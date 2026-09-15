Quy hoạch sử dụng đất khu vực Hồ Gươm dự kiến

Hà Nội dự kiến tăng hơn gấp đôi đất cây xanh quanh Hồ Gươm

Trong 32,51 ha được nghiên cứu điều chỉnh quanh Hồ Gươm, Hà Nội đề xuất giảm đất ở từ 2,28 ha xuống 0,88 ha, tăng đất cây xanh, thể dục thể thao và mặt nước từ 4,16 ha lên 8,69 ha. Phương án hiện trong giai đoạn lấy ý kiến.

Quy hoạch sử dụng đất khu vực Hồ Gươm đang được Hà Nội lấy ý kiến với thay đổi rõ nhất là mở rộng quỹ đất cây xanh, thể dục thể thao và mặt nước. Trong phạm vi 32,51 ha, loại đất này được đề xuất tăng từ 4,16 ha lên 8,69 ha, tương ứng từ 12,8% lên 26,73% tổng diện tích nghiên cứu.

Cùng với phần tăng thêm cho không gian xanh, đất nhóm nhà ở dự kiến giảm từ 2,28 ha xuống 0,88 ha. Như vậy, diện tích đất ở giảm 1,4 ha, tương đương khoảng 61,4% so với hiện trạng trong phạm vi nghiên cứu. Đây là sự thay đổi lớn trong cơ cấu đất, nhưng mới dừng ở phương án lấy ý kiến, chưa phải nội dung đã được phê duyệt để triển khai.

Đất cây xanh và mặt nước dự kiến tăng 4,53 ha

Hà Nội đang lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, khu vực Hồ Gươm và phụ cận, tỷ lệ 1/2.000, cùng một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C. Phương án kết hợp giải pháp quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và tái cấu trúc không gian quanh hồ.

Theo số liệu công bố trong hồ sơ lấy ý kiến, tổng diện tích nghiên cứu giữ nguyên 32,51 ha. Thay đổi nằm ở cách phân bổ các loại đất. Đất cây xanh công cộng, thể dục thể thao và mặt nước tăng 4,53 ha. Đất cơ quan, trụ sở và cơ quan bộ, ngành giảm từ 3,96 ha xuống 2,62 ha. Đất giao thông giảm từ 10,33 ha xuống 9,04 ha.

Loại đất Hiện trạng ha Đề xuất ha Thay đổi ha Nhóm nhà ở 2,28 0,88 giảm 1,40 Cây xanh, thể dục thể thao, mặt nước 4,16 8,69 tăng 4,53 Cơ quan, trụ sở, cơ quan bộ, ngành 3,96 2,62 giảm 1,34 Công cộng thành phố 11,31 10,80 giảm 0,51 Giao thông 10,33 9,04 giảm 1,29

Đất công cộng thành phố được đề xuất giảm 0,51 ha, còn 10,8 ha. Nhóm đất trường học, công cộng phường, di tích và tôn giáo cùng các loại đất khác gần như ổn định, từ 0,47 ha lên 0,48 ha. Các con số cộng lại vẫn bảo đảm tổng diện tích nghiên cứu không đổi.

Cơ cấu mới cho thấy phương án ưu tiên thêm không gian mở, cây xanh và mặt nước trong khu vực lõi lịch sử. Định hướng chung là mở rộng kết nối quanh Hồ Gươm, tổ chức lại không gian sinh hoạt cộng đồng, hệ thống quảng trường và công viên đô thị, đồng thời chỉnh trang các công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử, văn hóa.

Một số ô đất dự kiến đổi công năng

Phương án lấy ý kiến cũng đề xuất điều chỉnh chức năng tại một số ô đất cụ thể. Một phần ô đất nhóm nhà ở ký hiệu B3.2 NO1 và toàn bộ ô đất công cộng phường dự kiến chuyển sang đất di tích, tôn giáo, tín ngưỡng nhằm phù hợp với hiện trạng quản lý, sử dụng.

Tại khu vực mang ký hiệu B4.5, phương án giữ lại một phần ô đất công cộng thành phố CC1. Một phần ô CC1, toàn bộ ô CC2 và ô đất nhóm nhà ở No1 dự kiến được chuyển sang đất công cộng thành phố để đầu tư khách sạn 6 sao.

Chỉ tiêu tầng cao tối đa của công trình này được đề xuất ở mức 6 tầng. Số tầng cụ thể sẽ được xác định khi lập quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng, trên nguyên tắc tuân thủ quy hoạch, thiết kế đô thị và quy chế quản lý kiến trúc hiện hành.

UBND TP Hà Nội cho biết việc điều chỉnh cục bộ tập trung vào chức năng sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khống chế chung. Theo cơ quan này, phương án không làm thay đổi cấu trúc, hạ tầng khung và các định hướng khác của hai quy hoạch phân khu H1-1B và H1-1C.

Cần đọc đúng trạng thái của phương án

Việc giảm đất ở và tăng đất cây xanh quanh Hồ Gươm có thể tác động trực tiếp đến hình thái không gian công cộng tại khu vực trung tâm Thủ đô. Tuy nhiên, hồ sơ hiện được công bố để lấy ý kiến. Các chỉ tiêu, ranh giới và chức năng đất vẫn có thể được tiếp thu, chỉnh sửa trước khi cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

Với khu vực có mật độ di sản và hoạt động đô thị cao, mỗi thay đổi về công năng đất cần được xem xét cùng khả năng tiếp cận không gian công cộng, tổ chức giao thông, bảo tồn kiến trúc và sức chịu tải hạ tầng. Việc công bố bản đồ, chỉ tiêu và ý kiến tiếp thu bằng dữ liệu số dễ tra cứu sẽ giúp người dân nhận diện đúng vị trí từng ô đất, theo dõi thay đổi giữa các phiên bản và tham gia góp ý có căn cứ.

Định hướng của phương án là tạo thêm không gian linh hoạt cho các sự kiện của Thủ đô, tổ chức cảnh quan hấp dẫn và nghiên cứu công trình điểm nhấn mới. Bài toán đặt ra là cân bằng nhu cầu phát triển dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng với việc giữ gìn tỷ lệ không gian, ký ức đô thị và giá trị cảnh quan của Hồ Gươm.