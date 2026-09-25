Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Theo thông tin từ Tập đoàn Piaggio, EUIPO đã nhấn mạnh, Vespa là “mẫu xe tay ga xuất hiện trên thị trường từ năm 1946, sở hữu uy tín, danh tiếng và độ nhận diện vượt xa ranh giới Liên minh Châu Âu”. Đây là nguyên tắc cốt lõi từng được tòa án sơ thẩm Liên minh Châu Âu thiết lập, khi trước đó từng công nhận tính đặc trưng trong thiết kế của dòng Vespa LX.

Vespa là “mẫu xe tay ga xuất hiện trên thị trường từ năm 1946, sở hữu uy tín, danh tiếng và độ nhận diện vượt xa ranh giới Liên minh Châu Âu”

Trong quyết định của mình, EUIPO cũng làm rõ một điểm then chốt liên quan đến quá trình phát triển thiết kế của dòng xe Vespa như là những thay đổi về kiểu dáng theo thời gian không làm ảnh hưởng đến phạm vi bảo hộ, bởi “mẫu xe trong đơn đăng ký có thể coi là bước tiến hóa từ các thế hệ tiền nhiệm nhưng vẫn giữ nguyên các đặc tính nhận diện cốt lõi.”

Vespa Primavera vừa được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Đánh giá cao tính biểu tượng trong thiết kế của dòng xe, EUIPO nêu rõ: “Vespa không chỉ hiện diện tại Liên minh Châu Âu mà đã có mặt trên khắp thế giới suốt hơn 70 năm qua. Bề dày lịch sử đó đã biến Vespa thành một biểu tượng của ngành xe máy, tới mức người tiêu dùng có thể lập tức nhận diện ngay nguồn gốc thương hiệu. Dù thiết kế đã trải qua một số cải tiến theo thời gian, những thay đổi này không hề làm mất đi các đặc tính thiết yếu hay bản sắc đặc trưng của xe.”

Có thể nói sự công nhận nhãn hiệu từ EUIPO giúp củng cố vững chắc sự bảo hộ dành cho kiểu dáng Vespa tại toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng cho mọi biến thể thiết kế vẫn duy trì được nét đặc trưng nguyên bản.

Đây là sự công nhận mang tính bước ngoặt, cung cấp cho Tập đoàn Piaggio công cụ pháp lý toàn diện nhất để bảo vệ thiết kế huyền thoại của Vespa và ngăn chặn triệt để mọi hành vi làm nhái kiểu dáng độc bản này.

Vespa Primavera được sản xuất tại nhà máy Piaggio Việt Nam, một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu chủ lực của Tập đoàn Piaggio

Song song đó, Piaggio Việt Nam hiện là một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu chủ lực của Tập đoàn Piaggio trên toàn cầu. Các dòng xe Vespa được sản xuất tại Việt Nam không chỉ đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm định chất lượng khắt khe nhất để xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, mà còn là đại diện chuẩn xác cho kiểu dáng biểu tượng vừa được EUIPO bảo hộ nhãn hiệu 3D. Điều này khẳng định mỗi chiếc xe xuất xưởng từ Việt Nam đều mang trọn vẹn giá trị di sản và bản sắc thiết kế độc bản không thể sao chép.