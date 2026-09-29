KLEVV tăng sức mạnh lưu trữ bằng bộ ba SSD PCIe Gen4 CRAS C930, C925G và C910G

CRAS C930

Dành cho người dùng cần hiệu năng lưu trữ cao, CRAS C930 kết hợp kết nối PCIe Gen4 x4 với giao thức NVMe 1.4, cho tốc độ đọc tuần tự lên đến 7.400 MB/giây, ghi tuần tự đến 6.800 MB/giây và tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên đến 1.000K IOPS. Các thông số này đo trên phiên bản 2 TB; hiệu năng thực tế có thể khác tùy cấu hình hệ thống và khối lượng công việc.

CRAS C930 được trang bị bộ nhớ đệm DRAM, đóng vai trò vùng đệm tốc độ cao giữa chip NAND flash và bộ điều khiển, giúp cải thiện tốc độ đọc/ghi và góp phần tăng độ bền cho ổ. Ổ còn hỗ trợ bộ nhớ đệm SLC thông minh, giám sát S.M.A.R.T., sửa lỗi LDPC ECC, cân bằng hao mòn toàn cục (global wear leveling) và mã hóa phần cứng AES 256-bit, giúp tăng độ tin cậy, bảo vệ dữ liệu và vận hành ổn định lâu dài.

Đáng chú ý, CRAS C930 được trang bị tấm tản nhiệt nhôm dạng lá phẳng mà người dùng có thể lắp thêm tùy theo hệ thống và nhu cầu làm mát. Khi lắp bộ tản nhiệt này nhiệt độ của ổ có thể giảm đến 20% so với các SSD không có tản nhiệt, giúp duy trì hiệu năng ổn định khi xử lý tác vụ nặng.

CRAS C930 được bán ra với hai phiên bản 1TB và 2TB, tương thích với khe mở rộng của PlayStation 5, giúp game thủ có thêm không gian lưu trữ mà vẫn giữ tốc độ cao cho thư viện game.

CRAS C925G

Được kết hợp giữa hiệu năng PCIe Gen4, tốc độ cao với giải pháp tản nhiệt siêu mỏng, CRAS C925G hướng đến game thủ và nhà sáng tạo nội dung cần ổ lưu trữ nhanh mà không ảnh hưởng đến khả năng tương thích của hệ thống.

Ổ có thể đạt tốc độ đọc tuần tự đến 7.400 MB/giây, ghi tuần tự đến 6.500 MB/giây, tốc độ đọc và ghi ngẫu nhiên lần lượt đạt 700K và 1.000K IOPS trên phiên bản 2 TB.

CRAS C925G cũng được trang bị tấm tản nhiệt composite graphene-đồng, giúp giải nhiệt hiệu quả khi ổ hoạt động với tải nặng. Thiết kế mỏng giúp kiểm soát nhiệt độ mà vẫn tương thích với nhiều hệ thống, phù hợp cho máy tính để bàn, laptop và dàn máy chơi game có không gian lắp đặt hạn chế.

Ổ được bán ra với ba phiên bản 500 GB, 1TB và 2TB cùng tốc độ ghi tuần tự đạt 6.200 MB/giây, 6.300 MB/giây và 6.500 MB/giây. Độ bền ghi tương ứng lên đến 600 TBW, 1.200 TBW và 2.400 TBW tùy dung lượng.

CRAS C910G

Dành cho người dùng ưu tiên dung lượng nhưng vẫn muốn tận dụng hiệu năng PCIe Gen4, CRAS C910G là lựa chọn cân bằng cho chơi game, làm việc, sáng tạo nội dung và sử dụng hằng ngày.

Giao diện của PCIe Gen4 x4 cho tốc độ đọc tuần tự đến 5.200 MB/giây, ghi tuần tự đến 4.800 MB/giây, tốc độ đọc và ghi ngẫu nhiên lần lượt đạt 540K và 600K IOPS tùy dung lượng.

CRAS C910G cũng được trang bị tấm tản nhiệt composite graphene-đồng, giải nhiệt hiệu quả trong một thiết kế mỏng. Nhờ đó, ổ duy trì hiệu năng ổn định khi xử lý tác vụ nặng và linh hoạt hơn khi lắp vào các hệ thống có không gian bên trong hạn chế.

Ổ có nhiều mức dung lượng, từ 500GB đến 4TB để người dùng linh hoạt khi xây dựng hoặc nâng cấp hệ thống lưu trữ. Riêng bản 4TB có độ bền ghi lên đến 2.800 TBW, phù hợp với người thường xuyên làm việc với thư viện game lớn, tệp đa phương tiện độ phân giải cao và các tác vụ cần nhiều dung lượng.

Cả ba đều được phát triển với nhiều công nghệ tập trung vào hiệu năng, độ tin cậy và bảo vệ dữ liệu. Tùy vào từng mẫu, các tính năng như bộ nhớ đệm SLC thông minh, giám sát S.M.A.R.T., sửa lỗi LDPC ECC và cân bằng hao mòn toàn cục giúp ổ vận hành ổn định và bền bỉ lâu dài.

Người dùng SSD KLEVV có thể sử dụng phần mềm Acronis True Image để di chuyển và sao lưu dữ liệu, bao gồm tạo ảnh toàn bộ ổ đĩa, khôi phục bản sao lưu và chuyển dữ liệu từ ổ đang dùng sang SSD KLEVV mới.

Với ba dòng SSD PCIe Gen4 khác nhau, KLEVV cho phép người dùng chọn sự kết hợp phù hợp giữa hiệu năng, khả năng tản nhiệt và dung lượng cho hệ thống của mình.

Bộ ba ổ SSD PCIe Gen4 KLEVV CRAS C930, CRAS C925G và CRAS C910G được bán ra thị trường thông qua các nhà phân phối và kênh bán lẻ chính hãng trên toàn cầu.