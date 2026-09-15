LOTTE FINANCE được phép cho thuê tài chính

LOTTE FINANCE chuyển thành công ty tài chính tổng hợp

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chuyển LOTTE FINANCE từ công ty tài chính chuyên ngành sang công ty tài chính tổng hợp, đồng thời bổ sung hoạt động cho thuê tài chính vào giấy phép.

Ngày 28/8/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 1968/QĐ-NHNN, chấp thuận chuyển đổi loại hình của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lotte Việt Nam. Cùng ngày, cơ quan quản lý ban hành Quyết định số 119/QĐ-QLGS6 để sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 102/GP-NHNN cấp ngày 19/11/2019.

Theo nội dung được công bố, doanh nghiệp chuyển từ công ty tài chính chuyên ngành thành công ty tài chính tổng hợp. Tên đầy đủ sau sửa đổi là Công ty Tài chính Tổng hợp trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lotte Việt Nam, tên viết tắt vẫn là Công ty Tài chính Lotte hoặc LOTTE FINANCE.

Thay đổi quan trọng nhất nằm ở phạm vi hoạt động. Giấy phép của LOTTE FINANCE được bổ sung nghiệp vụ cho thuê tài chính. Quyết định của Ngân hàng Nhà nước tạo cơ sở pháp lý để doanh nghiệp triển khai thêm sản phẩm thuộc nghiệp vụ này, bên cạnh các hoạt động đã được cấp phép trước đó.

Công ty tài chính chuyên ngành tập trung vào một hoặc một số lĩnh vực nhất định theo giấy phép. Công ty tài chính tổng hợp có phạm vi nghiệp vụ rộng hơn, nhưng từng hoạt động vẫn phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và ghi trong giấy phép. Vì vậy, việc chuyển đổi loại hình không đồng nghĩa doanh nghiệp được tự động kinh doanh mọi dịch vụ tài chính.

Cho thuê tài chính khác vay trả góp thế nào

Cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn dựa trên hợp đồng cho thuê tài sản. Công ty tài chính mua máy móc, thiết bị hoặc phương tiện theo thỏa thuận, sau đó cho khách hàng thuê trong thời gian nhất định. Bên thuê trả tiền định kỳ và có thể được chuyển quyền sở hữu hoặc tiếp tục thuê theo điều kiện hợp đồng.

Điểm khác với khoản vay trả góp nằm ở quyền sở hữu tài sản trong thời gian hợp đồng. Với khoản vay thông thường, khách hàng vay tiền để mua tài sản và thường đứng tên sở hữu. Trong giao dịch cho thuê tài chính, bên cho thuê nắm quyền sở hữu tài sản trong phần lớn hoặc toàn bộ thời hạn thuê, còn khách hàng có quyền sử dụng và nghĩa vụ thanh toán theo cam kết.

Mô hình này có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận máy móc, dây chuyền sản xuất hoặc phương tiện mà không phải chi toàn bộ giá trị tài sản ngay từ đầu. Tuy nhiên, tổng chi phí, kỳ hạn, điều kiện mua lại, nghĩa vụ bảo dưỡng, bảo hiểm và xử lý hợp đồng trước hạn cần được đọc kỹ. Quyền lợi thực tế phụ thuộc từng hợp đồng, không thể suy ra chỉ từ quyết định bổ sung giấy phép.

Dư địa mới đi cùng yêu cầu quản trị dữ liệu

LOTTE FINANCE hiện có vốn điều lệ hơn 4.912 tỷ đồng do Lotte Card Co., Ltd của Hàn Quốc sở hữu 100%. Nền tảng vốn này tạo điều kiện để công ty mở rộng danh mục sản phẩm, nhưng tăng quy mô tài sản cho thuê cũng kéo theo yêu cầu về huy động vốn, định giá tài sản, quản lý dòng tiền và kiểm soát nợ.

Hoạt động cho thuê tài chính đòi hỏi doanh nghiệp theo dõi toàn bộ vòng đời tài sản, từ lựa chọn nhà cung cấp, giải ngân, bàn giao, thu tiền thuê đến xử lý tài sản khi hợp đồng kết thúc hoặc phát sinh vi phạm. Hệ thống số có thể kết nối dữ liệu hợp đồng, lịch thanh toán, tình trạng tài sản và cảnh báo rủi ro. Đây là phần quyết định khả năng vận hành với số lượng khách hàng lớn mà vẫn kiểm soát được chất lượng tín dụng.

Với khách hàng doanh nghiệp, quy trình số hóa có thể rút ngắn thời gian nộp hồ sơ, đối chiếu chứng từ và theo dõi nghĩa vụ thanh toán. Dù vậy, tổ chức tài chính phải giải thích rõ cách thu thập, sử dụng dữ liệu, tiêu chí thẩm định và các khoản phí. Việc mở rộng sản phẩm chỉ tạo giá trị bền vững khi hợp đồng minh bạch và dữ liệu khách hàng được bảo vệ.

Quyết định mới vì thế mở thêm một hướng kinh doanh cho LOTTE FINANCE, đồng thời đặt doanh nghiệp vào khuôn khổ quản trị rộng hơn của công ty tài chính tổng hợp. Tác động với thị trường sẽ phụ thuộc tốc độ công ty đưa sản phẩm vào thực tế, nhóm tài sản lựa chọn, giá thuê và khả năng cạnh tranh với ngân hàng, công ty cho thuê tài chính hiện hữu.