Đấu trường Danh vọng mùa đông 2026

Tại Đấu Trường Danh Vọng (ĐTDV) Mùa Đông 2026, realme mang đến các hoạt động trải nghiệm công nghệ, tương tác và giao lưu dành cho người hâm mộ. Điểm nhấn là sự hiện diện của hơn 200 thiết bị realme 16 Series, được triển khai cùng Đối tác Kinh doanh Chiến lược - Thế Giới Di Động, khẳng định cam kết đồng hành của realme cùng cộng đồng game thủ, đưa các thiết bị công nghệ của thương hiệu đến gần hơn với trải nghiệm gaming và môi trường Esports chuyên nghiệp.

Sự kiện đã mang đến những dấu ấn đặc biệt

Chân dung nhà vô địch cũng được gọi tên

Sự kiện diễn ra trong 2 ngày 07 và 08/11 đã mang đến những dấu ấn đặc biệt cho cộng đồng người hâm mộ với chuỗi hoạt động thi đấu và giao lưu quy mô lớn, tiếp đón hơn 33.000 người tham gia. Đáng chú ý ở trận Chung kết Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026, chân dung nhà vô địch mới đã lộ diện, đó chính là Đội tuyển FPT Polytechnic. Sau một thập kỷ, ĐTDV một lần nữa bùng nổ cảm xúc với màn nâng Gươm và Khiên Danh Vọng từ những gương mặt tân binh, chứng minh sân chơi Esports không ngừng thay đổi với sự tiến bộ của thế hệ tài năng mới.

Sự kiện mang đến đêm tranh tài kịch tính

Nối tiếp đêm tranh tài kịch tính, người hâm mộ còn có cơ hội hòa nhịp cùng đại tiệc âm nhạc “Liên Quân 10 Fest” vào ngày 08/11 vừa qua. Đây là dịp để realme cùng cộng đồng game thủ Liên Quân Mobile nhìn lại những cột mốc, những dấu ấn và khoảnh khắc đã tạo nên sự thành công của giải đấu quốc gia trong nhiều năm qua.

realme tiếp tục đồng hành cùng Ngày hội công nghệ Trạm Tech 2026

Tiếp nối chuỗi hoạt động, realme cũng góp mặt tại ngày hội công nghệ Trạm Tech 2026 diễn ra trong hai ngày 14-15/11 tại Ký túc xá Khu A Đại Học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục kết nối với cộng đồng sinh viên yêu công nghệ.

Góp mặt tại sự kiện này, realme đã mang đến cơ hội để sinh viên trực tiếp khám phá các sản phẩm, tìm hiểu những công nghệ phục vụ nhu cầu giải trí và gaming, đồng thời kết nối với cộng đồng có chung đam mê và gặp gỡ nhiều tuyển thủ Esports chuyên nghiệp như: Lai Bâng, Bear, Hiếu Đức, Delios.

Sự kiện là nơi kết nối cộng đồng có chung niềm đâm mê

Thông qua sự kiện, realme tiếp tục mở rộng những điểm chạm với thế hệ trẻ, đặc biệt là cộng đồng sinh viên yêu thích Esports và công nghệ. Đây cũng là cách thương hiệu hiện thực hóa định hướng đưa trải nghiệm gaming đến gần hơn với đời sống thường ngày, để niềm đam mê không chỉ dừng lại trên màn hình mà còn được nuôi dưỡng qua những hoạt động kết nối ngoài đời thực.

Sau chuỗi hoạt động vừa qua, realme tiếp tục mang đến những hoạt động hợp tác và trải nghiệm mới

Sau chuỗi hoạt động vừa qua, realme sẽ tiếp tục mang đến những hoạt động hợp tác và trải nghiệm công nghệ đột phá, cùng thế hệ game thủ trẻ viết tiếp những chiến tích mới và chinh phục các đỉnh cao trên hành trình theo đuổi đam mê Esports.