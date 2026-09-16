Chiếc ô tô hẹp nhất thế giới sẽ trông như thế nào?

Biến Fiat Panda thành chiếc ô tô hẹp nhất thế giới

Andrea Marazzi, 30 tuổi, người Ý, mất khoảng một năm để biến chiếc Fiat Panda sản xuất năm 1993 thành phương tiện có chiều rộng chưa đến 50 cm. Dự án bắt đầu từ một chiếc xe cũ được anh tìm thấy tại bãi phế liệu, sau đó phát triển thành mục tiêu xác lập kỷ lục thế giới.

Marazzi cho biết ý tưởng ban đầu chỉ xuất hiện như một "trò đùa ngẫu hứng ở bãi phế liệu". Tuy nhiên, quá trình chế tạo khiến anh muốn biến nó thành "một sản phẩm chưa ai từng làm".

Chiếc ô tô hẹp nhất thế giới. Ảnh: tutti_pazzi_per_marazzi.

Để giảm kích thước, Marazzi cắt và tái cấu trúc phần thân xe nhưng vẫn giữ hơn 90% linh kiện nguyên bản. Chiếc xe được đặt tên "Flat Fiat", sở hữu bốn bánh, một đèn pha và duy nhất một ghế ngồi.

Với trọng lượng khoảng 264 kg, phương tiện đạt tốc độ tối đa 15 km/h. Kích thước đặc biệt cho phép Marazzi điều khiển xe qua những con ngõ hẹp tại Ý. "Tôi chọn dòng Panda vì nó nổi tiếng khắp thế giới. Người ta từng làm Panda gắn bồn tắm hay Panda bằng gỗ, nhưng chưa ai làm một chiếc xe mỏng thế này", Marazzi nói.

Guinness xác nhận kỷ lục thế giới

Chiếc Panda thu nhỏ vẫn đáp ứng các yêu cầu để vận hành trên đường. Tuần qua, Guinness World Records đã xác nhận phương tiện của Marazzi là ô tô hẹp nhất thế giới tại Bagnolo Cremasco, Ý.

Guinness World Records xác nhận kỉ lục dành cho chiếc ô tô hẹp nhất thế giới. Ảnh: Guinness World Records.

Thành tích này biến một dự án cá nhân bắt đầu từ xe phế liệu thành sản phẩm được ghi nhận ở cấp độ quốc tế. Dù chỉ còn đủ không gian cho một người, Flat Fiat vẫn duy trì cấu trúc và nhiều bộ phận của mẫu Panda nguyên bản.

Dự án cũng cho thấy việc tái sử dụng linh kiện kết hợp với giải pháp kỹ thuật có thể tạo ra một phương tiện hoàn chỉnh từ một chiếc xe cũ. Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, trong đó nhiều người đánh giá cao khả năng chế tạo của Marazzi.