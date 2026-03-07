Bầu cử Quốc hội 2026: Lần đầu tiên rút ngắn quy trình và chuyển đổi số toàn diện

Cả nước đang bước vào thời điểm chuẩn bị cho ngày hội toàn dân, khi các cấp chính quyền từ trung ương đến cơ sở triển khai song song nhiều công việc để cử tri có thể thực hiện quyền công dân đúng hạn, đúng luật và thuận tiện nhất. Kỳ bầu cử lần này không chỉ mang tính chu kỳ mà còn ghi dấu bằng một loạt điều chỉnh thực chất trong cách tổ chức.

"Mỗi lá phiếu là một niềm tin, một trách nhiệm đối với Tổ quốc" - thông điệp lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, kêu gọi toàn dân cùng chung tay thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân vào ngày hội bầu cử 15/3/2026.

Lần đầu tiên tổ chức theo mô hình chính quyền hai cấp

Điểm mới quan trọng nhất của kỳ bầu cử 2026 là việc tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thay vì ba cấp như trước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử Việt Nam, hệ thống Hội đồng nhân dân hoạt động trong cấu trúc hành chính mới, đòi hỏi toàn bộ quy trình tổ chức phải được xây dựng lại từ đầu cho phù hợp.

Ngày 15/3/2026 là ngày toàn dân đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thay đổi này tác động trực tiếp đến cách phân bổ đại biểu, cách thành lập các tổ bầu cử và phân chia đơn vị bầu cử ở nhiều địa phương trên cả nước. Các cơ quan liên quan phải đồng thời xử lý nhiều nhiệm vụ chồng chéo trong thời gian ngắn, trong khi vẫn giữ đúng nguyên tắc dân chủ, công khai và đúng pháp luật.

Rút ngắn quy trình từ 70 ngày xuống còn 42 ngày

Thời gian từ khi kết thúc nộp hồ sơ ứng cử đến ngày bầu cử được rút ngắn đáng kể, từ 70 ngày xuống còn 42 ngày. Các mốc thời gian hiệp thương, công bố danh sách người ứng cử và nhiều bước khác cũng điều chỉnh tương ứng, bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp với thực tế triển khai.

Việc rút ngắn thời gian không có nghĩa là giảm chất lượng. Yêu cầu đặt ra là mỗi bước trong quy trình phải chặt chẽ hơn, các cơ quan tham gia phải phối hợp sát sao hơn để không để xảy ra sai sót hay chậm trễ. Đây thực chất là phép thử năng lực hành chính của bộ máy tổ chức bầu cử ở từng địa phương.

Chuyển đổi số vào toàn bộ khâu chuẩn bị

Lần này, danh sách cử tri được kết nối và đối chiếu trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay vì rà soát thủ công như những kỳ trước. Nền tảng định danh điện tử VNeID cũng được đưa vào sử dụng để nâng cao độ chính xác của thông tin cử tri, hạn chế tối đa các trường hợp trùng lặp hoặc sai sót.

Thông tin về bầu cử được cập nhật trên các ứng dụng số

Đây là bước tiến thực chất trong ứng dụng công nghệ vào công tác bầu cử, phù hợp với định hướng chuyển đổi số quốc gia mà Chính phủ theo đuổi nhiều năm qua. Khi dữ liệu dân cư được số hóa đầy đủ, việc lập và kiểm tra danh sách cử tri trở nên nhanh hơn, ít phụ thuộc vào nguồn nhân lực trực tiếp hơn.

Hướng tới một cuộc bầu cử thực chất

Ba điểm mới nêu trên đều hướng đến một mục tiêu chung: tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ, công khai, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân. Từng lá phiếu của cử tri có giá trị thiết thực hơn khi quy trình minh bạch, danh sách chính xác và người ứng cử được lựa chọn qua các vòng hiệp thương nghiêm túc.

Công tác chuẩn bị vẫn đang tiếp tục với nhiều áp lực về thời gian và nhân lực. Song với nền tảng pháp lý được hoàn thiện, công nghệ được đưa vào hỗ trợ và kinh nghiệm tích lũy từ nhiều kỳ bầu cử trước, kỳ bầu cử 2026 có đủ cơ sở để diễn ra suôn sẻ và để lại dấu ấn tích cực trong lòng cử tri cả nước.