Chính phủ Anh tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Tại cuộc họp báo ở thủ đô London ngày 15-6, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng việc áp dụng giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội là một quyết định cần thiết nhằm bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên môi trường số.

Theo ông, chính sách mới phản ánh nỗ lực của Vương quốc Anh trong việc đặt sự an toàn của trẻ em lên hàng đầu và hạn chế ảnh hưởng của các tập đoàn công nghệ lớn. “Đối với tôi, rõ ràng lệnh cấm hoàn toàn là lựa chọn đúng đắn”, Thủ tướng Anh nói.

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại cuộc họp

Theo kế hoạch, trẻ dưới 16 tuổi sẽ không được phép sử dụng một số nền tảng phổ biến như TikTok, Snapchat và Instagram. Chính phủ Anh cũng xem xét các biện pháp quản lý đối với những dịch vụ chơi game trực tuyến và nền tảng phát trực tiếp cho phép người dùng nhỏ tuổi kết nối, trò chuyện với người chưa xác định danh tính.

Ông Starmer đặt vấn đề rằng trong đời sống thực, rất ít phụ huynh cho phép con mình gặp gỡ hoặc trò chuyện riêng với một người trưởng thành xa lạ mà không có sự kiểm soát. Vì vậy, chính phủ Anh muốn áp dụng nguyên tắc tương tự trong môi trường trực tuyến.

"Điều này sẽ tạo ra khác biệt rất lớn, giúp trẻ em an toàn hơn, hạnh phúc hơn, có nhiều thời gian hơn, nhiều sự bảo đảm hơn, nhiều tự do hơn để trưởng thành và nhiều cơ hội hơn", ông Starmer nói thêm.

Các quy định chi tiết dự kiến được hoàn thiện vào cuối năm nay, trước khi chính thức có hiệu lực vào mùa xuân năm sau. Chính phủ Anh cho biết đã có đủ cơ sở pháp lý để bắt đầu triển khai những bước đầu tiên của chính sách.

Anh tham khảo mô hình Australia, siết quản lý các nền tảng công nghệ

Quyết định mới được đưa ra trong bối cảnh Anh liên tục tăng cường quản lý hoạt động của các công ty công nghệ. Trong thời gian qua, chính phủ nước này đã yêu cầu các nền tảng cải thiện cơ chế xác minh độ tuổi, điều chỉnh thuật toán đề xuất nội dung và hạn chế những tính năng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em.

Trước đó, Australia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Từ tháng 12 năm ngoái, nước này đã hạn chế nhóm tuổi này truy cập vào nhiều nền tảng như TikTok, YouTube, Instagram và Facebook.

Anh tham khảo mô hình Australia trong chính sách cấm trẻ em dùng mạng xã hội

Sau động thái của Australia, nhiều quốc gia bắt đầu xem xét các chính sách tương tự nhằm kiểm soát mức độ tiếp cận mạng xã hội của trẻ em. Các nhà quản lý lo ngại việc sử dụng mạng xã hội quá sớm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, khả năng tập trung và sự phát triển của trẻ.

Chính phủ Anh đã tiến hành tham vấn với giáo viên, phụ huynh và thanh thiếu niên trước khi đưa ra quyết định. Cuộc tham vấn thu hút hơn 116.000 ý kiến từ nhiều nhóm đối tượng, trong đó có gia đình, doanh nghiệp công nghệ và người trẻ.

Kết quả cho thấy phần lớn phụ huynh ủng hộ việc nâng độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội. Hơn 83% phụ huynh tham gia cho rằng những rủi ro từ mạng xã hội hiện lớn hơn lợi ích, trong khi 90% đồng ý với việc thiết lập giới hạn độ tuổi 16.

Chính sách mới đặt ra yêu cầu với ngành công nghệ

Bên cạnh việc giới hạn độ tuổi, Anh cũng cân nhắc thêm các biện pháp như áp dụng giờ giới nghiêm trực tuyến, giới hạn thời gian sử dụng ứng dụng và kiểm soát những thiết kế bị đánh giá có khả năng tạo thói quen sử dụng quá mức.

Giới chức Anh cho rằng trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không thể chỉ đặt lên vai phụ huynh mà cần có sự tham gia của các nền tảng công nghệ. Các công ty cung cấp dịch vụ trực tuyến được yêu cầu xây dựng cơ chế kiểm soát hiệu quả hơn để ngăn trẻ em tiếp cận nội dung hoặc tương tác có nguy cơ gây hại.

Lệnh cấm mới của Anh được đánh giá là một trong những bước đi mạnh mẽ nhất của châu Âu trong việc quản lý mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên. Chính sách này có thể tạo tiền lệ để nhiều quốc gia khác tiếp tục điều chỉnh cách các nền tảng số hoạt động trong tương lai.