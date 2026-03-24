Với kết quả này, Thái Nguyên hiện đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố được xếp hạng, sau Vĩnh Long và Hải Phòng. Đáng chú ý, điểm số về tiến độ giải quyết của tỉnh đạt 19,76 điểm – mức cao nhất trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu.

Tuy nhiên, phía sau những con số tích cực vẫn là áp lực lớn về hồ sơ tồn đọng. Thời điểm đầu tháng 3/2026, toàn tỉnh vẫn còn hơn 4.000 hồ sơ quá hạn, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai. Lãnh đạo tỉnh nhận định nếu không kịp thời chấn chỉnh và xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, vị thế của Thái Nguyên trên bản đồ cải cách hành chính sẽ bị ảnh hưởng.

Không để dân chờ, không đòi hỏi giấy tờ thừa

Nhằm đưa Thái Nguyên vững vàng trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc lơ là công tác số hóa hồ sơ.

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan ký ban hành nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đặc biệt, tỉnh yêu cầu tuyệt đối không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Đồng thời, các cơ quan phải giải quyết dứt điểm các hồ sơ quá hạn, nhất là các hồ sơ đất đai đang thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng bị báo lỗi quá hạn trên hệ thống.