường kết nối trong hệ sinh thái thương mại điện tử.

Nhiều hoạt động nổi bật được tổ chức như khảo sát, hướng dẫn chuyển đổi số tại chợ; tập huấn cho hộ kinh doanh; trưng bày sản phẩm đặc trưng vùng miền; các hội thảo, tọa đàm chuyên đề về giải pháp thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt qua thương mại điện tử; cùng các phiên livestream và megalivestream quảng bá sản phẩm với tính tương tác cao.

Một phiên livestream quảng bá sản phẩm tại Chương trình.
Một phiên livestream quảng bá sản phẩm tại Chương trình.

Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình góp phần gắn kết chính sách với thực tiễn, thúc đẩy liên kết giữa địa phương và doanh nghiệp, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ, lan tỏa giá trị hàng Việt và tạo động lực phát triển kinh tế số bền vững cho khu vực phía Bắc.

Thái Nguyên Thương mại Điện tử Chuyển đổi số Bộ Công thương Kinh tế số

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
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Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu