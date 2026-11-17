Với diện tích khoảng 670 m², trung tâm hội tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, trải nghiệm khách hàng và công nghệ tạo mẫu nhanh, từ đó rút ngắn quá trình phát triển ý tưởng tiềm năng vào ứng dụng thực tiễn.

Trung tâm ICoE tại Châu Á – Thái Bình Dương có diện tích khoảng 670m2

ICoE được thiết kế để thích ứng linh hoạt với những thay đổi không ngừng của công nghệ, rủi ro và mô hình kinh doanh. Trung tâm tích hợp bốn khu vực có khả năng bổ trợ lẫn nhau:

● Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo (AI Centre of Excellence): Tập trung phát triển các giải pháp AI có trách nhiệm, hướng đến hoạt động thương mại an toàn, thông minh và trực quan hơn. Các lĩnh vực ứng dụng bao gồm hoạt động thương mại có sự tham gia của các tác nhân trí tuệ nhân tạo (agentic commerce) và phòng chống gian lận, lừa đảo.

● Trung tâm Tích hợp dữ liệu (Fusion Centre): Kết hợp năng lực chuyên môn về an ninh mạng, phòng chống gian lận và an ninh vật lý để phát hiện các rủi ro mới, phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó và nâng cao khả năng chống chịu trên toàn hệ sinh thái.

● Trung tâm Trải nghiệm Mastercard (Mastercard Experience Centre): Tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính, đơn vị kinh doanh và chính phủ tìm hiểu, khám phá những công nghệ mới thông qua các hoạt động trải nghiệm tương tác trực quan, đồng thời tìm hiểu tiềm năng của các công nghệ này với mô hình vận hành của họ.

● Không gian sáng chế Makerspace: Không gian thử nghiệm cho phép nhanh chóng xây dựng nguyên mẫu, thử nghiệm và hoàn thiện ý tưởng, qua đó rút ngắn thời gian từ khi hình thành ý tưởng đến lúc triển khai trong thực tế.

ICoE tại Châu Á – Thái Bình Dương được xây dựng trong bối cảnh các doanh nghiệp đang nỗ lực đưa công nghệ thử nghiệm vào ứng dụng thực tế

ICoE được khai trương trong bối cảnh các doanh nghiệp châu Á – Thái Bình Dương đang nỗ lực đưa những công nghệ còn trong giai đoạn thử nghiệm vào ứng dụng thực tế. Dự báo đến năm 2030, cứ 10 người mua sắm trực tuyến sẽ có hơn 1 người sẽ thường xuyên sử dụng các trợ lý AI (AI agents) để mua hàng. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo tự chủ (agentic AI) có thể tác động hoặc điều phối dòng chảy thương mại tiêu dùng trên toàn cầu với tổng giá trị từ 3.000 tỷ đến 5.000 tỷ USD. Để tận dụng cơ hội này, doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ mới một cách có trách nhiệm, đồng thời tích hợp các biện pháp bảo mật, cơ chế quản trị và sự tham gia giám sát của nhân sự ngay từ đầu. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh 30% tổng số vụ phạm tội được ghi nhận tại châu Á – Thái Bình Dương là tội phạm mạng.

ICoE sẽ kết nối mạng lưới chuyên gia và dữ liệu chuyên sâu của Mastercard từ hơn 40 thị trường tại Châu Á – Thái Bình Dương

ICoE sẽ kết nối mạng lưới chuyên gia và dữ liệu chuyên sâu của Mastercard từ hơn 40 thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Từ Singapore, trung tâm sẽ phát triển các giải pháp đáp ứng nhu cầu đa dạng của khu vực, với triển vọng nhân rộng những ý tưởng giàu tiềm năng nhất trên quy mô toàn cầu.