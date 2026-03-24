Hồ sơ đất đai quá hạn, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu chấn chỉnh

Hải Thủy

16:19 | 24/03/2026
Theo cập nhật trên Cổng Dịch vụ công quốc gia ngày 24/3/2026, Thái Nguyên đạt 96,12/100 điểm theo Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
Điểm về tiến độ giải quyết hồ sơ của một số sở và UBND phường, xã thuộc nhóm thấp của tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TM

Với kết quả này, Thái Nguyên hiện đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố được xếp hạng, sau Vĩnh Long và Hải Phòng. Đáng chú ý, điểm số về tiến độ giải quyết của tỉnh đạt 19,76 điểm – mức cao nhất trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu.

Tuy nhiên, phía sau những con số tích cực vẫn là áp lực lớn về hồ sơ tồn đọng. Thời điểm đầu tháng 3/2026, toàn tỉnh vẫn còn hơn 4.000 hồ sơ quá hạn, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai. Lãnh đạo tỉnh nhận định nếu không kịp thời chấn chỉnh và xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, vị thế của Thái Nguyên trên bản đồ cải cách hành chính sẽ bị ảnh hưởng.

Không để dân chờ, không đòi hỏi giấy tờ thừa

Nhằm đưa Thái Nguyên vững vàng trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc lơ là công tác số hóa hồ sơ.

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan ký ban hành nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đặc biệt, tỉnh yêu cầu tuyệt đối không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Đồng thời, các cơ quan phải giải quyết dứt điểm các hồ sơ quá hạn, nhất là các hồ sơ đất đai đang thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng bị báo lỗi quá hạn trên hệ thống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan yêu cầu giải quyết dứt điểm các hồ sơ quá hạn, đặc biệt là các hồ sơ đất đai. Ảnh: TM.

Phân cấp trách nhiệm và công khai kết quả hàng tuần

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, xử lý dứt điểm các hồ sơ đất đai tồn đọng; Sở Khoa học và Công nghệ tập trung hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, đảm bảo đồng bộ hoàn toàn với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sở Nội vụ được giao tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất, nhất là lĩnh vực đất đai; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà hoặc thiếu trách nhiệm dẫn đến chậm trễ hồ sơ.

Đáng chú ý, để tạo động lực thi đua và tăng tính minh bạch, UBND tỉnh yêu cầu công khai danh sách các đơn vị, địa phương có điểm số cao và thấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc nêu tên công khai này được kỳ vọng sẽ tạo áp lực cải cách, nâng cao tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đối với người dân và doanh nghiệp.

Văn phòng UBND tỉnh được giao vai trò theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp khó khăn, vướng mắc để kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, từ đó có chỉ đạo xử lý ngay, không để tình trạng hồ sơ quá hạn kéo dài, ảnh hưởng đến người dân và môi trường đầu tư của địa phương.

