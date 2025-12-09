Doanh nghiệp số
Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số

Đại học Bách khoa Hà Nội và Huawei Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ

Hồng Anh

Hồng Anh

07:02 | 09/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Cụ thể, hai bên sẽ cùng nhất về thỏa thuận hợp tác trong việc số hóa Đại học Bách khoa và đào tạo nhân tài cho lĩnh vực AI, 5G, Cloud, Green Energy…
Sinh viên Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhân tài Số APAC 2024 Cuộc thi ICT Competition 2024-2025 chính thức khởi động vòng quốc gia Huawei Việt Nam khởi động chương trình 'Hạt giống cho Tương lai' mùa thứ 10
Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Bách khoa và Huawei Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, nhấn mạnh rằng lễ ký kết MOU đánh dấu cột mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chung của hai bên trong việc thúc đẩy công nghệ, giáo dục và phát triển bền vững tại Việt Nam. Ông khẳng định hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ trong phát triển nguồn nhân lực ICT chất lượng cao, giúp sinh viên tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến, chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế và cơ hội tham gia các chương trình toàn cầu như Hạt giống cho Tương lai (Seeds for the Future) và Huawei ICT Competition.

Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ
PGS.TS. Nguyễn Phong Điền - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội - tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Huawei trong việc phát triển nguồn nhân lực ICT chất lượng cao trong tương lai

Lãnh đạo Đại học Bách khoa cũng đánh giá cao những cơ hội mà Huawei dành cho sinh viên thông qua các chương trình thực tập, hội chợ việc làm, hội thảo kỹ thuật và các hoạt động kết nối với các chuyên gia hàng đầu trong ngành. Các chương trình này sẽ tăng cường cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp, nhằm đảm bảo các thế hệ kỹ sư tiếp theo được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để chinh phục những thách thức với sự tự tin và sáng tạo.

Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ
Ông Ivan Liu - Tổng Giám đốc Huawei Việt Nam

Đại diện Huawei Việt Nam, ông Ivan Liu - Tổng Giám đốc - chia sẻ rằng Huawei vinh dự đồng hành cùng Đại học Bách khoa Hà Nội trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực ICT cho Việt Nam. Huawei cam kết cung cấp các nguồn lực học thuật tiên tiến của Huawei ICT Academy, giúp sinh viên và giảng viên tiếp cận kiến thức mới nhất về AI, Điện toán đám mây, Viễn thông và CNTT; đồng thời mở rộng cơ hội thực tập và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên. Huawei cũng đang triển khai các sáng kiến Giáo dục thông minh tại Việt Nam và sẵn sàng đồng hành cùng Nhà trường trong việc xây dựng môi trường học tập số hiện đại và hiệu quả hơn.

“Trong kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực ICT tại Việt Nam, Huawei sẽ mở rộng chương trình thực tập sinh cho sinh viên có cơ hội tham gia vào các dự án thực tế. Huawei sẽ phối hợp với các trường trong cả nước để tổ chức các cuộc hội thảo để cập nhật về các xu hướng công nghệ, xu hướng tuyển dụng nhằm giúp sinh viên có sự chuẩn bị tốt hơn để tăng khả năng cạnh tranh khi tham gia vào thị trường lao động”. Bà Purvis Cui, Giám đốc Nhân sự của Huawei Việt Nam, nói.

Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các sinh viên ICT

Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác trên ba lĩnh vực chính:

(1) Chuyển đổi số trong giáo dục đại học, với trọng tâm xây dựng mô hình đại học số và ứng dụng AI vào giảng dạy - nghiên cứu - quản trị;

(2) Phát triển nguồn nhân lực ICT, triển khai chương trình Huawei ICT Academy với mục tiêu đào tạo 300 sinh viên mỗi năm, đồng thời nâng cao năng lực giảng viên thông qua các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế và cung cấp học liệu miễn phí;

(3) Kết nối đại học – doanh nghiệp, bao gồm tổ chức Office Tour, Job Fair, workshop kỹ thuật và các chương trình thực tập – tuyển dụng dành cho sinh viên năm cuối nhằm tăng cường trải nghiệm thực tế và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Huawei hiện là đối tác giáo dục lâu năm của nhiều trường đại học Việt Nam thông qua các chương trình như Huawei ICT Academy, Huawei ICT Competition, Seeds for the Future và các chương trình thực tập - tuyển dụng tài năng trẻ, góp phần hỗ trợ quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao.

Trong bối cảnh nền kinh tế số của Việt Nam tăng trưởng mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, điện toán đám mây, an ninh mạng và khoa học dữ liệu, sự hợp tác giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Huawei sẽ góp phần hỗ trợ triển khai Chiến lược Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2030, tập trung vào phát triển hạ tầng số, nhân lực số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và kết nối bền vững giữa doanh nghiệp - nhà trường - sinh viên.

Huawei Việt Nam Đại học Bách Khoa Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ Phát triển nhân tài

Bài liên quan

Đại học Bách khoa Hà Nội thăng hạng trên bảng xếp hạng QS châu Á 2026

Đại học Bách khoa Hà Nội thăng hạng trên bảng xếp hạng QS châu Á 2026

'Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025' có sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đại học Bách khoa Hà Nội thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Đại học Bách khoa Hà Nội thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Có thể bạn quan tâm

FPT Play sở hữu bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh đến hết mùa giải 2030-2031

FPT Play sở hữu bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh đến hết mùa giải 2030-2031

Kết nối sáng tạo
Theo đó, bắt đầu từ 1/1/2026 kéo dài đến hết mùa giải 2030-2031, FPT Play sẽ trở thành đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng và truyền thông giải Ngoại Hạng Anh (Premier League) tại Việt Nam trên các hạ tầng gồm truyền hình mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, quyền trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội…
FPT và Vietnam Airlines chung tay tổ chức sự kiện

FPT và Vietnam Airlines chung tay tổ chức sự kiện 'kết đôi'

Kết nối sáng tạo
Đây là lần đầu tiên hai bên triển khai một mô hình giao lưu theo hướng trải nghiệm tương tác, kết hợp công nghệ và hoạt động thực tế nhằm tạo điều kiện để nhân viên làm quen, trò chuyện và thấu hiểu lẫn nhau.
Thương vụ định hình lại Hollywood: Netflix chi 82,7 tỷ USD thâu tóm Warner Bros. Discovery

Thương vụ định hình lại Hollywood: Netflix chi 82,7 tỷ USD thâu tóm Warner Bros. Discovery

Doanh nghiệp số
Ngày 5/12/2025, Netflix và Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) đã ký kết một thỏa thuận chính thức. Theo đó, Netflix sẽ mua lại Warner Bros., bao gồm các studio phim ảnh và truyền hình, cùng với HBO Max và HBO.
Mùa lễ hội Noel đầy cảm xúc của Tập đoàn Mường Thanh

Mùa lễ hội Noel đầy cảm xúc của Tập đoàn Mường Thanh

Kết nối sáng tạo
Những ngày tháng 12/2025 này, khi bản nhạc Giáng sinh khe khẽ vang lên và ánh đèn ấm áp bắt đầu soi sáng những con phố đông vui, Tập đoàn Mường Thanh lại rộn ràng bước vào mùa lễ hội – mùa của sẻ chia, của yêu thương và của những điều ước đẹp đẽ.
SABECO khép lại chiến dịch

SABECO khép lại chiến dịch '150 năm di sản vươn cao'

Kết nối sáng tạo
Đây là một hành trình đầy ý nghĩa vượt lên trên một chiến dịch kỷ niệm đơn thuần, hướng đến mục tiêu thúc đẩy kết nối cộng đồng, tôn vinh di sản đáng tự hào và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tinh thần đoàn kết, kiên cường và lòng nhân ái trên khắp cả nước.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

KeSPA Cup 2025: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong phát sóng Esports toàn cầu

KeSPA Cup 2025: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong phát sóng Esports toàn cầu

'Gặp mặt Mùa thu Hà Nội' - Nét đẹp của cộng đồng audiophile

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

Triển lãm ảnh nghệ thuật

Triển lãm ảnh nghệ thuật 'Việt Nam - Indonesia': Cầu nối tình bạn và văn hóa

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 25°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 10/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 10/12/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 10/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 10/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 10/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 10/12/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 10/12/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 10/12/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 11/12/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 11/12/2025 03:00
21°C
Thứ năm, 11/12/2025 06:00
20°C
Thứ năm, 11/12/2025 09:00
20°C
Thứ năm, 11/12/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 11/12/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 11/12/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 11/12/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 12/12/2025 00:00
20°C
Thứ sáu, 12/12/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 12/12/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 12/12/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 12/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 12/12/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 12/12/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 12/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
15°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 35°C
mây thưa
Thứ tư, 10/12/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 10/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 10/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 10/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 10/12/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 10/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 10/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 10/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 11/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 11/12/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 11/12/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 11/12/2025 09:00
31°C
Thứ năm, 11/12/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 11/12/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 11/12/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 11/12/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 12/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 12/12/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 12/12/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 12/12/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 12/12/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 12/12/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 12/12/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 12/12/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
29°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 28°C
mây cụm
Thứ tư, 10/12/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 10/12/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 10/12/2025 06:00
22°C
Thứ tư, 10/12/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 10/12/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 10/12/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 10/12/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 10/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 11/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 11/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 11/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 11/12/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 11/12/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 11/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 11/12/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 11/12/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 12/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 12/12/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 12/12/2025 06:00
25°C
Thứ sáu, 12/12/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 12/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 12/12/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 12/12/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 12/12/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
23°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ tư, 10/12/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 10/12/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 10/12/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 10/12/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 10/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 10/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 10/12/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 10/12/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 11/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 11/12/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 11/12/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 11/12/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 11/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 11/12/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 11/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 11/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 12/12/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 12/12/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 12/12/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 12/12/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 12/12/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 12/12/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 12/12/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 12/12/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
23°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ tư, 10/12/2025 00:00
13°C
Thứ tư, 10/12/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 10/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 10/12/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 10/12/2025 12:00
17°C
Thứ tư, 10/12/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 10/12/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 10/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 11/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 11/12/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 11/12/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 11/12/2025 09:00
18°C
Thứ năm, 11/12/2025 12:00
18°C
Thứ năm, 11/12/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 11/12/2025 18:00
17°C
Thứ năm, 11/12/2025 21:00
17°C
Thứ sáu, 12/12/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 12/12/2025 03:00
19°C
Thứ sáu, 12/12/2025 06:00
22°C
Thứ sáu, 12/12/2025 09:00
22°C
Thứ sáu, 12/12/2025 12:00
19°C
Thứ sáu, 12/12/2025 15:00
19°C
Thứ sáu, 12/12/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 12/12/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
17°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
15°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ tư, 10/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 10/12/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 10/12/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 10/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 10/12/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 10/12/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 10/12/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 10/12/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 11/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 11/12/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 11/12/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 11/12/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 11/12/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 11/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 11/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 11/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 12/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 12/12/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 12/12/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 12/12/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 12/12/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 12/12/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 12/12/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 12/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
27°C
Quảng Bình

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ tư, 10/12/2025 00:00
16°C
Thứ tư, 10/12/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 10/12/2025 06:00
18°C
Thứ tư, 10/12/2025 09:00
18°C
Thứ tư, 10/12/2025 12:00
17°C
Thứ tư, 10/12/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 10/12/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 10/12/2025 21:00
17°C
Thứ năm, 11/12/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 11/12/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 11/12/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 11/12/2025 09:00
17°C
Thứ năm, 11/12/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 11/12/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 11/12/2025 18:00
17°C
Thứ năm, 11/12/2025 21:00
17°C
Thứ sáu, 12/12/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 12/12/2025 03:00
18°C
Thứ sáu, 12/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 12/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 12/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 12/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 12/12/2025 18:00
18°C
Thứ sáu, 12/12/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
18°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
15°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ tư, 10/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 10/12/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 10/12/2025 06:00
20°C
Thứ tư, 10/12/2025 09:00
19°C
Thứ tư, 10/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 10/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 10/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 10/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 11/12/2025 00:00
20°C
Thứ năm, 11/12/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 11/12/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 11/12/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 11/12/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 11/12/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 11/12/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 11/12/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 12/12/2025 00:00
20°C
Thứ sáu, 12/12/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 12/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 12/12/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 12/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 12/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 12/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 12/12/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
20°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
21°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 22°C
mây cụm
Thứ tư, 10/12/2025 00:00
16°C
Thứ tư, 10/12/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 10/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 10/12/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 10/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 10/12/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 10/12/2025 18:00
16°C
Thứ tư, 10/12/2025 21:00
14°C
Thứ năm, 11/12/2025 00:00
14°C
Thứ năm, 11/12/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 11/12/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 11/12/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 11/12/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 11/12/2025 15:00
18°C
Thứ năm, 11/12/2025 18:00
18°C
Thứ năm, 11/12/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 12/12/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 12/12/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 12/12/2025 06:00
20°C
Thứ sáu, 12/12/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 12/12/2025 12:00
19°C
Thứ sáu, 12/12/2025 15:00
18°C
Thứ sáu, 12/12/2025 18:00
18°C
Thứ sáu, 12/12/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
18°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
16°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 10/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 10/12/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 10/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 10/12/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 10/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 10/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 10/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 10/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 11/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 11/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 11/12/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 11/12/2025 09:00
20°C
Thứ năm, 11/12/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 11/12/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 11/12/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 11/12/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 12/12/2025 00:00
20°C
Thứ sáu, 12/12/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 12/12/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 12/12/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 12/12/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 12/12/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 12/12/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 12/12/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
14°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
14°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16929 17199 17773
CAD 18499 18776 19392
CHF 32043 32425 33073
CNY 0 3470 3830
EUR 30063 30337 31362
GBP 34326 34718 35649
HKD 0 3258 3460
JPY 162 166 172
KRW 0 17 18
NZD 0 14932 15524
SGD 19775 20057 20576
THB 742 806 859
USD (1,2) 26094 0 0
USD (5,10,20) 26136 0 0
USD (50,100) 26164 26184 26412
Cập nhật: 09/12/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,172 26,172 26,412
USD(1-2-5) 25,126 - -
USD(10-20) 25,126 - -
EUR 30,287 30,311 31,485
JPY 166.04 166.34 173.41
GBP 34,727 34,821 35,673
AUD 17,219 17,281 17,740
CAD 18,724 18,784 19,333
CHF 32,389 32,490 33,187
SGD 19,933 19,995 20,629
CNY - 3,680 3,780
HKD 3,336 3,346 3,432
KRW 16.59 17.3 18.59
THB 790.31 800.07 852.25
NZD 14,943 15,082 15,447
SEK - 2,765 2,848
DKK - 4,051 4,171
NOK - 2,564 2,640
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,994.33 - 6,730.29
TWD 766.12 - 923.1
SAR - 6,922.12 7,251.83
KWD - 83,748 88,625
Cập nhật: 09/12/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,170 26,172 26,412
EUR 30,106 30,227 31,382
GBP 34,498 34,637 35,629
HKD 3,320 3,333 3,447
CHF 32,105 32,234 33,151
JPY 165.11 165.77 173.05
AUD 17,117 17,186 17,755
SGD 19,964 20,044 20,616
THB 804 807 845
CAD 18,685 18,760 19,342
NZD 14,969 15,495
KRW 17.21 18.83
Cập nhật: 09/12/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26412
AUD 17112 17212 18137
CAD 18678 18778 19794
CHF 32283 32313 33903
CNY 0 3693.4 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 30246 30276 32001
GBP 34627 34677 36441
HKD 0 3390 0
JPY 165.6 166.1 176.61
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6570 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15027 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19931 20061 20786
THB 0 771.7 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15200000 15200000 15420000
SBJ 13000000 13000000 15420000
Cập nhật: 09/12/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,183 26,233 26,412
USD20 26,183 26,233 26,412
USD1 23,898 26,233 26,412
AUD 17,188 17,288 18,414
EUR 30,396 30,396 31,822
CAD 18,660 18,760 20,082
SGD 20,020 20,170 20,743
JPY 166.41 167.91 172.55
GBP 34,689 34,839 35,976
XAU 15,248,000 0 15,452,000
CNY 0 3,578 0
THB 0 808 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/12/2025 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 149,700 ▼300K 152,700 ▼300K
Hà Nội - PNJ 149,700 ▼300K 152,700 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 149,700 ▼300K 152,700 ▼300K
Miền Tây - PNJ 149,700 ▼300K 152,700 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 149,700 ▼300K 152,700 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 149,700 ▼300K 152,700 ▼300K
Cập nhật: 09/12/2025 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,220 ▼30K 15,420 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 15,220 ▼30K 15,420 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 15,220 ▼30K 15,420 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,000 ▼30K 15,300 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,000 ▼30K 15,300 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,000 ▼30K 15,300 ▼30K
NL 99.99 14,120 ▼30K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,120 ▼30K
Trang sức 99.9 14,590 ▼30K 15,190 ▼30K
Trang sức 99.99 14,600 ▼30K 15,200 ▼30K
Cập nhật: 09/12/2025 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,522 ▼3K 1,542 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,522 ▼3K 15,422 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,522 ▼3K 15,423 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,492 ▼3K 1,517 ▲1365K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,492 ▼3K 1,518 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,477 ▲1329K 1,507 ▲1356K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 144,208 ▼297K 149,208 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,686 ▼225K 113,186 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95,136 ▲85602K 102,636 ▲92352K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,586 ▼183K 92,086 ▼183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,517 ▼175K 88,017 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,498 ▼125K 62,998 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,522 ▼3K 1,542 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,522 ▼3K 1,542 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,522 ▼3K 1,542 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,522 ▼3K 1,542 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,522 ▼3K 1,542 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,522 ▼3K 1,542 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,522 ▼3K 1,542 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,522 ▼3K 1,542 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,522 ▼3K 1,542 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,522 ▼3K 1,542 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,522 ▼3K 1,542 ▼3K
Cập nhật: 09/12/2025 12:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hà Nội tổ chức Liên hoan Ẩm thực - Du lịch làng nghề, phố nghề 2025 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Hà Nội tổ chức Liên hoan Ẩm thực - Du lịch làng nghề, phố nghề 2025 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Đồi Rồng được công nhận Điểm du lịch, cú hích đưa du lịch Hải Phòng lên tầm cao mới

Đồi Rồng được công nhận Điểm du lịch, cú hích đưa du lịch Hải Phòng lên tầm cao mới

Phụ nữ trong thời đại chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Phụ nữ trong thời đại chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Bà Nà Hills Golf Club nhận cú đúp giải thưởng quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ golf châu Á

Bà Nà Hills Golf Club nhận cú đúp giải thưởng quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ golf châu Á

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Sony Alpha 7 V chính thức lên kệ

Sony Alpha 7 V chính thức lên kệ

HONOR X9d chuẩn hóa mới của smartphone ‘nồi đồng cối đá’

HONOR X9d chuẩn hóa mới của smartphone ‘nồi đồng cối đá’

TEAMGROUP giới thiệu mẫu SSD mới: tốc độ 4.000 MB/s trong kích thước siêu gọn

TEAMGROUP giới thiệu mẫu SSD mới: tốc độ 4.000 MB/s trong kích thước siêu gọn

Sự kiện ra mắt HONOR X9d và màn thử thách có 1 không 2

Sự kiện ra mắt HONOR X9d và màn thử thách có 1 không 2

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Cloudflare lại trục trặc, người dùng toàn cầu liên tục gặp lỗi truy cập web

Cloudflare lại trục trặc, người dùng toàn cầu liên tục gặp lỗi truy cập web

Trung Quốc đăng cai Hội nghị Thông tin Vô tuyến Thế giới 2027

Trung Quốc đăng cai Hội nghị Thông tin Vô tuyến Thế giới 2027

Ấn Độ rút lệnh cài ứng dụng Sanchar Saathi sau 24 giờ: Cuộc chiến giữa an ninh mạng và quyền riêng tư

Ấn Độ rút lệnh cài ứng dụng Sanchar Saathi sau 24 giờ: Cuộc chiến giữa an ninh mạng và quyền riêng tư

Malaysia chặn 2,98 triệu cuộc gọi lừa đảo bằng xác minh danh tính số

Malaysia chặn 2,98 triệu cuộc gọi lừa đảo bằng xác minh danh tính số

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Đại học Tôn Đức Thắng vô địch Cuộc thi sáng tạo UAV 2025 - Cup PV GAS

Đại học Tôn Đức Thắng vô địch Cuộc thi sáng tạo UAV 2025 - Cup PV GAS

Bên trong nhà máy đất hiếm lớn nhất châu Âu

Bên trong nhà máy đất hiếm lớn nhất châu Âu

Chip giám sát điện năng tiết kiệm 50% năng lượng cho thiết bị di động

Chip giám sát điện năng tiết kiệm 50% năng lượng cho thiết bị di động

Ngành Công Thương vạch lộ trình chuyển đổi số và xanh đến 2030

Ngành Công Thương vạch lộ trình chuyển đổi số và xanh đến 2030

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
4 nâng cấp chiến lược giúp Lazada bứt phá mùa mua sắm cuối năm

4 nâng cấp chiến lược giúp Lazada bứt phá mùa mua sắm cuối năm

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận sự phân hóa trong phiên đầu tuần

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận sự phân hóa trong phiên đầu tuần

FPT đầu tư vào công ty SAP hàng đầu Hàn Quốc

FPT đầu tư vào công ty SAP hàng đầu Hàn Quốc

Quá trình

Quá trình 'thoát Trung' của Mỹ trong chiến tranh thương mại đã đạt đến đỉnh điểm

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD SEAL 5: Lựa chọn tối ưu trong phân khúc sedan Hybrid

BYD SEAL 5: Lựa chọn tối ưu trong phân khúc sedan Hybrid

BYD ATTO 2 định nghĩa lại chuẩn mực xe điện đô thị tầm giá dưới 700 triệu

BYD ATTO 2 định nghĩa lại chuẩn mực xe điện đô thị tầm giá dưới 700 triệu

BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12:

BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12: 'Rinh xe xịn - Đón Noel'

Tháng 12, Ford Việt Nam ưu đãi gì?

Tháng 12, Ford Việt Nam ưu đãi gì?

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt

AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt