Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 34 diễn ra từ ngày 6-9/5 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) với quy mô 400 gian trưng bày của 300 tổ chức, doanh nghiệp tham dự đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Ấn Độ, Bỉ, Đức, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Nga, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam…

Thông qua triển lãm nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực y tế; đồng thời thúc đẩy hợp tác, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.

Đồng thời, tăng cường xúc tiến thương mại giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, tăng cường liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế, góp phần đưa nền khoa học y học Việt Nam tiếp cận với thế giới, mang lại hiệu quả kinh tế và ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Đặc biệt, triển lãm là nơi giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực: Dược phẩm; máy móc, thiết bị sản xuất dược; trang thiết bị y tế; bệnh viện, phòng khám; thiết bị nha khoa; thiết bị phân tích, thí nghiệm; thiết bị hỗ trợ và kỹ thuật; công nghệ chăm sóc sức khỏe; thiết bị và sản phẩm làm đẹp; du lịch y tế; công nghệ y tế thông minh; thiết bị phòng sạch.

Trong khuôn khổ triển lãm cũng diễn ra nhiều nội dung như: Hội thảo "Y học dự phòng Nhật Bản - Giải pháp tầm soát sớm các bệnh lý ung thư, tim mạch và chăm sóc sức khỏe chủ động"; Diễn đàn - tọa đàm chuyển đổi số hướng tới nền y tế hiện đại; Chương trình trải nghiệm thực tế khám, kiểm tra sức khỏe với Health Kiosk; tư vấn hướng dẫn Luật Dược; tư vấn hướng dẫn quy định về trang thiết bị, vật tư y tế...

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Để thực hiện các mục tiêu đó, ngành Y tế đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản lý và cung cấp dịch vụ y tế; đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong lĩnh vực y tế. Từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả quản lý, hướng tới xây dựng nền y tế thông minh.

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế theo hướng thực chất và hiệu quả; chủ động mở rộng liên doanh, liên kết, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực dược phẩm và trang thiết bị y tế. Tập trung phát triển công nghiệp dược và trang thiết bị y tế trong nước theo hướng hiện đại, chuyên sâu; nâng cao năng lực sản xuất, bảo đảm chủ động nguồn cung, góp phần bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi, bình đẳng; đồng thời tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế. Đặc biệt, đề cao trách nhiệm xã hội, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ y tế; lấy người bệnh, người dân làm trung tâm, không ngừng nâng cao uy tín, niềm tin của xã hội đối với ngành y tế.