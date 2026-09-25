Xe và phương tiện
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Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Phạm Anh

Phạm Anh

19:03 | 25/09/2026
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Đây là hành trình nối tiếp cho các bằng bảo hộ kiểu dáng mà hãng đã đạt được trước đó tại Ý (tháng 02/2024) và Vương quốc Anh (tháng 11/2025).
Bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025 chính thức ra mắt Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025 Piaggio Việt Nam thu hồi hơn 1.000 xe Vespa và Liberty vì lỗi linh kiện đèn chiếu sáng

Theo thông tin từ Tập đoàn Piaggio, EUIPO đã nhấn mạnh, Vespa là “mẫu xe tay ga xuất hiện trên thị trường từ năm 1946, sở hữu uy tín, danh tiếng và độ nhận diện vượt xa ranh giới Liên minh Châu Âu”. Đây là nguyên tắc cốt lõi từng được tòa án sơ thẩm Liên minh Châu Âu thiết lập, khi trước đó từng công nhận tính đặc trưng trong thiết kế của dòng Vespa LX.

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế
Vespa là “mẫu xe tay ga xuất hiện trên thị trường từ năm 1946, sở hữu uy tín, danh tiếng và độ nhận diện vượt xa ranh giới Liên minh Châu Âu”

Trong quyết định của mình, EUIPO cũng làm rõ một điểm then chốt liên quan đến quá trình phát triển thiết kế của dòng xe Vespa như là những thay đổi về kiểu dáng theo thời gian không làm ảnh hưởng đến phạm vi bảo hộ, bởi “mẫu xe trong đơn đăng ký có thể coi là bước tiến hóa từ các thế hệ tiền nhiệm nhưng vẫn giữ nguyên các đặc tính nhận diện cốt lõi.”

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế
Vespa Primavera vừa được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Đánh giá cao tính biểu tượng trong thiết kế của dòng xe, EUIPO nêu rõ: “Vespa không chỉ hiện diện tại Liên minh Châu Âu mà đã có mặt trên khắp thế giới suốt hơn 70 năm qua. Bề dày lịch sử đó đã biến Vespa thành một biểu tượng của ngành xe máy, tới mức người tiêu dùng có thể lập tức nhận diện ngay nguồn gốc thương hiệu. Dù thiết kế đã trải qua một số cải tiến theo thời gian, những thay đổi này không hề làm mất đi các đặc tính thiết yếu hay bản sắc đặc trưng của xe.”

Có thể nói sự công nhận nhãn hiệu từ EUIPO giúp củng cố vững chắc sự bảo hộ dành cho kiểu dáng Vespa tại toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng cho mọi biến thể thiết kế vẫn duy trì được nét đặc trưng nguyên bản.

Đây là sự công nhận mang tính bước ngoặt, cung cấp cho Tập đoàn Piaggio công cụ pháp lý toàn diện nhất để bảo vệ thiết kế huyền thoại của Vespa và ngăn chặn triệt để mọi hành vi làm nhái kiểu dáng độc bản này.

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế
Vespa Primavera được sản xuất tại nhà máy Piaggio Việt Nam, một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu chủ lực của Tập đoàn Piaggio

Song song đó, Piaggio Việt Nam hiện là một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu chủ lực của Tập đoàn Piaggio trên toàn cầu. Các dòng xe Vespa được sản xuất tại Việt Nam không chỉ đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm định chất lượng khắt khe nhất để xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, mà còn là đại diện chuẩn xác cho kiểu dáng biểu tượng vừa được EUIPO bảo hộ nhãn hiệu 3D. Điều này khẳng định mỗi chiếc xe xuất xưởng từ Việt Nam đều mang trọn vẹn giá trị di sản và bản sắc thiết kế độc bản không thể sao chép.

Tập đoàn Piaggio Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) dòng xe biểu tượng Vespa Primavera Piaggio Việt Nam sở hữu trí tuệ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 23:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 23:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 25/09/2026 23:45
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AUD 17722 17995 18579
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CHF 30682 31058 31704
CNY 0 3827 3923
EUR 28978 29197 30280
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HKD 0 3181 3384
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NZD 0 14407 14995
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Cập nhật: 25/09/2026 23:45
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USD(1-2-5) 24,768 - -
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CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
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Cập nhật: 25/09/2026 23:45

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