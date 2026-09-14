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Nhận định chứng khoán 15/9: VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh 1.780 điểm

Đình Tưởng

Đình Tưởng

21:09 | 14/09/2026
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Phiên 15/9 được dự báo tiếp tục rung lắc khi VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.775-1.780 điểm, trong lúc dòng tiền chờ tín hiệu từ Fed và ETF.
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Kịch bản VN-Index và dòng tiền phiên 15/9

Sau phiên 14/9 giảm 6,98 điểm về 1.788,23 điểm, VN-Index bước vào phiên 15/9 với trạng thái kỹ thuật nhạy cảm. Chỉ số đã có phản ứng hồi phục khi lùi về vùng 1.776-1.780 điểm, nhưng vẫn thất bại trước ngưỡng tâm lý 1.800 điểm. Điều này cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện, song chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng ngắn hạn.

Kịch bản có xác suất cao trong phiên 15/9 là thị trường tiếp tục rung lắc và phân hóa. Vùng 1.775-1.780 điểm là hỗ trợ gần cần theo dõi, trong khi 1.800-1.810 điểm trở thành vùng cản ngắn hạn. Nếu chỉ số giữ được hỗ trợ và thanh khoản không gia tăng theo chiều bán, VN-Index có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật. Ngược lại, nếu vùng 1.775 điểm bị xuyên thủng với thanh khoản cao, chỉ số có thể lùi về khu vực 1.755-1.760 điểm, gần đường MA200 và vùng hỗ trợ được nhiều công ty chứng khoán theo dõi.

Một yếu tố cần theo dõi sát là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Sau nhiều phiên bán ròng, khối ngoại đã mua ròng khoảng 825 tỷ đồng trên HoSE ngày 14/9, tập trung vào VPB, MBB, TCB, FPT và VCB. Nếu xu hướng này được duy trì, nhóm vốn hóa lớn có thể giúp thị trường ổn định hơn, đặc biệt trong bối cảnh các quỹ ETF chuẩn bị cơ cấu danh mục vào cuối tuần.

Theo ước tính của SSI Research được các nguồn tài chính dẫn lại, riêng các quỹ mô phỏng FTSE GEIS có thể mua ròng khoảng 240 triệu USD tại 27 cổ phiếu Việt Nam. Cùng thời điểm, Xtrackers, VanEck, Fubon và CSOP cũng bước vào kỳ tái cơ cấu. Điều này có thể khiến giao dịch tại một số cổ phiếu lớn tăng mạnh và tạo ra các nhịp biến động không hoàn toàn đồng pha với chỉ số chung.

Nhận định chứng khoán 15/9: VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh 1.780 điểm

Nhóm ngành nào đáng chú ý trong phiên 15/9

Xét theo nhóm ngành, ngân hàng vẫn có khả năng ảnh hưởng lớn nhất tới hướng đi của VN-Index. Phiên 14/9 cho thấy SSB, VPB, TCB, VCB và BID giữ được sắc xanh, trong khi SHB, STB, LPB, EIB và một số mã khác suy yếu. Dòng tiền ngoại tập trung vào VPB, MBB, TCB và VCB là tín hiệu đáng chú ý cho phiên kế tiếp.

Trong phiên 15/9, nhóm ngân hàng có thể tiếp tục phân hóa. Những mã giữ được nền giá, thanh khoản ổn định và có dòng vốn ngoại hỗ trợ có khả năng chống chịu tốt hơn. Ngược lại, các mã đã phá vỡ vùng hỗ trợ ngắn hạn hoặc chịu áp lực bán cao nên được theo dõi thận trọng. Khả năng hình thành một nhịp hồi bền của thị trường sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc nhóm ngân hàng có tạo được sự đồng thuận hay không.

Trong khi đó, nhóm chứng khoán vẫn đang ở trạng thái yếu sau khi VIX, VND, HCM, VCI và SHS đồng loạt giảm trong phiên 14/9. Mặc dù thanh khoản toàn thị trường tăng trở lại, giá cổ phiếu môi giới chưa phản ánh kỳ vọng tích cực. Vì vậy, nhóm này có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật nhưng chưa phù hợp để xem là tín hiệu dẫn dắt nếu thanh khoản mua chủ động không cải thiện.

Bất động sản cũng cần thêm thời gian cân bằng. VIC và VHM vẫn có tác động lớn đến chỉ số, trong khi NVL, KDH, NLG, CEO, PDR và TCH chịu áp lực bán. Trong phiên 15/9, nhà đầu tư nên theo dõi phản ứng của VIC, VHM tại vùng giá hiện tại và khả năng thu hẹp đà giảm của nhóm midcap bất động sản. Một phiên hồi phục chỉ có độ tin cậy cao nếu độ rộng ngành cải thiện thay vì chỉ dựa vào một vài cổ phiếu trụ.

Dầu khí tiếp tục là nhóm đáng chú ý sau khi nổi bật trong phiên đầu tuần khi BSR, GAS, PVD, PVS và PVT đồng loạt tăng. Giá dầu Brent quanh vùng trên 100 USD/thùng tiếp tục là chất xúc tác quan trọng. Tuy nhiên, sau nhịp tăng khá nhanh, biến động trong ngày có thể lớn hơn khi nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời.

Chiến lược phù hợp với nhóm dầu khí là ưu tiên cổ phiếu còn giữ xu hướng tăng và tránh mua đuổi khi giá mở cửa tăng mạnh. Nếu giá dầu quốc tế tiếp tục duy trì vùng cao, nhóm này vẫn có khả năng thu hút dòng tiền, nhưng mức độ phân hóa sẽ tăng giữa doanh nghiệp thượng nguồn, dịch vụ dầu khí, lọc hóa dầu và vận tải.

Ở nhóm công nghệ, diễn biến phiên 14/9 tương đối yếu nhưng FPT vẫn có điểm tích cực khi được khối ngoại mua ròng hơn 117 tỷ đồng. Đây có thể là lực đỡ trong phiên 15/9 nếu thị trường chung ổn định. Ngược lại, CMG, SGT và một số mã công nghệ vốn hóa vừa đang chịu áp lực kỹ thuật và cần thêm phiên cân bằng.

DGW tăng 3,6% trong phiên trước cho thấy dòng tiền vẫn quan tâm tới nhóm phân phối thiết bị công nghệ. Với nhóm viễn thông, VGI và FOX giảm trong phiên 14/9, vì vậy khả năng hồi phục cần được xác nhận bằng thanh khoản và độ rộng tốt hơn. Nhà đầu tư nên ưu tiên mã có nền giá chặt hơn thay vì mua theo nhịp hồi ngắn của toàn ngành.

Logistics tiếp tục phân hóa. VSC và HAH giảm khá mạnh, trong khi PVT tăng cùng nhóm dầu khí. GMD có xu hướng ổn định hơn nhưng chưa xuất hiện tín hiệu bứt phá rõ. Phiên 15/9, nhóm này có thể tiếp tục vận động theo câu chuyện riêng, đặc biệt là vận tải dầu khí và doanh nghiệp cảng có nền tảng cơ bản tốt.

Bán lẻ vẫn cần thận trọng sau khi MWG và PNJ giảm trong phiên 14/9. DGW là ngoại lệ tích cực. Nếu thị trường hồi, các mã bán lẻ có thể xuất hiện nhịp phục hồi kỹ thuật, nhưng cần quan sát thanh khoản và khả năng lấy lại các vùng hỗ trợ ngắn hạn trước khi tăng tỷ trọng.

Ở nhóm điện, POW, NT2 và TTA đang chịu áp lực, trong khi GAS được hưởng lợi từ nhóm năng lượng. Cổ phiếu y tế có tính phòng thủ cao hơn nhưng thanh khoản thấp, do đó phù hợp với chiến lược chọn lọc hơn là giao dịch ngắn hạn theo chỉ số. Riêng DHG cần lưu ý yếu tố điều chỉnh kỹ thuật sau ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức tiền mặt 5.000 đồng/cổ phiếu.

Nhận định chứng khoán 15/9: VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh 1.780 điểm

Chiến lược giao dịch cho phiên 15/9

Phiên 15/9 trùng với ngày đầu tiên của cuộc họp FOMC kéo dài hai ngày 15-16/9. Lãi suất chính sách của Mỹ hiện là biến số quan trọng đối với tỷ giá, dòng vốn và tâm lý tại các thị trường mới nổi. Trong bối cảnh giá dầu tăng cao và kỳ vọng lạm phát chịu áp lực, nhà đầu tư có thể hạn chế mở vị thế lớn trước khi có tín hiệu rõ hơn từ Fed.

Điều này khiến thanh khoản phiên 15/9 có thể tiếp tục tập trung vào các nhóm có câu chuyện riêng như dầu khí, ngân hàng được khối ngoại mua, cổ phiếu liên quan cơ cấu ETF và một số doanh nghiệp công nghệ, bán lẻ có thông tin hỗ trợ. Khả năng tăng đồng loạt trên diện rộng chưa cao.

Về chiến lược, nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên quản trị tỷ trọng, hạn chế sử dụng đòn bẩy cao và không mua đuổi khi cổ phiếu tăng mạnh đầu phiên. Với danh mục đang nắm giữ, có thể tiếp tục giữ các mã còn xu hướng tăng, nền giá chưa bị phá vỡ và có dòng tiền hỗ trợ; đồng thời giảm tỷ trọng ở cổ phiếu yếu hơn thị trường hoặc liên tục thủng vùng hỗ trợ.

Với nhà đầu tư muốn giải ngân mới, vùng 1.775-1.780 điểm có thể được xem là khu vực quan sát phản ứng cung cầu thay vì mặc định là điểm mua. Tín hiệu tích cực hơn chỉ xuất hiện nếu VN-Index giữ được vùng này, độ rộng cải thiện và thanh khoản tăng theo chiều giá lên. Trong kịch bản vượt lại 1.800-1.810 điểm với dòng tiền lan tỏa, dư địa hồi phục sẽ rõ hơn.

Ngược lại, nếu chỉ số đóng cửa dưới 1.775 điểm, ưu tiên nên chuyển sang bảo toàn vốn và chờ vùng 1.755-1.760 điểm. Trong mọi kịch bản, sự phân hóa giữa các nhóm ngành nhiều khả năng tiếp tục là đặc điểm chính của thị trường, thay vì một xu hướng tăng hoặc giảm đồng loạt.

nhận định chứng khoán 15/9/2026 VN-Index 15/9 dự báo chứng khoán ngân hàng bất động sản chứng khoán công nghệ Logistics bán lẻ điện viễn thông y tế ETF Fed

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Cập nhật: 14/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,920 ▼40K 14,520 ▼40K
Trang sức 99.99 13,930 ▼40K 14,530 ▼40K
Cập nhật: 14/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,426 ▲1283K 14,562 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,426 ▲1283K 14,563 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 ▼4K 1,451 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 ▼4K 1,452 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,396 ▲1256K 1,441 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,673 ▼396K 142,673 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,436 ▼300K 108,236 ▼300K
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