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Bộ phụ kiện và kết nối dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mà bạn không nên bỏ qua

Hồng Anh

Hồng Anh

10:59 | 14/09/2026
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Điểm đáng chú ý là danh mục sản phẩm của MAZER trải rộng từ củ sạc GaN, cáp sạc tốc độ cao, pin sạc dự phòng, sạc không dây Qi2/Qi2.2, đế sạc đa thiết bị, hub, cho đến giải pháp kết nối như bộ chuyển đổi khi đi du lịch, hướng đến nhu cầu sử dụng xuyên suốt từ làm việc, giải trí đến di chuyển.
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Bộ phụ kiện và kết nối dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mà bạn không nên bỏ qua
MAZER mắt mắt bộ phụ kiện và kết nối dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Với định hướng phát triển xoay quanh Innovation (Đổi mới sáng tạo) × Performance (Hiệu suất) × Safety (An toàn) × Connectivity (Khả năng kết nối) × Mobility (Tính cơ động), MAZER tập trung vào những công nghệ giúp tối ưu hiệu suất sạc, khả năng kết nối và tính linh hoạt của thiết bị trong nhiều tình huống sử dụng.

Dựa trên tinh thần đó các sản phẩm của MAZER tiếp tục khai thác các nền tảng như GaN, USB Power Delivery (Công nghệ cấp nguồn USB ), Qi2/Qi2.2 và USB-C, đồng thời chú trọng các tiêu chuẩn an toàn và khả năng tương thích. Thay vì chỉ cung cấp từng phụ kiện riêng lẻ, MAZER hướng đến một hệ sinh thái năng lượng và kết nối, giúp người dùng duy trì trải nghiệm liền mạch từ bàn làm việc, không gian sống đến những chuyến công tác và di chuyển quốc tế.

Bộ phụ kiện và kết nối dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mà bạn không nên bỏ qua
MAZER tập trung vào những công nghệ giúp tối ưu hiệu suất sạc, khả năng kết nối và tính linh hoạt của thiết bị trong nhiều tình huống sử dụng

Và trong lần ra mắt sản phẩm mới đón chào iPhone thế hệ mới, MAZER đã đưa ra thị trường nhiều công nghệ sạc thế hệ mới vào hệ sinh thái của họ. Nổi bật là công nghệ bán dẫn GaN và GaN7, cho phép tăng mật độ công suất, nâng cao hiệu suất chuyển đổi năng lượng và kiểm soát nhiệt tốt hơn trong một thiết kế nhỏ gọn; một số giải pháp GaN/GaN7 của MAZER đạt hiệu suất năng lượng lên đến 95%.

Bên cạnh đó, MAZER cũng tích hợp các chuẩn sạc nhanh như USB-C Power Delivery 3.2 (PD 3.2) - (Chuẩn truyền tải điện năng USB-C phiên bản 3.2 hay PD 3.2), cho phép điều chỉnh điện áp và công suất phù hợp với từng thiết bị. Nhờ đó, một hệ sinh thái sạc có thể đáp ứng linh hoạt từ iPhone, smartphone, tablet đến laptop USB-C, hướng đến trải nghiệm sạc nhanh, hiệu quả và thuận tiện hơn trong nhiều tình huống sử dụng.

Bộ phụ kiện và kết nối dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mà bạn không nên bỏ qua
Bộ phụ kiện và kết nối dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mà bạn không nên bỏ qua

Đối với các giải pháp không dây, MAZER cũng đón đầu thế hệ sạc từ tính mới với Qi2 và Qi2 25W (Được chứng nhận chuẩn Qi2.2). So với mức công suất tối đa 15W của Qi2 thế hệ đầu, Qi2.2 nâng công suất sạc từ tính lên đến 25W, đồng thời sử dụng cơ chế căn chỉnh bằng nam châm để đặt thiết bị đúng vị trí, tối ưu hiệu quả truyền năng lượng và rút ngắn thời gian sạc trên các thiết bị tương thích.

Song song với hiệu suất, MAZER cũng tập trung vào yếu tố an toàn thông qua hệ thống bảo vệ thông minh InfiniteShield, giúp hỗ trợ giám sát nhiệt độ và bảo vệ thiết bị trước các điều kiện sạc bất thường trên những sản phẩm được trang bị. Một số dòng sản phẩm còn tích hợp Smart AI Display(Màn hình thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo) và hệ thống quản lý công suất thông minh, cho phép người dùng trực quan theo dõi các thông số như công suất, nhiệt độ và trạng thái sạc theo thời gian thực.

Bộ phụ kiện và kết nối dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mà bạn không nên bỏ qua
Bộ phụ kiện và kết nối dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mà bạn không nên bỏ qua

MAZER MagAir31

Nổi bật trong hệ sinh thái mới phải kể đến MAZER MagAir31, pin sạc dự phòng từ tính dung lượng 10.000mAh đạt chứng nhận chuẩn Qi2, cung cấp công suất sạc không dây lên đến 25W với cơ chế căn chỉnh từ tính chắc chắn. Khi cần tốc độ cao hơn, cổng USB-C hỗ trợ PD/PPS lên đến 45W, cho phép mở rộng khả năng sạc từ smartphone đến tablet và các thiết bị USB-C tương thích.

Với kích thước chỉ 104 × 69 × 16,5 mm cùng trọng lượng 200g có kèm màn hình kỹ thuật số hiển thị trực quan tình trạng pin và sạc, MagAir31 hướng đến người dùng thường xuyên di chuyển nhưng vẫn cần nguồn năng lượng lớn trong một thiết kế gọn nhẹ. Sản phẩm đồng thời đạt UN38.3 và CCC, kết hợp giữa sạc không dây thế hệ mới, hiệu suất cao và tính cơ động.

Bộ phụ kiện và kết nối dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mà bạn không nên bỏ qua
Bộ phụ kiện và kết nối dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mà bạn không nên bỏ qua

MAZER MagFold07

Hướng đến người dùng sở hữu nhiều thiết bị Apple, MAZER MagFold07 tích hợp ba khu vực sạc trong một thiết kế gập gọn, cho phép sạc đồng thời iPhone, Apple Watch và AirPods với tổng công suất không dây lên đến 35W. Điểm nổi bật là khu vực sạc điện thoại đạt chứng nhận chuẩn Qi2.2, cung cấp công suất lên đến 25W, kết hợp căn chỉnh từ tính để duy trì vị trí sạc ổn định; Apple Watch và tai nghe không dây được hỗ trợ công suất tối đa 5W cho mỗi thiết bị.

Khi gập lại, MagFold07 có kích thước chỉ 120 × 68 × 20 mm và trọng lượng chỉ 192g, giúp dễ dàng đồng hành cùng người dùng từ bàn làm việc đến những chuyến công tác hay du lịch dài ngày. Đây là cách MAZER đưa triết lý Connectivity × Mobility vào trải nghiệm sạc: một thiết bị gọn nhẹ thay cho nhiều bộ sạc riêng biệt trong hệ sinh thái Apple.

Bộ phụ kiện và kết nối dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mà bạn không nên bỏ qua
Bộ phụ kiện và kết nối dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mà bạn không nên bỏ qua

PrestigeGaN 60W Dynamic Power Adapter

Đại diện cho thế hệ củ sạc thông minh mới của MAZER chính là PrestigeGaN 60W Dynamic Power Adapter (Bộ đổi nguồn điện động lực) nổi bật với công nghệ Dynamic Power Boost (Tăng ường công suất động) lên đến 60W, đáp ứng linh hoạt nhu cầu năng lượng của nhiều thiết bị trong một thiết kế nhỏ gọn. Công nghệ bán dẫn GaN7 kết hợp hiệu suất chuyển đổi năng lượng lên đến 95% giúp giảm hao phí điện năng, kiểm soát nhiệt hiệu quả và tối ưu kích thước củ sạc, phù hợp cho cả làm việc lẫn di chuyển.

Sản phẩm hỗ trợ các công nghệ PD 3.2, DPS và AVS, kết hợp Smart MCU (Vi điều khiển thông minh) để quản lý điện áp và phân phối công suất phù hợp theo thiết bị kết nối. Hai cổng USB-C và USB-A mở rộng khả năng tương thích từ iPhone, smartphone đến tablet và nhiều thiết bị USB-C khác. Hệ thống bảo vệ đa lớp đồng thời hỗ trợ chống quá dòng, quá áp, quá nhiệt và ngắn mạch, cân bằng giữa hiệu suất sạc, khả năng tương thích và an toàn trong quá trình sử dụng.

Bộ phụ kiện và kết nối dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mà bạn không nên bỏ qua
Bộ phụ kiện và kết nối dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mà bạn không nên bỏ qua

MAZER InfiniteLink Cobra3 240W

MAZER InfiniteLink Cobra3 240W là sự kết hợp giữa hiệu suất sạc cao với thiết kế thông minh nhờ được trang bị USB Power Delivery 3.1 với công suất lên đến 240W, đáp ứng nhu cầu sạc từ iPhone, smartphone, tablet đến laptop và các thiết bị USB-C công suất cao tương thích. Cáp được tích hợp chip E-Marker, hỗ trợ nhận diện và giao tiếp thông số nguồn giữa cáp, bộ sạc và thiết bị, đáp ứng yêu cầu truyền tải công suất cao một cách phù hợp.

Điểm khác biệt của Cobra3 nằm ở hệ thống nam châm tích hợp dọc thân cáp, giúp dây tự liên kết và cuộn gọn nhanh chóng, hạn chế rối dây và tối ưu không gian sử dụng. Cấu trúc dây bện nylon tăng độ bền và khả năng chống mài mòn, phù hợp cho cả bàn làm việc lẫn nhu cầu thường xuyên di chuyển.

Sự kết hợp giữa công suất 240W, thiết kế Magnetic Self-Organizing và độ bền cao biến một chiếc cáp sạc thông thường thành phụ kiện kết nối được tối ưu cả về hiệu suất lẫn trải nghiệm sử dụng.

Bộ phụ kiện và kết nối dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mà bạn không nên bỏ qua
Hệ sinh thái phụ kiện MAZER dành cho iPhone 2026 chính thức có mặt trên thị trường thông qua nhà phân phối TLC Trading

Hệ sinh thái phụ kiện MAZER dành cho iPhone 2026 chính thức có mặt trên thị trường thông qua nhà phân phối TLC Trading. Người tiêu dùng có thể tìm kiếm các sản phẩm đến từ thương hiệu MAZER thông qua website TLC Trading, các hệ thống bán lẻ, cửa hàng phụ kiện công nghệ trên toàn quốc và các sàn thương mại điện tử.

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Thừa Thiên Huế

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Thứ năm, 17/09/2026 00:00
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Hải Phòng

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23°C
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
23°C
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 146,100 ▲100K
Hà Nội - PNJ 143,000 146,100 ▲100K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 146,100 ▲100K
Miền Tây - PNJ 143,000 146,100 ▲100K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 146,100 ▲100K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 146,100 ▲100K
Cập nhật: 14/09/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,320 ▲20K 14,620 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 14,320 ▲20K 14,620 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 14,320 ▲20K 14,620 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 ▲20K 14,670 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 ▲20K 14,670 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 ▲20K 14,670 ▲20K
NL 99.99 13,650 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550 ▲50K
Trang sức 99.9 13,980 ▲20K 14,580 ▲20K
Trang sức 99.99 13,990 ▲20K 14,590 ▲20K
Cập nhật: 14/09/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,432 ▲1289K 14,622 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,432 ▲1289K 14,623 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,427 ▲2K 1,457 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,427 ▲2K 1,458 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,402 ▲1262K 1,447 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,267 ▲198K 143,267 ▲198K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,886 ▲150K 108,686 ▲150K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,756 ▲79894K 98,556 ▲88714K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,626 ▲122K 88,426 ▲122K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,719 ▲117K 84,519 ▲117K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,696 ▲83K 60,496 ▲83K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Cập nhật: 14/09/2026 13:00
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Cập nhật: 14/09/2026 13:00
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