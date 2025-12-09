Đại học Bách khoa Hà Nội và Huawei Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Bách khoa và Huawei Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, nhấn mạnh rằng lễ ký kết MOU đánh dấu cột mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chung của hai bên trong việc thúc đẩy công nghệ, giáo dục và phát triển bền vững tại Việt Nam. Ông khẳng định hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ trong phát triển nguồn nhân lực ICT chất lượng cao, giúp sinh viên tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến, chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế và cơ hội tham gia các chương trình toàn cầu như Hạt giống cho Tương lai (Seeds for the Future) và Huawei ICT Competition.

PGS.TS. Nguyễn Phong Điền - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội - tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Huawei trong việc phát triển nguồn nhân lực ICT chất lượng cao trong tương lai

Lãnh đạo Đại học Bách khoa cũng đánh giá cao những cơ hội mà Huawei dành cho sinh viên thông qua các chương trình thực tập, hội chợ việc làm, hội thảo kỹ thuật và các hoạt động kết nối với các chuyên gia hàng đầu trong ngành. Các chương trình này sẽ tăng cường cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp, nhằm đảm bảo các thế hệ kỹ sư tiếp theo được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để chinh phục những thách thức với sự tự tin và sáng tạo.

Ông Ivan Liu - Tổng Giám đốc Huawei Việt Nam

Đại diện Huawei Việt Nam, ông Ivan Liu - Tổng Giám đốc - chia sẻ rằng Huawei vinh dự đồng hành cùng Đại học Bách khoa Hà Nội trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực ICT cho Việt Nam. Huawei cam kết cung cấp các nguồn lực học thuật tiên tiến của Huawei ICT Academy, giúp sinh viên và giảng viên tiếp cận kiến thức mới nhất về AI, Điện toán đám mây, Viễn thông và CNTT; đồng thời mở rộng cơ hội thực tập và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên. Huawei cũng đang triển khai các sáng kiến Giáo dục thông minh tại Việt Nam và sẵn sàng đồng hành cùng Nhà trường trong việc xây dựng môi trường học tập số hiện đại và hiệu quả hơn.

“Trong kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực ICT tại Việt Nam, Huawei sẽ mở rộng chương trình thực tập sinh cho sinh viên có cơ hội tham gia vào các dự án thực tế. Huawei sẽ phối hợp với các trường trong cả nước để tổ chức các cuộc hội thảo để cập nhật về các xu hướng công nghệ, xu hướng tuyển dụng nhằm giúp sinh viên có sự chuẩn bị tốt hơn để tăng khả năng cạnh tranh khi tham gia vào thị trường lao động”. Bà Purvis Cui, Giám đốc Nhân sự của Huawei Việt Nam, nói.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các sinh viên ICT

Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác trên ba lĩnh vực chính:

(1) Chuyển đổi số trong giáo dục đại học, với trọng tâm xây dựng mô hình đại học số và ứng dụng AI vào giảng dạy - nghiên cứu - quản trị;

(2) Phát triển nguồn nhân lực ICT, triển khai chương trình Huawei ICT Academy với mục tiêu đào tạo 300 sinh viên mỗi năm, đồng thời nâng cao năng lực giảng viên thông qua các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế và cung cấp học liệu miễn phí;

(3) Kết nối đại học – doanh nghiệp, bao gồm tổ chức Office Tour, Job Fair, workshop kỹ thuật và các chương trình thực tập – tuyển dụng dành cho sinh viên năm cuối nhằm tăng cường trải nghiệm thực tế và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Huawei hiện là đối tác giáo dục lâu năm của nhiều trường đại học Việt Nam thông qua các chương trình như Huawei ICT Academy, Huawei ICT Competition, Seeds for the Future và các chương trình thực tập - tuyển dụng tài năng trẻ, góp phần hỗ trợ quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao.

Trong bối cảnh nền kinh tế số của Việt Nam tăng trưởng mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, điện toán đám mây, an ninh mạng và khoa học dữ liệu, sự hợp tác giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Huawei sẽ góp phần hỗ trợ triển khai Chiến lược Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2030, tập trung vào phát triển hạ tầng số, nhân lực số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và kết nối bền vững giữa doanh nghiệp - nhà trường - sinh viên.