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VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

Thành Biên

Thành Biên

07:00 | 21/09/2026
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VinFast VF Wild chính thức ra mắt tại Việt Nam với hệ thống REEV, cho phép xe chạy thuần điện hơn 250 km và mở rộng tổng quãng đường lên tới 1.000 km.
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VinFast chính thức giới thiệu VF Wild tại Việt Nam, đánh dấu lần đầu hãng thương mại hóa mẫu bán tải điện và xe điện mở rộng phạm vi (REEV) ở thị trường trong nước. Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện phục vụ di chuyển hằng ngày, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi xa, dã ngoại và chở hàng.

VF Wild từng được VinFast giới thiệu tại Triển lãm CES 2024 ở Las Vegas, Mỹ. Sau hơn hai năm phát triển, mẫu bán tải này được đưa vào kế hoạch thương mại hóa tại Việt Nam.

VinFast VF Wild. Ảnh: VinFast.
VinFast VF Wild. Ảnh: VinFast.

Thiết kế mang triết lý "Dòng chảy sức mạnh"

VF Wild phát triển thiết kế theo triết lý "Dòng chảy sức mạnh" (Fluid Dynamism). VinFast tạo hình phần đầu xe cao, hốc bánh mở rộng cùng các đường gân chạy dọc thân, tạo diện mạo khỏe khoắn cho mẫu bán tải.

Cabin và thùng hàng được thiết kế liền mạch, giúp VF Wild mang dáng dấp của một mẫu SUV hiện đại thay vì kiểu bán tải truyền thống. Xe có chiều dài 5.376 mm, rộng 2.069 mm, cao 1.873 mm và chiều dài cơ sở 3.258 mm. Thùng hàng của VF Wild có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm, đáp ứng tải trọng 750 kg. Xe sử dụng mâm 18 inch kết hợp ốp khí động học.

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV
VinFast VF Wild phát triển thiết kế theo triết lý "Dòng chảy sức mạnh". Ảnh: VinFast.

VinFast trang bị cơ cấu mở cửa thùng sau bằng khí nén và bệ bước ở hai bên. Những trang bị này giúp người dùng tiếp cận khu vực chở hàng thuận tiện hơn, đồng thời tăng tính thực dụng của mẫu bán tải.

Khoang lái VF Wild sử dụng màn hình cảm ứng 10 inch, cần chuyển số đặt phía sau vô-lăng và táp-lô thiết kế nhiều tầng. Hàng ghế thứ hai có cơ chế ngả lưng, khoảng để chân rộng và sàn phẳng, qua đó tăng không gian sử dụng cho hành khách.

Thiết kế khoang lái VinFast VF Wild. Ảnh: VinFast.
Thiết kế khoang lái VinFast VF Wild. Ảnh: VinFast.

Về công nghệ, VF Wild tích hợp trợ lý ảo 3.0 với khả năng hiểu ngữ cảnh và tương tác bằng giọng nói. Người dùng có thể điều khiển, giám sát xe từ xa thông qua smartphone hoặc smartwatch, cập nhật phần mềm từ xa FOTA và theo dõi tình trạng pin.

VinFast cho biết hệ thống còn có khả năng ghi nhận hành vi lái xe và đưa ra khuyến nghị, hỗ trợ người dùng hình thành thói quen vận hành an toàn hơn.

Hệ thống REEV là giải pháp truyền động điện mở rộng quãng đường

Điểm đáng chú ý nhất trên VF Wild nằm ở hệ thống REEV (Range Extended Electric Vehicle). Xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cho phép vận hành hoàn toàn bằng điện với quãng đường hơn 250 km theo tiêu chuẩn NEDC sau mỗi lần sạc.

Khi cần di chuyển xa hơn, hệ thống REEV bổ sung năng lượng để mở rộng phạm vi hoạt động, đưa tổng quãng đường di chuyển lên tới 1.000 km. Theo VinFast, giải pháp này nhằm tăng tính linh hoạt cho những hành trình dài, đi công tác, về quê hoặc dã ngoại tại các khu vực có hạ tầng sạc hạn chế.

VinFast VF Wild sử dụng hệ thống REEV. Ảnh: VinFast.
VinFast VF Wild sử dụng hệ thống REEV. Ảnh: VinFast.

Nhờ hệ thống này, VF Wild vẫn vận hành bằng mô-tơ điện trong khi giảm phụ thuộc vào việc tìm kiếm trạm sạc trên các hành trình dài. Đây cũng là điểm khác biệt của mẫu xe so với các dòng ô tô điện VinFast đang bán tại Việt Nam, đặc biệt trong những chuyến đi xa hoặc hoạt động off-road dài ngày.

VF Wild còn được trang bị tính năng V2L, cho phép cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài. Trang bị này phù hợp với nhu cầu cắm trại, dã ngoại hoặc sử dụng thiết bị điện tại những địa điểm không có nguồn điện cố định.

VinFast dự kiến nhận đặt cọc VF Wild từ ngày 25 đến 30/9/2026 thông qua website và hệ thống đại lý chính hãng. Giá niêm yết của xe là 860 triệu đồng với các màu đen, đỏ và trắng; phiên bản màu bạc có giá 872 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc trong đợt đầu được VinFast công bố mức ưu đãi 61 triệu đồng/xe.

VinFast VF Wild Vinfast VF Wild Hệ thống REEV Xe mới

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Cập nhật: 21/09/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,410 ▼50K 14,710 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,410 ▼50K 14,710 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,410 ▼50K 14,710 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,360 ▼50K 14,710 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,360 ▼50K 14,710 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,360 ▼50K 14,710 ▼50K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 14,020 ▼50K 14,620 ▼50K
Trang sức 99.99 14,030 ▼50K 14,630 ▼50K
Cập nhật: 21/09/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▼10K 14,662 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▼10K 14,663 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 ▼10K 1,461 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 ▼10K 1,462 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 ▼10K 1,451 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 ▼990K 143,663 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 ▼750K 108,986 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 ▼680K 98,828 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 ▼61K 8,867 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 ▼583K 84,752 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 ▲45735K 60,663 ▲54555K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Cập nhật: 21/09/2026 14:00
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Cập nhật: 21/09/2026 14:00

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