Chứng khoán tuần 7-11/9: Áp lực bán lan rộng cuối tuần

Áp lực bán lan rộng, thanh khoản tăng mạnh cuối tuần

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần 7-11/9 trong trạng thái kém tích cực. VN-Index giảm 57,87 điểm, tương đương 3,12%, từ 1.853,08 điểm xuống 1.795,21 điểm, qua đó đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm ngay trong phiên cuối tuần.

HNX-Index cũng giảm 9,85 điểm, tương đương 3,49%, xuống 272,68 điểm. Diễn biến cho thấy nhịp hồi phục kéo dài ba tuần trước đó đã bị chặn lại khi áp lực chốt lời và bán giảm tỷ trọng xuất hiện mạnh hơn ở nhóm vốn hóa lớn.

Phiên đầu tuần 7/9 là tín hiệu cảnh báo sớm. VN-Index từng tăng hơn 21 điểm lên 1.874,48 điểm nhưng đảo chiều mạnh, đóng cửa tại 1.821,64 điểm, giảm 31,44 điểm. Giá trị giao dịch trên HoSE hơn 17.100 tỷ đồng, trong khi số mã giảm gần gấp ba số mã tăng.

Ba phiên giữa tuần, chỉ số hồi phục xen kẽ trong bối cảnh thanh khoản suy yếu. Ngày 8/9, VN-Index tăng 8,8 điểm lên 1.830,44 điểm; ngày 9/9 giảm 3,32 điểm về 1.827,12 điểm; ngày 10/9 tăng nhẹ 2,11 điểm lên 1.829,23 điểm.

Đến phiên 11/9, áp lực bán tăng mạnh từ đầu giờ chiều. VN-Index mất 34,02 điểm, tương đương 1,86%, xuống 1.795,21 điểm. Toàn HoSE có 278 mã giảm, chỉ 46 mã tăng; thanh khoản tăng lên gần 17.000 tỷ đồng, cao hơn rõ rệt các phiên giữa tuần.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản tăng cùng chiều giảm trong phiên cuối tuần. Điều này cho thấy lượng cung chủ động đã quay trở lại sau giai đoạn dòng tiền thận trọng, khiến vùng 1.800 điểm chưa thể trở thành vùng cân bằng ngay lập tức.

Ngân hàng, bất động sản và chứng khoán chịu sức ép lớn

Nhóm tài chính là một trong những tâm điểm điều chỉnh. Trong phiên cuối tuần, nhiều cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán giảm trên 2%, gồm VPB, TCB, HDB, BID, VCI, VIX, SSI, HCM và SHS. Riêng các mã ngân hàng vốn hóa lớn như VCB, TCB, BID, CTG, VPB và LPB nằm trong nhóm kéo giảm VN-Index mạnh nhất.

Áp lực tại ngân hàng không chỉ đến từ diễn biến giá mà còn thể hiện qua giao dịch khối ngoại. Cả tuần, STB bị bán ròng khoảng 334 tỷ đồng, VCB khoảng 230 tỷ đồng, CTG 220 tỷ đồng, MBB 189 tỷ đồng, SHB 138 tỷ đồng và VPB khoảng 130 tỷ đồng.

Nhóm bất động sản cũng suy yếu rõ rệt. VHM là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất tuần, khoảng 689 tỷ đồng. Trong phiên 11/9, nhiều mã như NVL, VPI, DXG, TCH, CEO, KDH, VRE và PDR đồng loạt giảm, cho thấy áp lực không chỉ tập trung ở nhóm Vingroup.

Ở nhóm chứng khoán, VCI, VIX, SSI, HCM và SHS cùng chịu áp lực điều chỉnh trong phiên cuối tuần. Đây là nhóm nhạy với thanh khoản thị trường, vì vậy việc giá trị giao dịch duy trì thấp trong nhiều phiên giữa tuần khiến kỳ vọng về tăng trưởng doanh thu môi giới và cho vay ký quỹ ngắn hạn bị chiết khấu trở lại.

Nhóm công nghệ cũng không tránh khỏi nhịp giảm chung. FPT giảm 2,42% trong phiên 11/9, ELC giảm 4,33% và ITD giảm 4,24%. Tuy vậy, FPT vẫn là mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất tuần với khoảng 383 tỷ đồng, cho thấy dòng vốn ngoại vẫn có sự chọn lọc.

Với điện tử viễn thông, công nghệ và logistics, sự phân hóa tiếp tục thể hiện rõ. VTP, VSC, HAH cùng chịu áp lực trong phiên cuối tuần, trong khi một số phiên trước đó FPT, HAH và nhóm bán lẻ từng hồi phục. Dòng tiền ngắn hạn chưa duy trì đủ lâu để tạo xu hướng đồng thuận theo ngành.

Nhóm bán lẻ cũng suy yếu trong phiên 11/9 khi tâm lý thị trường xấu đi. Trước đó MWG từng tăng 1,82% trong phiên 10/9, nhưng nhịp hồi của nhóm tiêu dùng không đủ bù lại sức ép từ các nhóm vốn hóa lớn.

Trong nhóm điện và năng lượng, diễn biến tích cực hơn thuộc về dầu khí. Năng lượng là nhóm hiếm hoi giữ được sắc xanh trong phiên cuối tuần, với BSR tăng 1,66% và PVT tăng 1,61%. Khối ngoại cũng mua ròng BSR khoảng 135 tỷ đồng trong cả tuần.

Nhóm y tế không phải tâm điểm tạo biến động cho chỉ số trong tuần. Dòng tiền tiếp tục mang tính chọn lọc, chưa hình thành một nhịp tăng đồng thuận đủ lớn để tách khỏi xu hướng chung của thị trường.

Khối ngoại bán ròng, vùng 1.780-1.800 trở thành điểm kiểm định

Khối ngoại tiếp tục là yếu tố gây sức ép. Theo thống kê tổng hợp, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 1.575 tỷ đồng trên ba sàn trong tuần. Riêng HoSE bị bán ròng khoảng 1.638 tỷ đồng, HNX khoảng 22 tỷ đồng, trong khi UPCoM được mua ròng khoảng 85 tỷ đồng.

Ở chiều mua, FPT dẫn đầu với khoảng 383 tỷ đồng, tiếp đến HPG 257 tỷ đồng, VIC 157 tỷ đồng, TCB 151 tỷ đồng, BSR 135 tỷ đồng và DGW 116 tỷ đồng. Dòng vốn ngoại vì vậy không rút đồng đều mà vẫn tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn hoặc có câu chuyện riêng.

Về kỹ thuật, việc VN-Index kết tuần dưới 1.800 điểm sau phiên giảm mạnh với thanh khoản tăng làm vùng 1.780-1.800 điểm trở thành khu vực cần kiểm định trong ngắn hạn. Nếu chỉ số sớm cân bằng tại đây, áp lực bán cuối tuần có thể được hấp thụ dần.

Ngược lại, nếu thanh khoản tiếp tục tăng trong các phiên giảm, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh sẽ lớn hơn. Vùng 1.820-1.830 điểm, vốn là khu vực dao động trong ba phiên giữa tuần, trước mắt trở thành vùng cản gần nếu thị trường phục hồi.

Tuần 7-11/9 cho thấy sự chuyển đổi rõ từ trạng thái phục hồi sang thận trọng. Thị trường không thiếu các cổ phiếu đi ngược xu hướng, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa đủ rộng. HID tăng 29,25% trong tuần, trong khi FIR giảm 19,79%, phản ánh mức độ phân hóa rất cao ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Trong bối cảnh này, diễn biến của ngân hàng, bất động sản và chứng khoán vẫn là ba tín hiệu quan trọng nhất đối với xu hướng chỉ số. Công nghệ, logistics, bán lẻ, điện, điện tử viễn thông và y tế nhiều khả năng tiếp tục vận động theo câu chuyện riêng cho đến khi thanh khoản thị trường cải thiện rõ hơn.