Với mức phí 3,99 USD mỗi tháng, người dùng Instagram Plus được tiếp cận nhiều công cụ hỗ trợ tăng khả năng hiển thị nội dung, quản lý đối tượng theo dõi và cá nhân hóa tài khoản.

Theo thông tin từ Meta, Instagram Plus được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của những người dùng thường xuyên sáng tạo nội dung, các nhà sáng tạo cá nhân cũng như những người muốn kiểm soát tốt hơn hoạt động trên nền tảng.

Một trong những điểm nhấn của gói thuê bao mới là nhóm tính năng hỗ trợ mở rộng phạm vi tiếp cận. Nổi bật trong số đó là Story Spotlight, cho phép hồ sơ của người dùng được ưu tiên xuất hiện nhiều hơn trước bạn bè và người theo dõi. Tính năng này được kỳ vọng sẽ giúp nội dung nhận được nhiều lượt xem và tương tác hơn so với trước đây.

Instagram Plus chính thức ra mắt

Bên cạnh đó, Instagram cũng bổ sung Story Extend, cho phép Story tồn tại trong vòng 48 giờ thay vì tự động biến mất sau 24 giờ như quy định hiện hành. Việc kéo dài thời gian hiển thị được đánh giá là giải pháp giúp người dùng gia tăng cơ hội tiếp cận khán giả mà không cần đăng tải lại nội dung.

Instagram Plus còn mang đến các công cụ kiểm soát người xem chi tiết hơn. Người dùng có thể tạo nhiều nhóm đối tượng khác nhau và lựa chọn chính xác những ai được phép xem từng Story. Tính năng này giúp việc chia sẻ nội dung trở nên linh hoạt hơn, đặc biệt với những người muốn phân tách nội dung dành cho bạn bè, đồng nghiệp hoặc các cộng đồng riêng.

Ngoài các công cụ tăng tương tác, Meta cũng mở rộng hệ thống thống kê dành cho người dùng trả phí. Instagram Plus cho phép theo dõi số lần Story được xem lại, tìm kiếm các tài khoản đã xem nội dung và xem trước bài đăng trước khi xuất bản. Những dữ liệu này giúp người dùng đánh giá hiệu quả nội dung và điều chỉnh chiến lược đăng tải phù hợp hơn.

Story Spotlight là bổ sung đáng chú ý của Instagram Plus

Một thay đổi đáng chú ý khác là khả năng đăng nội dung trực tiếp lên hồ sơ cá nhân hoặc mục Highlights mà không cần xuất hiện trên bảng tin chính. Tính năng này tạo thêm lựa chọn cho người dùng muốn lưu trữ hoặc giới thiệu nội dung nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến bố cục feed hiện có.

Về mặt cá nhân hóa, Instagram Plus cung cấp thêm nhiều tùy chọn giao diện như thay đổi biểu tượng ứng dụng, lựa chọn kiểu chữ cho phần tiểu sử cá nhân và tăng số lượng nội dung được ghim trên hồ sơ lên tối đa sáu bài đăng. Ngoài ra, Meta còn bổ sung hiệu ứng động Super Heart khi phản hồi Story nhằm tạo sự khác biệt cho người dùng thuê bao.

Việc ra mắt Instagram Plus cho thấy xu hướng mở rộng các dịch vụ trả phí đang ngày càng được các nền tảng mạng xã hội chú trọng. Thay vì chỉ cung cấp trải nghiệm miễn phí, các doanh nghiệp công nghệ đang hướng tới việc phát triển những công cụ chuyên sâu hơn dành cho nhóm người dùng có nhu cầu tăng cường khả năng tiếp cận và quản lý nội dung trên môi trường số.