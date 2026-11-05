IEAE HANOI 2026 kết nối doanh nghiệp Việt Nam với nguồn cung ứng điện tử toàn cầu

Thị trường điện tử và thiết bị gia dụng Việt Nam tiếp tục tăng trưởng sôi động. Cùng với xu hướng nâng cấp tiêu dùng và sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử trong nước, nhu cầu đối với các sản phẩm điện tử 3C, thiết bị nhà thông minh và đồ gia dụng nhỏ ngày càng tăng cao.

Trong bối cảnh đó, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE HANOI 2026) được kỳ vọng trở thành điểm kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với các nhà sản xuất, nhà cung ứng quốc tế.

Triển lãm do Chaoyu Expo phối hợp với Công ty VINEXAD tổ chức, diễn ra từ ngày 5-7/11/2026 tại Sảnh 2-3, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Hơn 300 doanh nghiệp hội tụ tại Triển lãm IEAE HANOI 2026.

Với quy mô trưng bày trên 20.000 m², triển lãm dự kiến quy tụ hơn 300 doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu các công nghệ tiên tiến, sản phẩm sáng tạo và những mặt hàng đang được thị trường quan tâm, mang đến trải nghiệm giao thương và tìm nguồn cung ứng điện tử, điện gia dụng tập trung, thuận tiện cho doanh nghiệp Việt Nam.

Nhiều thương hiệu lớn của Trung Quốc sẽ mang đến các sản phẩm thiết kế độc quyền, được phát triển phù hợp với thị trường Việt Nam, hỗ trợ nhà phân phối và đại lý xây dựng lợi thế cạnh tranh. Các doanh nghiệp tham gia có kinh nghiệm thị trường, danh mục sản phẩm đa dạng và quy trình vận hành hoàn thiện. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận tại Việt Nam và nhiều thị trường khác, giúp doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa danh mục hàng hóa, hạn chế cạnh tranh về giá đối với các sản phẩm tương đồng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn cung cấp dịch vụ OEM, ODM và gia công theo thương hiệu riêng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu của các thương hiệu nội địa và nhà nhập khẩu Việt Nam, qua đó giảm rào cản về nghiên cứu, phát triển và sản xuất, đẩy nhanh quá trình nâng cấp sản phẩm.

Bên cạnh các sản phẩm hoàn chỉnh, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực linh kiện điện tử và điện gia dụng cũng sẽ tham gia triển lãm, giới thiệu công nghệ sản xuất thông minh và các giải pháp hỗ trợ chuỗi cung ứng. Danh mục trưng bày bao phủ linh kiện thuộc các lĩnh vực điện tử tiêu dùng 3C, thiết bị gia dụng thông minh và thiết bị viễn thông, từ linh kiện cơ bản đến các bộ phận tích hợp hoàn chỉnh. Qua đó, triển lãm đáp ứng nhu cầu tìm nguồn cung ứng đa dạng của các nhà máy lắp ráp, đơn vị sửa chữa và doanh nghiệp liên quan, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ sinh thái cung ứng cho ngành sản xuất điện tử tại Việt Nam.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp Trung Quốc sẽ giới thiệu năng lực sản xuất tại các nhà máy đặt ở Việt Nam. Với lợi thế sản xuất gần thị trường và khả năng giao hàng nhanh, doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí logistics xuyên biên giới, rút ngắn thời gian cung ứng, đồng thời mang đến cho nhà bán buôn và người bán hàng thương mại điện tử các phương án nhập hàng linh hoạt như đặt hàng số lượng nhỏ và bổ sung hàng nhanh chóng, phù hợp với nhịp độ kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Triển lãm tập trung vào các ngành hàng được quan tâm trên thương mại điện tử, tạo nền tảng kết nối trực tiếp giữa người bán hàng trực tuyến và các nhà máy sản xuất nguồn, đặc biệt đối với những sản phẩm thiết kế độc quyền có tiềm năng bán chạy. Hướng đến người bán trên các sàn thương mại điện tử, nhà bán hàng livestream, các đơn vị MCN và KOL, triển lãm mang đến cơ hội trực tiếp trải nghiệm nhiều dòng sản phẩm nổi bật, hỗ trợ thử đơn số lượng nhỏ và nhập hàng linh hoạt. Với nguồn hàng trực tiếp từ nhà máy và mức giá xuất xưởng, doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến có thêm lựa chọn để đưa sản phẩm mới ra thị trường với chi phí hợp lý và nắm bắt cơ hội tăng trưởng từ thương mại điện tử.

IEAE HANOI 2026 cũng hướng đến các văn phòng thu mua quốc tế đặt tại Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, thúc đẩy kết nối cung cầu hiệu quả. Thông qua chương trình kết nối giao thương B2B, triển lãm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đúng đối tác, nâng cao hiệu quả kết nối và mở ra cơ hội hợp tác thương mại thiết thực.

Nguồn hàng đa dạng, kết nối trực tiếp với nhà sản xuất, giao thương đúng nhu cầu – Triển lãm IEAE HANOI 2026 trân trọng chào đón các doanh nghiệp, nhà phân phối, nhà nhập khẩu và khách mua hàng tại Việt Nam đến tham quan, tìm kiếm nguồn cung ứng và đối tác phù hợp.

Triển lãm diễn ra trong ba ngày, từ 5-7/11/2026, tại Sảnh 2-3, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.