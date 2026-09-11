Giá dầu vượt 101 USD, VN-Index dao động quanh 1.820-1.840 điểm

Vùng 1.810-1.820 điểm tiếp tục là hỗ trợ gần

Phiên 10/9 để lại tín hiệu cân bằng đáng chú ý khi VN-Index giảm về 1.812,98 điểm nhưng hồi phục và đóng cửa tại 1.829,23 điểm. Đây là lần thứ tư trong vài phiên gần đây chỉ số kiểm định khu vực quanh 1.820 điểm. Việc lực bán không đẩy chỉ số đóng cửa dưới vùng này cho thấy cầu bắt đáy vẫn hiện diện.

Dù vậy, thanh khoản HoSE chỉ đạt khoảng 13.566 tỷ đồng, giảm 6,8% so với phiên 9/9 và thấp hơn đáng kể so với giai đoạn thị trường giao dịch sôi động trước đó. Vì vậy, nhịp hồi cuối phiên 10/9 mới phản ánh việc cung suy yếu nhiều hơn là sự trở lại rõ rệt của dòng tiền chủ động.

Trong phiên 11/9, vùng 1.810-1.820 điểm tiếp tục là hỗ trợ gần cần quan sát. Phía trên, 1.835-1.840 điểm là cản đầu tiên, tương ứng khu vực VN-Index nhiều lần gặp áp lực trong hai phiên gần đây và sát mức cao 1.834,96 điểm của ngày 10/9. Nếu vượt vùng này với thanh khoản cải thiện, chỉ số có thể mở rộng nhịp hồi lên 1.850 điểm và xa hơn là 1.870-1.880 điểm.

Nguồn Vietstock

Kịch bản thận trọng sẽ được kích hoạt nếu VN-Index mất 1.810 điểm kèm giá trị giao dịch tăng và độ rộng suy yếu. Khi đó, vùng 1.800 điểm có thể trở thành mốc kiểm định tiếp theo. Các vùng 1.880-1.900 điểm vẫn là kháng cự mạnh hơn trong ngắn hạn, nhưng chưa phải mục tiêu gần khi thanh khoản chưa xác nhận.

Dòng tiền cần lan tỏa sang ngân hàng và chứng khoán

Ngân hàng là nhóm cần theo dõi sát nhất trong phiên 11/9. Ngày 10/9, STB, SSB, VCB và VPB tăng nhưng CTG, MBB, HDB, BID giảm hoặc đi ngang. Nếu VCB, TCB, VPB, STB duy trì sắc xanh đồng thời nhóm CTG, MBB thu hẹp đà giảm, độ đồng thuận của nhóm ngân hàng có thể giúp VN-Index vượt vùng 1.835-1.840 điểm.

Với nhóm chứng khoán, SSI và VIX tăng trong phiên 10/9 nhưng TCX giảm, VND gần như đi ngang. Do lợi nhuận môi giới và tự doanh nhạy cảm với thanh khoản, khả năng nhóm này đi xa hơn phụ thuộc đáng kể vào việc giá trị giao dịch toàn thị trường có trở lại vùng cao hơn hay không. Nếu thanh khoản vẫn quanh 13.000-14.000 tỷ đồng trên HoSE, sự phân hóa nhiều khả năng tiếp diễn.

Bất động sản có thể tiếp tục nhận lực đỡ từ VHM sau phiên đảo chiều mạnh, đồng thời VPI và VRE đang cho thấy tín hiệu giá tích cực hơn. Tuy nhiên, giao dịch khối ngoại bán ròng lớn tại VHM là yếu tố cần theo dõi. Một nhịp tăng của chỉ số dựa quá nhiều vào một vài cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn có độ tin cậy thấp hơn so với kịch bản ngân hàng, bất động sản và chứng khoán cùng đồng thuận.

Công nghệ và bán lẻ đang có động lượng tốt hơn. FPT tăng 2,9%, DGW tăng trần và MWG tăng khoảng 1,8% trong ngày 10/9. Các mã này có thể tiếp tục thu hút sự chú ý nếu duy trì được thanh khoản, nhưng sau một phiên tăng mạnh, khả năng rung lắc và chốt lời ngắn hạn cũng sẽ cao hơn. Việc FPT được khối ngoại mua ròng hơn 220 tỷ đồng là điểm hỗ trợ đáng chú ý.

Nguồn Vietstock

Logistics, điện, viễn thông và y tế có thể phân hóa theo câu chuyện riêng

Giá dầu thế giới vượt 101 USD/thùng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh và chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ ba liên tiếp. Diễn biến này tạo tác động hai chiều đối với thị trường Việt Nam: cổ phiếu vận tải dầu và một số doanh nghiệp năng lượng có thể được chú ý, nhưng giá nhiên liệu cao lại gây sức ép lên hàng không, vận tải sử dụng nhiều nhiên liệu và kỳ vọng lạm phát.

PVT tăng hơn 3,5% trong phiên 10/9 trong khi GMD giảm nhẹ, cho thấy logistics chưa vận động đồng nhất. Với nhóm điện, PC1 và một số cổ phiếu thiết bị điện giữ nhịp tương đối tốt, nhưng chưa có tín hiệu dòng tiền ngành đủ mạnh. Viễn thông và y tế có thể đóng vai trò phòng thủ nếu thị trường tăng biến động, song cơ hội nhiều khả năng vẫn nằm ở từng cổ phiếu thay vì toàn ngành.

Kịch bản cơ sở cho ngày 11/9 là VN-Index tiếp tục dao động tích lũy quanh 1.820-1.840 điểm, với khả năng hồi phục nếu nhóm ngân hàng cải thiện độ rộng và thanh khoản nhích lên. Kịch bản tích cực hơn chỉ đáng tin cậy khi chỉ số vượt 1.840 điểm cùng sự gia tăng của giá trị giao dịch và số mã tăng. Ngược lại, việc thủng 1.810 điểm với áp lực bán gia tăng sẽ làm rủi ro điều chỉnh về 1.800 điểm cao hơn.

Nhà đầu tư vì vậy nên theo dõi phản ứng của chỉ số tại vùng hỗ trợ, độ rộng của nhóm ngân hàng, thanh khoản nhóm chứng khoán và khả năng duy trì dòng tiền tại FPT, DGW, MWG, VHM. Với những cổ phiếu đã tăng nhanh trong một đến hai phiên, việc mua đuổi ở vùng giá cao có rủi ro lớn hơn trong bối cảnh thị trường vẫn chưa thoát trạng thái phân hóa.