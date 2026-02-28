'Tháng Ba biên giới 2026' khai mạc tại Cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2026).

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng; đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại diện Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng; đại diện Ban Thanh niên Quân đội, Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh; cùng sự tham gia đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên và bà con nhân dân địa phương.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, Tháng Ba hằng năm luôn là dịp đặc biệt đối với mỗi người trẻ Việt Nam, cùng với các hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ diễn ra trên khắp cả nước, đây là dịp để đoàn viên, hội viên, thanh niên thể hiện tình yêu quê hương đất nước thông qua việc hướng về các địa bàn biên giới bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

“Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới”, anh Lâm chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, chương trình Tháng Ba biên giới năm 2026 tiếp tục được triển khai đồng bộ tại các xã biên giới trên toàn quốc, với các nhóm nội dung trọng tâm, mang tính kế thừa và phát triển. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các hoạt động không chỉ dừng lại ở tuyên truyền truyền thống, mà được đổi mới mạnh mẽ về phương thức, tận dụng các nền tảng số, mạng xã hội, các hình thức truyền thông sáng tạo để lan tỏa sâu rộng thông điệp yêu nước, ý thức công dân và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong thanh niên và cộng đồng. Qua đó góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên” dài 3 km với 70 đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại thôn Hà Trai.

Cùng với đó là tăng cường các hoạt động tri ân, giao lưu, kết nghĩa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân. Qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, thăm hỏi, kết nghĩa, tuổi trẻ cả nước sẽ có thêm cơ hội thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ nơi tuyến đầu, từ đó nuôi dưỡng lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc. Đặc biệt là triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi vùng biên theo Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”, gắn với chuyển đổi số và phát triển sinh kế bền vững…

Dịp này, anh Nguyễn Tường Lâm kêu gọi mỗi đoàn viên, hội viên, thanh niên cả nước phát huy tinh thần Tiên phong, Đoàn kết, Bản lĩnh, Đột phá, Phát triển; biến tình yêu Tổ quốc thành những hành động cụ thể, thiết thực, từ triển khai công trình thanh niên, đề xuất sáng kiến chuyển đổi số, phát triển mô hình sinh kế, đến những việc làm nhỏ bé, bình dị nhưng bền bỉ hướng về biên giới. “Tôi tin rằng, từ mỗi suy nghĩ, hành động của các bạn trong Chương trình Tháng ba biên giới và trong cuộc sống hàng ngày, sẽ góp phần lan tỏa và truyền thêm tình yêu, niềm tự hào về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đến với người dân và thanh thiếu nhi. Thúc đẩy khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam sẽ được thắp sáng hơn nữa trong hành trình cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, anh Lâm nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn xã Sơn Kim 1 và 05 suất quà cho 05 em nuôi người Lào được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nhận đỡ đầu (mỗi suất quà gồm 01 triệu đồng tiền mặt và 01 túi an sinh trị giá 300.000 đồng); trao tặng 500 cờ Tổ quốc và 100 ảnh Bác Hồ cho người dân; trao tặng 80 bản đồ Việt Nam treo tại 80 phòng học và 10 máy lọc nước cho 05 điểm trường trên địa bàn xã.

Cũng trong dịp này, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng 01 mô hình sinh kế cho thanh niên gồm 2.000 con gà giống và 01 tấn thức ăn chăn nuôi, góp phần hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, ổn định đời sống, gắn bó với địa bàn biên giới.

Trong khuôn khổ Chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai như: Khánh thành Công trình “Thắp sáng đường biên” dài 03 km với 70 đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, tổng kinh phí 100 triệu đồng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân khu vực biên giới.

Ban Tổ chức đã trao tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn xã Sơn Kim 1 và 05 suất quà cho 05 em nuôi người Lào được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nhận đỡ đầu.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” theo nghi thức của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại Cột mốc 476 biên giới Việt Nam – Lào. Hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2026).

Đặc biệt là chương trình văn nghệ “Tháng Ba biên giới” tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo với các tiết mục giao lưu giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các nghệ sĩ thuộc Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam và Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hà Tĩnh cùng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Sơn Kim 1. Trong khuôn khổ chương trình, màn lửa trại biên phòng để lại nhiều dấu ấn vui tươi, sôi nổi, đoàn kết, gắn bó thắm tình quân – dân.

Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ cả nước trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đồng hành cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.