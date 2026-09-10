Doanh nghiệp số

BK EXPO 2026 kết nối doanh nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Lê Giang

Lê Giang

16:02 | 10/09/2026
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Khu triển lãm Doanh nhân Bách khoa Đổi mới sáng tạo - BK EXPO 2026 vừa chính thức khai mạc tại Hà Nội, tạo không gian kết nối doanh nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái Bách khoa.
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Ngày 9/9, trong khuôn khổ Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam - VIIF 2026, Khu triển lãm Doanh nhân Bách khoa Đổi mới sáng tạo - BK EXPO 2026 khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

BK EXPO 2026 kết nối doanh nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Ông Trần Bình Ân, Chủ tịch CLB Doanh nhân Bách khoa, Chủ tịch Công ty Cổ phần Doanh nhân Bách khoa phát biểu tại sự kiện.

Sự kiện do CLB Doanh nhân Bách khoa phối hợp với Công ty Cổ phần Doanh nhân Bách khoa (BKAE) tổ chức, hướng tới kỷ niệm 70 năm truyền thống Đại học Bách khoa Hà Nội.

BK EXPO 2026 được định hướng là không gian giao thương, kết nối công nghệ và chia sẻ nguồn lực giữa các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bách khoa với đối tác, khách hàng và cộng đồng doanh nghiệp.

Kết nối doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bách khoa

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và giải pháp, BK EXPO 2026 tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cựu sinh viên, nhà khoa học và đối tác của Đại học Bách khoa Hà Nội gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối chuỗi cung ứng và chia sẻ kinh nghiệm phát triển.

Điểm nhấn của triển lãm là tinh thần “Bách khoa dùng giải pháp Bách khoa”, qua đó phát huy nguồn lực nội tại của cộng đồng cựu sinh viên, doanh nhân, nhà khoa học và các đối tác của Đại học Bách khoa Hà Nội.

BK EXPO 2026 kết nối doanh nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Trần Bình Ân, Chủ tịch CLB Doanh nhân Bách khoa, Chủ tịch Công ty Cổ phần Doanh nhân Bách khoa, nhấn mạnh vai trò của kết nối trong việc phát huy sức mạnh cộng đồng doanh nhân Bách khoa.

Theo Ban Tổ chức, các hoạt động tại BK EXPO 2026 không chỉ dừng ở trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà hướng tới tạo ra những cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với đối tác công nghệ và khách hàng.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp do cựu sinh viên Bách khoa sáng lập, điều hành hoặc đồng hành giới thiệu năng lực, chia sẻ những giải pháp đã được triển khai trong thực tiễn và mở rộng mạng lưới hợp tác.

Tăng liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp

Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại BK EXPO 2026 là tăng cường mối liên kết giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, PGS, TS Nguyễn Đắc Trung, Trưởng Ban Hợp tác đối ngoại, Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ những định hướng nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và các đối tác trong hoạt động hợp tác, đổi mới sáng tạo.

Sự tham gia của đại diện lãnh đạo, giảng viên, cựu sinh viên và cộng đồng doanh nhân Bách khoa tại triển lãm góp phần mở rộng mạng lưới liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.

BK EXPO 2026 kết nối doanh nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Các đại biểu và khách mời tham quan khu triển lãm Doanh nhân Bách khoa Đổi mới sáng tạo - BK EXPO 2026.

Từ phía doanh nghiệp, mối liên kết này tạo cơ hội tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, tri thức và công nghệ mới, đồng thời góp phần đưa kết quả nghiên cứu, sáng kiến kỹ thuật và các giải pháp công nghệ đến gần hơn với nhu cầu thực tế của thị trường.

Trong khi đó, doanh nghiệp là môi trường để kiểm chứng khả năng ứng dụng của các ý tưởng, công nghệ và giải pháp. Qua đó, sinh viên, cựu sinh viên và các nhóm nghiên cứu có thêm cơ hội tiếp cận thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, BK EXPO 2026 còn hướng tới các hoạt động giao thương, giới thiệu sản phẩm và kết nối công nghệ, tạo điều kiện để doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về nhu cầu hợp tác, tìm kiếm giải pháp và xây dựng quan hệ đối tác.

BK EXPO 2026 kết nối doanh nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo đang tác động ngày càng sâu rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhu cầu liên kết giữa các doanh nghiệp có năng lực về công nghệ, tài chính, thị trường và quản trị ngày càng rõ nét.

Với lợi thế về nguồn nhân lực khoa học, kỹ thuật và công nghệ, cộng đồng Bách khoa có điều kiện hình thành các mạng lưới hợp tác theo ngành, lĩnh vực và chuỗi giá trị.

BK EXPO 2026 vì vậy không chỉ là khu vực trưng bày sản phẩm mà còn hướng tới trở thành điểm gặp gỡ của các ý tưởng, giải pháp và cơ hội hợp tác, qua đó kết nối nguồn lực trong cộng đồng Bách khoa với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và thị trường.

BK EXPO 2026 Doanh nhân Bách khoa Đổi mới sáng tạo đổi mới sáng tạo

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
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AUD 18147 18422 19001
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CHF 31328 31707 32350
CNY 0 3823 3919
EUR 29521 29742 30825
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HKD 0 3175 3377
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KRW 0 18 20
NZD 0 14832 15419
SGD 19946 20228 20800
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Cập nhật: 10/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
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Cập nhật: 10/09/2026 18:00
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4030 0
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Cập nhật: 10/09/2026 18:00

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