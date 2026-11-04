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Nhận định chứng khoán 04/11: Theo dõi lực cầu quanh mốc 1.700 điểm

Đình Tưởng

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08:23 | 04/11/2026
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Sau bốn phiên giảm liên tiếp, VN-Index đứng trước phép thử 1.700 điểm. Khả năng phục hồi phụ thuộc vào cổ phiếu trụ, thanh khoản và dòng tiền.
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Thiết bị điện GELEX tăng 54%, lãi của cổ đông công ty mẹ giảm Thiết bị điện GELEX tăng 54%, lãi của cổ đông công ty mẹ giảm

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên ngày 04/11/2026 sau khi VN-Index đóng cửa phiên 03/11 ở 1.699,62 điểm, giảm 11,10 điểm (-0,65%). Bốn phiên liên tiếp đi xuống khiến áp lực tâm lý gia tăng, song việc VN30, HNX-Index và nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thép tăng giá trong phiên gần nhất cho thấy sức ép bán đã có dấu hiệu thu hẹp ở một phần thị trường.

Một điểm cần lưu ý là mức giảm của chỉ số chịu ảnh hưởng rất lớn từ riêng VIC, trong khi giá trị khớp lệnh HoSE giảm xuống hơn 10.474 tỷ đồng. Thanh khoản đi xuống có thể phản ánh lực bán bớt quyết liệt, nhưng cũng đồng thời cho thấy dòng tiền mua chưa sẵn sàng tạo một nhịp hồi đủ mạnh. Vì vậy, không nên đồng nhất việc nhiều mã tăng với tín hiệu thị trường đã xác lập đáy.

Các đánh giá công bố tối 03/11 có mức độ thận trọng khác nhau. Chứng khoán ACB (ACBS) đề nghị quan sát khả năng VN-Index lấy lại khu vực 1.700–1.720 điểm; Chứng khoán Tiên Phong (TPBS) nêu các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại 1.677 và 1.651 điểm. Chứng khoán Kirin (CSI) kỳ vọng khả năng xuất hiện nhịp hồi về khu vực 1.750 điểm nhưng vẫn chủ trương kiểm soát tỷ trọng. Đây là những kịch bản phân tích, không phải kết quả chắc chắn của phiên 04/11.

Nhận định chứng khoán 04/11: Theo dõi lực cầu quanh mốc 1.700 điểm

Hai kịch bản khi VN-Index kiểm định ngưỡng 1.700 điểm

Ở kịch bản thuận lợi, VN-Index sớm lấy lại 1.700 điểm, duy trì giao dịch trên ngưỡng này và hướng đến vùng 1.700–1.720 điểm. Để nhịp hồi có sức thuyết phục, số cổ phiếu tăng cần tiếp tục vượt số mã giảm, nhóm ngân hàng và chứng khoán duy trì lực cầu, đồng thời VIC và các cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn không còn gây sức ép đáng kể. Giá trị và khối lượng khớp lệnh cải thiện so với phiên 03/11 sẽ là bằng chứng quan trọng hơn một nhịp tăng chỉ số ngắn trong phiên.

Ngược lại, nếu chỉ số tiếp tục ở dưới 1.700 điểm, đặc biệt đánh mất vùng đáy nội phiên gần 1.696 điểm của ngày 03/11, rủi ro kiểm định các hỗ trợ thấp hơn sẽ gia tăng. Khu vực 1.677 điểm là mốc cần quan sát trước; nếu lực bán mạnh thêm, ngưỡng 1.651 điểm được TPBS đề cập có thể trở thành vùng hỗ trợ tiếp theo. Các mốc này chỉ là tham chiếu kỹ thuật, không phải mức sàn được bảo đảm.

Nhà đầu tư cũng cần phân biệt nhịp phục hồi kỹ thuật với sự đảo chiều xu hướng. Theo Chứng khoán Asean, VN-Index đang ở dưới MA10 và MA20, trong khi RSI và MFI đều thuộc vùng thận trọng dưới 40. Vì thế, tín hiệu tích cực hơn cần đến từ nhiều phiên duy trì lực mua và sự tham gia đồng đều của nhóm vốn hóa lớn, không chỉ từ biến động của một vài mã.

Ngân hàng, bất động sản và các nhóm ngành nào cần quan sát?

Ngân hàng và chứng khoán là hai nhóm có thể giúp xác nhận chất lượng nhịp hồi. Với ngân hàng, cần theo dõi khả năng giữ nhịp của OCB, MSB, STB, CTG, MBB và diễn biến của các mã đang yếu hơn như VPB, VCB, BID. Trong chứng khoán, SSI, VCI, HCM có tín hiệu hồi phục ở phiên 03/11; tuy nhiên triển vọng duy trì sắc xanh của nhóm này sẽ phụ thuộc đáng kể vào sự cải thiện thanh khoản toàn thị trường.

Nhận định chứng khoán 04/11: Theo dõi lực cầu quanh mốc 1.700 điểm

Ở bất động sản, VIC là biến số lớn nhất đối với chỉ số sau khi giảm 3,31% trong phiên gần nhất. Phản ứng của VIC, VHM và nhóm nhà ở như KDH, NLG, PDR cần được đặt cạnh các mã phân hóa như VRE, KBC, DXG. Nếu lực bán ở cổ phiếu trụ hạ nhiệt nhưng phần còn lại của nhóm bất động sản vẫn yếu, khả năng phục hồi rộng của VN-Index có thể còn hạn chế.

Công nghệ và điện tử - viễn thông đáng chú ý với FPT, ITD, CTR, VGI và FOX; đặc biệt cần phân biệt doanh nghiệp phần mềm với hạ tầng mạng và đầu tư viễn thông. Ở bán lẻ, quan sát MWG, FRT, DGW, PNJ để đánh giá liệu nhịp hồi có được sự tham gia của nhóm tiêu dùng hay không. Với logistics, GMD và HAH vẫn cần theo dõi áp lực cung, trong khi TMS đã có một phiên tăng nổi bật.

Nhóm điện, năng lượng và dầu khí cần được quan sát riêng theo từng chuỗi giá trị. POW, REE, NT2 phản ánh các câu chuyện khác nhau về sản lượng điện và nguồn thu; GEE, GEX liên quan nhiều hơn đến thiết bị điện và đầu tư công nghiệp. Trong dầu khí, BSR, GAS, PVD và PVT có độ nhạy khác nhau với giá dầu, hoạt động lọc hóa dầu, khí, khoan và vận tải. Đối với y tế, các mã DBD, DHG, IMP cần được đánh giá gắn với kết quả kinh doanh và thanh khoản thực tế, thay vì suy đoán từ biến động VN-Index.

Về chiến lược, nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên kiểm soát tỷ trọng và hạn chế đòn bẩy nếu chỉ số chưa lấy lại vùng 1.700–1.720 điểm một cách thuyết phục. Người theo dõi cơ hội trung hạn có thể lập danh sách doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý III/2026 tốt, dòng tiền vững và định giá phù hợp, rồi chờ tín hiệu giá và thanh khoản xác nhận. Phiên 04/11 nhiều khả năng tiếp tục phân hóa; khả năng hồi phục chỉ được củng cố nếu dòng tiền lan tỏa và áp lực từ nhóm vốn hóa lớn giảm rõ rệt.

nhận định chứng khoán 04/11 nhận định thị trường chứng khoán 04/11/2026 dự báo VN-Index xu hướng chứng khoán ngày mai VN-Index 1.700 điểm phân tích kỹ thuật VN-Index Cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu bất động sản cổ phiếu chứng khoán Cổ phiếu công nghệ cổ phiếu dầu khí dòng tiền chứng khoán chiến lược đầu tư chứng khoán vùng hỗ trợ VN-Index

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Hà Nội - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Miền Tây - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Cập nhật: 04/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,940 ▲180K 14,240 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 13,940 ▲180K 14,240 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 13,940 ▲180K 14,240 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▲150K 14,080 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▲150K 14,080 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▲150K 14,080 ▲150K
Trang sức 99.9 13,360 ▲150K 13,960 ▲150K
Trang sức 99.99 13,370 ▲150K 13,970 ▲150K
Vàng 99.9 12,650
Vàng 99.99 12,800
Cập nhật: 04/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,394 ▲18K 14,242 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,394 ▲18K 14,243 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲28K 1,405 ▲28K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲28K 1,406 ▲28K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲28K 1,395 ▲28K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▲2772K 138,119 ▲2772K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▲2100K 104,785 ▲2100K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲1904K 95,019 ▲1904K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▲1709K 85,254 ▲1709K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▲1633K 81,487 ▲1633K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▲43791K 58,327 ▲52611K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Cập nhật: 04/11/2026 19:00
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Cập nhật: 04/11/2026 19:00
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