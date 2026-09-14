Doanh nghiệp số

NHNN chấp thuận ABBank tăng thêm hơn 10.765 tỷ đồng vốn điều lệ

Đình Tưởng

Đình Tưởng

18:42 | 14/09/2026
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Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ABBank tăng thêm tối đa 10.765,5 tỷ đồng vốn điều lệ. Hoàn tất phương án, vốn điều lệ dự kiến đạt 26.833,3 tỷ đồng.
ABBank tăng vốn điều lệ lên gần 16.068 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu ABBank tăng vốn điều lệ lên gần 16.068 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu
Lợi nhuận ABBank tăng 20% nhờ giảm trích lập, nợ dưới tiêu chuẩn gấp 4,6 lần Lợi nhuận ABBank tăng 20% nhờ giảm trích lập, nợ dưới tiêu chuẩn gấp 4,6 lần
ABBank dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 27.000 tỷ đồng ABBank dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 27.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã chứng khoán: ABB) vừa công bố thông tin về việc nhận được Văn bản số 8295/NHNN-QLGS ngày 10/9/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ. ABBank nhận văn bản và công bố thông tin vào ngày 11/9.

Theo văn bản, NHNN chấp thuận ABBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 10.765,455 tỷ đồng thông qua ba hình thức.

Cụ thể, ngân hàng được chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị theo mệnh giá tối đa 8.033,92 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tối đa 1.928,14 tỷ đồng; và phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên với tổng giá trị tối đa gần 803,4 tỷ đồng.

ABBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 26.833 tỷ đồng
ABBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 26.833 tỷ đồng

Trong gần 803,4 tỷ đồng dành cho cán bộ nhân viên, ABBank dự kiến phát hành cổ phiếu để bán với tổng giá trị tối đa khoảng 642,72 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu thưởng tối đa khoảng 160,68 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Trước đó, ngày 10/7/2026, ABBank đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%, qua đó đưa vốn điều lệ từ khoảng 13.972 tỷ đồng lên 16.067,8 tỷ đồng. Sau đó, Đại hội đồng cổ đông ABBank thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ 20% lên 50% và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 12%.

Theo ABBank, sau khi hoàn tất các đợt tăng vốn được phê duyệt, bao gồm phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, tổng mức vốn dự kiến tăng thêm là 10.765,5 tỷ đồng, qua đó đưa vốn điều lệ lên khoảng 26.833,3 tỷ đồng, tương ứng hơn 2,68 tỷ cổ phần.

Văn bản mới của NHNN đồng thời quy định nội dung chấp thuận trước đây về việc ABBank chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tối đa hơn 3.213,58 tỷ đồng tại Văn bản số 5206/NHNN-QLGS ngày 17/6/2026 sẽ hết hiệu lực kể từ thời điểm Văn bản 8295 có hiệu lực.

NHNN yêu cầu ABBank thực hiện tăng vốn đúng quy định pháp luật, trong đó tuân thủ các giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan. Nhà đầu tư mua cổ phần ABBank phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn, không được sử dụng vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng hoặc nguồn tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần ABBank.

Trong vòng tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo quy định, ABBank phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép. Văn bản chấp thuận của NHNN có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên đã soát xét cho thấy tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản ABBank đạt khoảng 260.561 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng hơn 135.016 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt khoảng 2.412 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ năm trước.

Dù lợi nhuận tăng mạnh, một số chỉ tiêu vẫn cho thấy áp lực về chi phí và chất lượng tài sản. Trong 6 tháng đầu năm, chi phí hoạt động tăng khoảng 18,6% lên gần 1.369 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng hơn 28% lên gần 1.109 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6, nợ cần chú ý ở mức hơn 888 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm 2025; nợ có khả năng mất vốn vẫn ở mức gần 569 tỷ đồng.

Theo giải trình của ABBank, lợi nhuận bán niên tăng chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng khoảng 367 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng khoảng 470 tỷ đồng và lãi thuần từ hoạt động khác tăng khoảng 675 tỷ đồng so với cùng kỳ.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Cập nhật: 14/09/2026 19:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,920 ▼40K 14,520 ▼40K
Trang sức 99.99 13,930 ▼40K 14,530 ▼40K
Cập nhật: 14/09/2026 19:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,426 ▲1283K 14,562 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,426 ▲1283K 14,563 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 ▼4K 1,451 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 ▼4K 1,452 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,396 ▲1256K 1,441 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,673 ▼396K 142,673 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,436 ▼300K 108,236 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,348 ▲79486K 98,148 ▲88306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,826 ▼70678K 8,806 ▼79498K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,369 ▼233K 84,169 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,446 ▼167K 60,246 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Cập nhật: 14/09/2026 19:45
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CNY 0 3830 3927
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KRW 0 18 20
NZD 0 14687 15275
SGD 19900 20182 20762
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Cập nhật: 14/09/2026 19:45
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