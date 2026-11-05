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IEAE HANOI 2026 kết nối doanh nghiệp Việt Nam với nguồn cung ứng điện tử toàn cầu

Lê Giang
Lê Giang
14:31 | 05/11/2026
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Triển lãm IEAE HANOI 2026 diễn ra từ ngày 5-7/11 tại Hà Nội, quy tụ hơn 300 doanh nghiệp trên diện tích trưng bày hơn 20.000 m², giới thiệu các sản phẩm điện tử, thiết bị thông minh và đồ gia dụng.
Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam diễn ra từ 30/10 đến 1/11/2024 tại Hà Nội IEAE 2025 thúc đẩy hợp tác công nghệ và phát triển ngành điện tử thông minh tại Việt Nam IEAE 2026 quy tụ hơn 300 doanh nghiệp điện tử, thiết bị thông minh

Thị trường điện tử và thiết bị gia dụng Việt Nam tiếp tục tăng trưởng sôi động. Cùng với xu hướng nâng cấp tiêu dùng và sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử trong nước, nhu cầu đối với các sản phẩm điện tử 3C, thiết bị nhà thông minh và đồ gia dụng nhỏ ngày càng tăng cao.

Trong bối cảnh đó, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE HANOI 2026) được kỳ vọng trở thành điểm kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với các nhà sản xuất, nhà cung ứng quốc tế.

Triển lãm do Chaoyu Expo phối hợp với Công ty VINEXAD tổ chức, diễn ra từ ngày 5-7/11/2026 tại Sảnh 2-3, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

IEAE HANOI 2026 kết nối doanh nghiệp Việt Nam với nguồn cung ứng điện tử toàn cầu
Hơn 300 doanh nghiệp hội tụ tại Triển lãm IEAE HANOI 2026.

Với quy mô trưng bày trên 20.000 m², triển lãm dự kiến quy tụ hơn 300 doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu các công nghệ tiên tiến, sản phẩm sáng tạo và những mặt hàng đang được thị trường quan tâm, mang đến trải nghiệm giao thương và tìm nguồn cung ứng điện tử, điện gia dụng tập trung, thuận tiện cho doanh nghiệp Việt Nam.

Nhiều thương hiệu lớn của Trung Quốc sẽ mang đến các sản phẩm thiết kế độc quyền, được phát triển phù hợp với thị trường Việt Nam, hỗ trợ nhà phân phối và đại lý xây dựng lợi thế cạnh tranh. Các doanh nghiệp tham gia có kinh nghiệm thị trường, danh mục sản phẩm đa dạng và quy trình vận hành hoàn thiện. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận tại Việt Nam và nhiều thị trường khác, giúp doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa danh mục hàng hóa, hạn chế cạnh tranh về giá đối với các sản phẩm tương đồng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn cung cấp dịch vụ OEM, ODM và gia công theo thương hiệu riêng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu của các thương hiệu nội địa và nhà nhập khẩu Việt Nam, qua đó giảm rào cản về nghiên cứu, phát triển và sản xuất, đẩy nhanh quá trình nâng cấp sản phẩm.

IEAE HANOI 2026 kết nối doanh nghiệp Việt Nam với nguồn cung ứng điện tử toàn cầu

Bên cạnh các sản phẩm hoàn chỉnh, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực linh kiện điện tử và điện gia dụng cũng sẽ tham gia triển lãm, giới thiệu công nghệ sản xuất thông minh và các giải pháp hỗ trợ chuỗi cung ứng. Danh mục trưng bày bao phủ linh kiện thuộc các lĩnh vực điện tử tiêu dùng 3C, thiết bị gia dụng thông minh và thiết bị viễn thông, từ linh kiện cơ bản đến các bộ phận tích hợp hoàn chỉnh. Qua đó, triển lãm đáp ứng nhu cầu tìm nguồn cung ứng đa dạng của các nhà máy lắp ráp, đơn vị sửa chữa và doanh nghiệp liên quan, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ sinh thái cung ứng cho ngành sản xuất điện tử tại Việt Nam.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp Trung Quốc sẽ giới thiệu năng lực sản xuất tại các nhà máy đặt ở Việt Nam. Với lợi thế sản xuất gần thị trường và khả năng giao hàng nhanh, doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí logistics xuyên biên giới, rút ngắn thời gian cung ứng, đồng thời mang đến cho nhà bán buôn và người bán hàng thương mại điện tử các phương án nhập hàng linh hoạt như đặt hàng số lượng nhỏ và bổ sung hàng nhanh chóng, phù hợp với nhịp độ kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Triển lãm tập trung vào các ngành hàng được quan tâm trên thương mại điện tử, tạo nền tảng kết nối trực tiếp giữa người bán hàng trực tuyến và các nhà máy sản xuất nguồn, đặc biệt đối với những sản phẩm thiết kế độc quyền có tiềm năng bán chạy. Hướng đến người bán trên các sàn thương mại điện tử, nhà bán hàng livestream, các đơn vị MCN và KOL, triển lãm mang đến cơ hội trực tiếp trải nghiệm nhiều dòng sản phẩm nổi bật, hỗ trợ thử đơn số lượng nhỏ và nhập hàng linh hoạt. Với nguồn hàng trực tiếp từ nhà máy và mức giá xuất xưởng, doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến có thêm lựa chọn để đưa sản phẩm mới ra thị trường với chi phí hợp lý và nắm bắt cơ hội tăng trưởng từ thương mại điện tử.

IEAE HANOI 2026 kết nối doanh nghiệp Việt Nam với nguồn cung ứng điện tử toàn cầu

IEAE HANOI 2026 cũng hướng đến các văn phòng thu mua quốc tế đặt tại Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, thúc đẩy kết nối cung cầu hiệu quả. Thông qua chương trình kết nối giao thương B2B, triển lãm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đúng đối tác, nâng cao hiệu quả kết nối và mở ra cơ hội hợp tác thương mại thiết thực.

Nguồn hàng đa dạng, kết nối trực tiếp với nhà sản xuất, giao thương đúng nhu cầu – Triển lãm IEAE HANOI 2026 trân trọng chào đón các doanh nghiệp, nhà phân phối, nhà nhập khẩu và khách mua hàng tại Việt Nam đến tham quan, tìm kiếm nguồn cung ứng và đối tác phù hợp.

Triển lãm diễn ra trong ba ngày, từ 5-7/11/2026, tại Sảnh 2-3, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

IEAE HANOI 2026 Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
Trang sức 99.9 13,530 ▲170K 14,130 ▲170K
Trang sức 99.99 13,540 ▲170K 14,140 ▲170K
Vàng 99.9 12,850 ▲200K
Vàng 99.99 13,000 ▲200K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,395 ▲1K 14,252 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,395 ▲1K 14,253 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▼1227K 142 ▼1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▼1227K 1,421 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 136 ▼1209K 141 ▼1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,604 ▲1485K 139,604 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,111 ▲1126K 105,911 ▲1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,624 ▼76595K 9,604 ▼85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,369 ▲915K 86,169 ▲915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,561 ▲874K 82,361 ▲874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,153 ▲626K 58,953 ▲626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
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Cập nhật: 05/11/2026 19:00
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