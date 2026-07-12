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Hơn 20 nước cấm mạng xã hội trẻ em, EU sắp ra quyết định chung

Hải Nguyên

Hải Nguyên

17:37 | 12/07/2026
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Làn sóng cấm mạng xã hội trẻ em đang lan rộng trên khắp các châu lục, khi số quốc gia siết chặt hoặc cấm hẳn quyền truy cập của trẻ dưới 16 tuổi đã vượt mốc 20, theo thống kê của hãng tin AFP. Năm nước đã áp dụng luật trong thực tế, còn Ủy ban châu Âu chuẩn bị nhận báo cáo khuyến nghị vào đầu tuần tới để xây dựng quy định chung cho 27 thành viên trong khối.
Hơn 20 nước cấm mạng xã hội trẻ em, EU sắp ra quyết định chung
Ảnh minh họa

Cấm mạng xã hội trẻ em trở thành xu hướng lập pháp nổi bật tại nhiều châu lục trong vài năm gần đây, khi các chính phủ ngày càng lo ngại về ảnh hưởng của nền tảng số tới sức khỏe tâm thần và sự phát triển của trẻ nhỏ. Ủy ban châu Âu dự kiến nhận báo cáo khuyến nghị từ một hội đồng chuyên gia vào ngày thứ Hai tới, làm cơ sở xây dựng quy định chung cho toàn khối 27 thành viên về việc trẻ em sử dụng mạng xã hội. Phần lớn các quốc gia ban hành biện pháp này trong thời gian gần đây, nhắm tới nhóm trẻ dưới 15 hoặc 16 tuổi, cho thấy mối lo ngại nói trên đã vượt ra ngoài phạm vi từng quốc gia riêng lẻ.

Những nước đã thực thi lệnh cấm

Australia trở thành quốc gia tiên phong khi lệnh cấm mạng xã hội với trẻ dưới 16 tuổi chính thức có hiệu lực từ tháng 12 năm 2025. Brazil tiếp bước vào tháng 3 bằng đạo luật buộc các nền tảng liên kết tài khoản người dùng dưới 16 tuổi với tài khoản phụ huynh, đồng thời xác minh độ tuổi thực của người dùng. Tại Trung Quốc, nơi nhà nước quản lý chặt chẽ internet, chính quyền siết dần quyền truy cập mạng xã hội của trẻ vị thành niên từ năm 2019, ban đầu chỉ giới hạn thời gian chơi game và áp giờ giới nghiêm, trước khi mở rộng quy định tương tự sang mạng xã hội và nền tảng phát trực tuyến vào năm 2023. Indonesia cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội từ tháng 3, còn Malaysia áp dụng cách làm tương tự khi đạo luật loại trẻ dưới 16 tuổi khỏi các nền tảng lớn có hiệu lực từ tháng 6.

Thổ Nhĩ Kỳ sắp gia nhập nhóm này sau khi quốc hội thông qua luật cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội hồi tháng 4, dự kiến luật có hiệu lực vào cuối năm 2026. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất công bố lệnh cấm trẻ dưới 15 tuổi hồi tháng trước, còn thời điểm áp dụng thực tế cách khoảng một năm sau khi ban hành.

Hơn 20 nước cấm mạng xã hội trẻ em, EU sắp ra quyết định chung
Ảnh minh họa

Các nước công bố kế hoạch cấm

Tại Liên minh châu Âu, chính phủ Hy Lạp công bố hồi đầu tháng 4 kế hoạch cấm trẻ dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Áo và Slovenia cũng đang soạn thảo luật tương tự, lần lượt nhắm tới nhóm trẻ dưới 14 và dưới 15 tuổi. Tại Đức, nơi Thủ tướng Friedrich Merz ủng hộ việc hạn chế hoặc cấm hẳn mạng xã hội với trẻ em, một hội đồng chuyên gia đề xuất hai phương án gồm cấm theo độ tuổi hoặc hạn chế theo từng nền tảng cụ thể. Thụy Điển đi theo hướng thận trọng hơn khi một ủy ban chính phủ đề xuất cấm trẻ dưới 15 tuổi từ đầu năm 2028. Chính phủ Ireland cảnh báo sẽ tự ban hành luật riêng nếu EU chưa đưa ra quyết định chung, còn Đan Mạch từ tháng 10 năm 2025 đã tuyên bố sẽ đề xuất cấm một số nền tảng mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi.

Ngoài khối EU, Na Uy chuẩn bị trình dự luật cấm trẻ dưới 16 tuổi trước cuối năm nay, trong khi Anh đặt mục tiêu áp lệnh cấm tương tự vào đầu năm 2027. Canada muốn nâng độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội lên 16, còn nhiều bang tại Ấn Độ cân nhắc siết quy định với trẻ em, trong lúc chính phủ liên bang nước này thảo luận với các nền tảng công nghệ về những biện pháp khả thi.

Dự luật đang chờ thông qua

Pháp trải qua tiến trình lập pháp phức tạp nhất trong nhóm này, khi Hạ viện thông qua dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi ở lần đọc đầu tiên vào tháng 1, nhưng Thượng viện sau đó chỉnh sửa nội dung để chỉ nhắm vào những nền tảng gây hại nhiều nhất, khiến giới chức Brussels lo ngại về mức độ hiệu quả của luật. Chính phủ Pháp kỳ vọng công bố phiên bản cuối cùng của luật trong vài tuần tới và đưa luật có hiệu lực từ tháng 9. Bồ Đào Nha đang xem xét dự luật quy định trẻ em phải đủ 16 tuổi mới có thể tự do truy cập các nền tảng, dịch vụ, trò chơi và ứng dụng trực tuyến. Tây Ban Nha đề xuất nâng độ tuổi tối thiểu để đăng ký tài khoản mạng xã hội từ 14 lên 16, trong khi quốc hội Italy cũng đang thảo luận dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Bức tranh toàn cầu về cấm mạng xã hội trẻ em cho thấy sự phân hóa trong cách tiếp cận, khi một số nước chọn giới hạn độ tuổi cứng, số khác nghiêng về xác minh danh tính hoặc giám sát của phụ huynh. Khuyến nghị mà Ủy ban châu Âu nhận được vào thứ Hai tới nhiều khả năng sẽ định hình hướng đi chung cho 27 quốc gia thành viên, trong bối cảnh áp lực từ dư luận về an toàn trẻ em trên không gian mạng ngày càng lớn.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 14,990
Kim TT/AVPL 14,500 14,900
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,900
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 12/07/2026 17:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 149,000
Hà Nội - PNJ 145,000 149,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 149,000
Miền Tây - PNJ 145,000 149,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 149,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 149,000
Cập nhật: 12/07/2026 17:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 14,990
Miếng SJC Nghệ An 14,690 14,990
Miếng SJC Thái Bình 14,690 14,990
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,550 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,550 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,550 14,900
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,090 14,790
Trang sức 99.99 14,100 14,800
Cập nhật: 12/07/2026 17:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 14,992
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 14,993
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 1,494
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 1,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 1,474
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 145,941
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 110,711
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 100,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 90,073
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 86,093
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 61,622
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cập nhật: 12/07/2026 17:45
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AUD 17719 17992 18579
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Cập nhật: 12/07/2026 17:45
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Cập nhật: 12/07/2026 17:45
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Cập nhật: 12/07/2026 17:45

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