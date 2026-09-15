'BYD Fest 102 Mùa 2' tại Hà Nội: Nhiều giải pháp thiết thực và giá trị cho người dùng

"BYD Fest 102 Mùa 2" diễn ra vào thứ Năm, ngày 17/09/2026, tại Trung tâm sự kiện Trống Đồng Palace Lãng Yên (Số 2 Phố Lãng Yên, Phường Hồng Hà, Hà Nội). Đây là bước đi chiến lược tiếp theo nhằm củng cố liên minh giữa BYD - thương hiệu xe năng lượng mới (NEV) hàng đầu thế giới, Grab - nền tảng gọi xe công nghệ có tiếng trong khu vực, cùng sự đồng hành của các Ngân hàng & Công ty tài chính (VPBank, Shinhan Bank, TPBank, Lotte Finance, Mirae Asset Finance), các đối tác hạ tầng sạc (BitCharge, Charge+, EV Power) và các đơn vị bảo hiểm tên tuổi (Bảo Việt, MIC, DBV).

Thông qua sự hợp tác toàn diện, liên minh mang đến hệ sinh thái giải pháp trọn gói: từ phương tiện tiết kiệm, chính sách tài chính linh hoạt đến gói hạ tầng sạc phủ rộng, giúp các bác tài công nghệ, doanh nghiệp vận tải và khách hàng cá nhân tối ưu hóa chi phí sở hữu, vững vàng bước vào kỷ nguyên chuyển đổi xanh.

Ông Võ Minh Lực - Giám đốc Điều hành BYD Việt Nam, chia sẻ: “BYD Việt Nam thấu hiểu áp lực của khách hàng cá nhân lẫn các bác tài và doanh nghiệp vận tải khi phải cân đối giữa chi phí đầu tư ban đầu và bài toán tối ưu vận hành hàng ngày. Sự thành công ngoài mong đợi tại Tp. Hồ Chí Minh là minh chứng cho thấy nhu cầu xe xanh tại Việt Nam đang bùng nổ mạnh mẽ. Tiếp nối đà phát triển đó, BYD Fest 102 Mùa 2 đến Hà Nội không ngoài mục tiêu mang lại những giải pháp thiết thực nhất, giúp người tiêu dùng Thủ đô sở hữu xe năng lượng mới với mức chi phí tối ưu và an tâm sử dụng xe trong thời gian lâu dài nhờ vào các lợi ích mà BYD cùng các đối tác mang đến tại sự kiện”.

Tối ưu kinh tế vận hành: Lời giải bài toán chuyển đổi xanh cho vận tải dịch vụ

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu biến động và áp lực tối ưu lợi nhuận ngày càng lớn, việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh đang trở thành ưu tiên hàng đầu. Tại BYD Fest 102 Mùa 2 ở Hà Nội, khách hàng kinh doanh dịch vụ được trực tiếp kiểm chứng bài toán kinh tế thực tế: dòng xe thuần điện BYD có mức chi phí sạc điện siêu tiết kiệm, chỉ ~436 VNĐ/km (dựa trên mức tiêu thụ điện trung bình 12,6 kWh/100 km).

So với xe động cơ đốt trong truyền thống, việc chuyển đổi sang xe điện BYD giúp tiết kiệm khoảng 120 triệu đồng sau mỗi 100.000 km vận hành. Đối với các doanh nghiệp sở hữu đội xe khoảng 10 chiếc, mô hình tính toán của chương trình ghi nhận mức chênh lệch lợi nhuận lên đến hơn 1,2 tỷ đồng, một con số mang tính bứt phá cho bài toán kinh doanh vận tải.

Ông Huỳnh Tấn Mỹ - Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp BYD Việt Nam, phát biểu: “BYD Fest 102 Mùa 2 tại Hà Nội là cơ hội vàng để BYD tiếp tục củng cố và mở rộng hệ sinh thái liên minh chiến lược cùng các đối tác uy tín. Chúng tôi hướng tới một mục tiêu duy nhất: mang lại những giá trị thiết thực và tối ưu nhất cho khách hàng. Đặc biệt, tại sự kiện duy nhất 01 ngày 17/9 này, khách hàng Thủ đô sẽ được thưởng những chính sách đặc quyền chưa từng có, điều mà quý vị chỉ có thể tìm thấy tại BYD Fest 102 Mùa 2”.

Song song đó, để xóa bỏ nỗi lo về hạ tầng sạc, mạng lưới trạm sạc đối tác của BYD (BitCharge, EV Power, Charge+...) tiếp tục mở rộng phủ khắp khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, kết hợp tính năng “Tiện ích Xe điện” tích hợp trực tiếp trên ứng dụng Grab Driver, giúp tài xế tra cứu trạm sạc và thanh toán vô cùng tiện lợi.

Ưu đãi hấp dẫn tại Hà Nội - Tâm điểm BYD DOLPHIN, BYD M6 và BYD SEAL 5

Đến với sự kiện tại Hà Nội, BYD Auto Việt Nam cùng hệ thống đối tác mang đến chuỗi ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng Thủ đô:

BYD DOLPHIN (Mẫu hatchback đô thị chiến lược): Nhận tổng giá trị ưu đãi kỷ lục lên đến 125 triệu đồng. Với chiều dài cơ sở 2.700 mm rộng rãi, trang bị Pin Blade 50,25 kWh (tầm vận hành 435 km/lần sạc) và tính năng phát điện V2L, BYD Dolphin là lựa chọn hoàn hảo cho cả gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ đô thị.

Các mẫu xe BYD M6 và BYD SEAL 5 cũng nhận được chuỗi chính sách ưu đãi giá bán và quà tặng phụ kiện hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ MPV 7 chỗ gia đình đến sedan PHEV công nghệ hiện đại.

Đặc quyền dành cho khách hàng tham dự tại sự kiện ngày 17/09: Khách hàng chốt cọc mua xe mới tại sự kiện sẽ nhận kèm ưu đãi giảm 50% phí mua BYD App và bộ sạc treo tường theo chính sách bán hàng tháng 9 được cùng tùy chọn 1 trong 2 gói quà tặng:

Lựa chọn 1: Bộ sạc treo tường 7kW chính hãng.

Lựa chọn 2: Gói bảo hành pin mở rộng lên tới 8 năm hoặc 300.000 km.

Các đối tác chiến lược tham gia hợp tác toàn diện: Grab mang đến gói hỗ trợ đặc quyền cho các bác tài chuyển đổi sang xe điện BYD với chính sách đảm bảo thu nhập lên tới 40 triệu VNĐ/tháng và hỗ trợ nâng cấp lên chuẩn GrabCar Plus. Đặc biệt, Grab cũng triển khai miễn phí sạc 6 tháng với mức hỗ trợ chi phí vận hành 20 lần sạc đầu/tháng khi mua xe BYD và hoạt động của Grab. Ở mảng tài chính, Ngân hàng VPBank, Shinhan Bank, TPBank cùng các công ty tài chính Lotte Finance, Mirae Asset triển khai gói vay lên tới 85% giá trị xe cùng mức lãi suất ưu đãi đặc quyền chỉ từ 8,4%/năm. Bên cạnh đó, đối tác hạ tầng sạc Bitcharge, Charge+, EVPower cùng các đơn vị bảo hiểm uy tín như Bảo Việt, MIC và DBV cũng đồng hành cung cấp các gói ưu đãi lắp đặt trụ sạc tại nhà và phí bảo hiểm vật chất tối ưu, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cả khách hàng cá nhân lẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải.

Không gian BYD Fest 102 - Mùa 2 tại TP.HCM

Không gian trải nghiệm công nghệ và cam kết hậu mãi vượt trội

Không chỉ là ngày hội mua sắm, BYD Fest 102 Mùa 2 tại Hà Nội được thiết kế như một diễn đàn trải nghiệm công nghệ chỉn chu. Khách hàng sẽ trực tiếp lái thử dải xe năng lượng mới, kiểm chứng độ an toàn của Pin Blade, công nghệ e-Platform 3.0 và hệ truyền động DM-i Super Hybrid.

Song song với chuỗi ưu đãi hấp dẫn tại ngày hội BYD Fest 102 Mùa 2 ở Hà Nội, BYD mang đến một tháng 9 đầy sôi động cho thị trường ô tô Việt Nam khi giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các mẫu xe năng lượng mới chất lượng cao cùng chi phí đầu tư tối ưu nhất. Sự cam kết của thương hiệu còn được khẳng định qua chính sách hậu mãi vượt trội: tất cả dòng xe BYD đều hưởng chế độ bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km, riêng hệ thống Pin Blade, mô-tơ điện và bộ điều khiển điện tử được bảo hành lên tới 8 năm hoặc 160.000 km. Đáng chú ý, chu kỳ bảo dưỡng định kỳ dành cho xe thuần điện cũng được kéo dài lên mốc 20.000 km hoặc 12 tháng, góp phần giảm số lần bảo dưỡng định kỳ, tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí sử dụng cho khách hàng.

Có thể nói, BYD Fest 102 Mùa 2 tại Hà Nội chính là thời điểm vàng có một không hai để người tiêu dùng lẫn các bác tài dịch vụ sở hữu dòng xe năng lượng mới với chi phí tối ưu nhất. Sự kết hợp giữa các gói ưu đãi về tài chính cùng hệ sinh thái hỗ trợ trọn gói từ Grab, các ngân hàng, các đối tác trạm sạc chắc chắn sẽ mang đến những lợi ích thiết thực dành riêng cho khách hàng Thủ đô.