Tân Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam ứng cử ĐBQH khóa XVI tại Phú Thọ

Chiều 2/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh - Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Phú Thọ, ngày 2/3.

Theo thông báo do Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ ban hành ngày 25/2/2026, danh sách và hồ sơ người ứng cử được công khai theo đúng quy định, bảo đảm minh bạch trong công tác bầu cử.

Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) Châu Văn Minh cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, tại Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Phú Thọ đã tiếp xúc cử tri tại bốn phường Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú và năm xã Hy Cương, Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên.

Tại Đơn vị bầu cử số 1 có 5 ứng cử viên gồm: Ông Phạm Đại Dương,Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Bà Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; Ông Khổng Thanh Thủy, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phú Thọ; Bà Quách Thanh Vân, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh hiện giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) nhiệm kỳ 2025-2030. Ông được Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương ban hành Quyết định số 196-QĐ/ĐUMTTQ,CĐTTW ngày 25/2/2026 chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Tháng 1/2026, tại hội nghị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 100% cử tri tham dự thống nhất giới thiệu ông ứng cử.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh sinh ngày 11/2/1961 tại Huế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông bảo vệ tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Moskva năm 1994, được bổ nhiệm giáo sư ngành Hóa năm 2006. Ông công tác trong hệ thống viện từ năm 1985, trải qua các vị trí trưởng bộ môn, viện trưởng Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, phó chủ tịch rồi chủ tịch viện.

Từ tháng 2/2008 đến nay, ông giữ cương vị người đứng đầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong 17 năm liên tục theo các quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2014, ông trở thành viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus. Năm 2025, ông được bầu làm viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Tháng 11/2025, phía Nga tổ chức lễ trao danh hiệu viện sĩ cho ông.

Năm 2021, Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh. Tháng 2/2026, ông nhận danh hiệu “Đại sứ Khoa học và Giáo dục của Liên bang Nga” do Đại sứ quán Nga tại Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp tổ chức.