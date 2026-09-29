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Lãnh đạo cấp cao Mastercard chính thức thăm Việt Nam

Anh Tuấn

Anh Tuấn

18:08 | 29/09/2026
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Chuyến công tác này một lần nữa khẳng định cam kết của Mastercard trong việc tiếp tục đồng hành cùng hệ sinh thái thanh toán số của Việt Nam và đáp ứng những nhu cầu đang ngày càng phát triển của thị trường.
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Trong khuôn khổ chuyến thăm có ông Jon Huntsman, ông Donald Ong, Chủ tịch Mastercard khu vực phía Đông Đông Nam Á, ông Rajat Maheshwari, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Quan hệ với Chính phủ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, cùng các đại diện khác của Mastercard đã có các buổi làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.

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Đại diện Mastercard chính thức thăm Việt Nam

Tại buổi gặp gỡ các bên đã cùng thảo luận sâu rộng về cơ hội tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy nền kinh tế số của Việt Nam, trong đó chủ đề trọng tâm bao gồm thanh toán số, an toàn và bảo mật trong thanh toán, an ninh mạng, tài chính toàn diện và đầu tư dài hạn, cũng như cách Mastercard có thể phát huy chuyên môn toàn cầu, năng lực công nghệ và dữ liệu để hỗ trợ xây dựng một hệ sinh thái số an toàn, bền bỉ và bao trùm. Các phiên đối thoại cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác công – tư trong quá trình Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số.

Quá trình chuyển đổi số không ngừng của Việt Nam đang mở ra những cơ hội lớn cho doanh nghiệp, cộng đồng và người tiêu dùng trên cả nước. Để hiện thực hóa tiềm năng này đòi hỏi sự đầu tư dài hạn và hợp tác sâu rộng. Cùng với các cơ quan Chính phủ, nhà quản lý, đối tác khách hàng và cộng đồng doanh nghiệp, Mastercard cam kết đồng hành củng cố cơ sở hạ tầng thiết yếu và xây dựng một hệ sinh thái thanh toán số thịnh vượng và vững chắc, qua đó hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo,” ông Jon Huntsman, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch phụ trách Tăng trưởng Chiến lược của Mastercard, cho biết.

Lãnh đạo cấp cao Mastercard chính thức thăm Việt Nam
Chuyến thăm này dựa trên kế thừa và phát huy mối quan hệ hợp tác lâu dài của Mastercard với các bên liên quan trong hệ sinh thái số tại Việt Nam

Chuyến thăm này dựa trên kế thừa và phát huy mối quan hệ hợp tác lâu dài của Mastercard với các bên liên quan trong hệ sinh thái số tại Việt Nam. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Mastercard đã đồng hành triển khai hệ thống thanh toán mở open-loop trên Tuyến Metro số 1, xe buýt, xe buýt đường sông (waterbus) và xe đạp công cộng, phối hợp với các đối tác thuộc khu vực công và tư nhân nhằm góp phần mang đến trải nghiệm đi lại hằng ngày thuận tiện và số hóa hơn cho người dân.

Bên cạnh lĩnh vực giao thông, Mastercard cũng hợp tác với Bộ Công an và GoTrust triển khai sáng kiến Trạm Công Dân Số, góp phần giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện hơn thông qua những giải pháp số an toàn và lấy người dân làm trung tâm.

Ngoài ra, Mastercard cũng tiếp tục hỗ trợ quá trình số hóa của Việt Nam thông qua hợp tác chiến lược giai đoạn 2026–2030 với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tập trung vào chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, phân tích dựa trên dữ liệu và nâng cao năng lực, nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao Mastercard chính thức thăm Việt Nam
Mastercard tích cực thúc đẩy tăng trưởng bao trùm tại Việt Nam bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs)

Bên cạnh đó, Mastercard tích cực thúc đẩy tăng trưởng bao trùm tại Việt Nam bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) và nữ doanh nhân tham gia sâu rộng hơn vào nền kinh tế số. Thông qua Strive Women, một chương trình thuộc Mastercard Strive do tổ chức CARE dẫn dắt, Mastercard phối hợp với các đối tác tại Việt Nam như VPBank, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ tiếp cận các công cụ tài chính và công cụ số, qua đó tăng cường năng lực thích ứng và đẩy mạnh tăng trưởng kinh doanh.

Các phiên thảo luận với lãnh đạo Chính phủ và các doanh nghiệp trong ngành đã cho thấy đà phát triển mạnh mẽ của quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam,” ông Donald Ong, Chủ tịch Mastercard khu vực phía Đông Đông Nam Á của Mastercard, chia sẻ. “Qua việc duy trì hợp tác, chúng ta có cơ hội xây dựng một nền kinh tế số an toàn, bao trùm và linh hoạt, từ dịch vụ công, giao thông đô thị và du lịch đến sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ. Mastercard tự hào được tiếp sức cho những khát vọng của Việt Nam bằng chính nền tảng công nghệ, chuyên môn và bề dày kinh nghiệm toàn cầu.

Chuyến thăm lần này là dịp để Mastercard tăng cường đối thoại với lãnh đạo Chính phủ và doanh nghiệp về lộ trình phát triển thanh toán số tại Việt Nam, cũng như những cơ hội trong thời gian tới, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và thế mạnh toàn cầu trong quá trình đồng hành cùng sự phát triển của nhiều nền kinh tế số tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Mastercard thăm chính thức Việt Nam Chuyển đổi số Kinh tế số thanh toán không tiền mặt

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Hà Nội - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Đà Nẵng - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Miền Tây - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Tây Nguyên - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Đông Nam Bộ - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Cập nhật: 29/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▼40K 14,250 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▼40K 14,250 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▼40K 14,250 ▼40K
NL 99.99 13,300 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,200 ▼100K
Trang sức 99.9 13,560 ▼40K 14,160 ▼40K
Trang sức 99.99 13,570 ▼40K 14,170 ▼40K
Cập nhật: 29/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,395 ▲1K 14,252 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,395 ▲1K 14,253 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 139 ▼1250K 142 ▼1277K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 139 ▼1250K 1,421 ▲1279K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,365 ▲1K 141 ▼1268K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,604 ▲99K 139,604 ▲99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,111 ▲75K 105,911 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,624 ▼77548K 9,604 ▼86368K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,369 ▲61K 86,169 ▲61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,561 ▲58K 82,361 ▲58K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,153 ▲42K 58,953 ▲42K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cập nhật: 29/09/2026 23:00
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