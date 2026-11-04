Đi chùa online: Người trẻ tìm kiếm điều gì sau một cú chạm màn hình?

Không gian chùa trực tuyến đang mở ra một cách tiếp cận mới với đời sống tâm linh, nơi công nghệ trở thành cầu nối giữa người dùng và những trải nghiệm vốn gắn với không gian tôn giáo truyền thống. Nhưng khi nghi lễ được tái hiện bằng hình ảnh, âm thanh và các thao tác trên màn hình, điều người trẻ thực sự tìm kiếm là sự bình yên, trải nghiệm mới lạ hay một hình thức kết nối với Phật giáo phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại?

Từ cơn sốt Sansa đến làn sóng chùa online tại Việt Nam

Cuối tháng 10/2026, Sansa, một ngôi chùa trực tuyến tại Hàn Quốc, bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Theo Yonhap, chỉ trong ba ngày đầu hoạt động, nền tảng này đã thu hút khoảng 600.000 lượt truy cập. Đến ngày 31/10, lượng truy cập đã vượt 900.000 lượt và sau đó tiếp tục vượt mốc một triệu.

Không gian chùa trực tuyến Sansa tại Hàn Quốc thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập chỉ sau vài ngày ra mắt. Ảnh chụp màn hình

Sansa được phát triển bởi Park Jin-won, 26 tuổi, một người đang tìm việc sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngữ văn Anh. Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua phương pháp lập trình vibe coding, Park xây dựng một không gian trực tuyến mô phỏng ngôi chùa giữa rừng xanh.

Người truy cập có thể hóa thân thành nhân vật chú tiểu, đi lại trong khuôn viên, lựa chọn vị trí trong chính điện, chắp tay lễ Phật, thực hiện 108 lễ bái, lần tràng hạt hoặc nghe tiếng mõ. Điểm đặc biệt là Sansa không có chức năng trò chuyện, nhắn tin. Người dùng có thể nhìn thấy nhiều nhân vật khác cùng hiện diện nhưng không nhất thiết phải giao tiếp.

Chia sẻ với Yonhap ngày 31/10, Park cho biết ban đầu anh chỉ tạo ra Sansa để bản thân sử dụng. Có những ngày muốn đến chùa nghỉ ngơi nhưng anh không đủ thời gian và sức lực để đi. Từ nhu cầu cá nhân ấy, một không gian chùa trực tuyến ra đời và nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn người. Park cho rằng có lẽ nhiều người cũng đang mệt mỏi và cần một nơi để nghỉ ngơi mà không phải nói chuyện với bất kỳ ai.

Sự lan tỏa của Sansa nhanh chóng tạo hiệu ứng tại Việt Nam. Một trong những nền tảng được nhắc đến là Niệm Phật Online (niemphat.online), trò chơi 3D cho phép người dùng tạo nhân vật, di chuyển trong khuôn viên chùa, vào chính điện, ngồi trên bồ đoàn, lễ Phật, tụng kinh, thiền định và lần tràng hạt. Ngoài các hoạt động mô phỏng nghi thức, nền tảng này còn tích hợp nhiệm vụ hằng ngày, nhiệm vụ hằng tuần, hệ thống cấp độ, vật phẩm, điểm danh và bảng xếp hạng.

Trải nghiệm chùa 3D trên nền tảng số Niệm Phật Online đưa các hoạt động lễ Phật, tụng kinh, thiền định đến gần hơn với người dùng Internet Việt. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, người chơi có thể nhận hoa sen thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ, tích lũy điểm công đức trong trò chơi và khám phá bản đồ giới thiệu các ngôi chùa ở ba miền. Nền tảng này cũng lưu ý điểm công đức là cơ chế ghi nhận hoạt động trong trò chơi, không phải thước đo công đức hay giá trị tu tập ngoài đời thực.

Bên cạnh Niệm Phật Online, dichua.app mô phỏng không gian chính điện với nhiều nhân vật hoạt hình cùng hiện diện, trong khi lechuaonline.com tập trung vào các thao tác dâng hoa quả, thắp hương, nến, nước, trà, gửi lời cầu nguyện và sử dụng AI hỗ trợ soạn lời nguyện bằng tiếng Việt.

Như vậy, chùa online tại Việt Nam không còn chỉ là một không gian mô phỏng để ngồi thiền hay lễ Phật. Các nền tảng đang phát triển theo nhiều hướng, nơi thiên về sự tĩnh lặng, nơi kết hợp trò chơi nhập vai, nơi tập trung tái hiện nghi thức dâng lễ. Sự đa dạng này cho thấy công nghệ đang mở rộng cách tiếp cận nội dung văn hóa, tín ngưỡng, đồng thời đặt ra yêu cầu về tính chính xác, sự tôn trọng và giới hạn trong việc mô phỏng các nghi thức tôn giáo.

Người trẻ tìm kiếm sự bình yên hay một trải nghiệm giải trí mới?

Điều gì khiến một website có giao diện đơn giản như Sansa thu hút hàng trăm nghìn người chỉ trong vài ngày? Câu trả lời có thể không nằm ở công nghệ phức tạp hay những tính năng vượt trội, mà ở nhu cầu rất đời thường đó là được nghỉ ngơi, tạm rời khỏi áp lực và tìm một không gian yên tĩnh.

Theo Yonhap, sau khi Sansa lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người dùng chia sẻ cảm giác bình yên khi bước vào không gian chùa trực tuyến. Có người cho biết họ thường xuyên truy cập trong ngày để thực hiện các hoạt động mô phỏng tu tập; người khác thích thú với cảm giác có thể thực hiện 108 lễ bái ngay tại nhà. Đáng chú ý, một số người theo đạo Thiên Chúa cũng truy cập vì yêu thích bầu không khí yên bình của nền tảng.

Giáo sư Sung Hae-young, giảng viên Khoa Nghiên cứu Tôn giáo, Đại học Quốc gia Seoul nhận định với Yonhap rằng, Phật giáo có sức hấp dẫn đối với một bộ phận người trẻ bởi tôn giáo này thẳng thắn nhìn nhận những đau khổ, bất định trong cuộc sống và đưa ra cách tiếp cận để con người hiểu, giải quyết những khó khăn ấy.

Theo ông, những người mong muốn cảm nhận sự linh thiêng, thoát khỏi nhịp sống thường nhật nhưng không muốn bị đặt dưới áp lực của niềm tin tuyệt đối cũng có thể tìm thấy sự gần gũi với Phật giáo. Họ có thể tận hưởng không gian chùa trực tuyến mà không nhất thiết trở thành Phật tử hay trực tiếp đến chùa.

Nhà phát triển Park Jin-won, 26 tuổi, ra mắt Sansa trên Threads và Instagram vào ngày 26 tháng trước. Dù đồ họa còn đơn giản và cách điều khiển không phức tạp, nền tảng đã thu hút 1 triệu người dùng chỉ sau một tuần.

Nhận định này phần nào lý giải sức hút của Sansa, người dùng không nhất thiết tìm kiếm một trải nghiệm tôn giáo trọn vẹn. Họ có thể chỉ cần một khoảng lặng, một không gian ít tiếng ồn, ít tương tác và không đòi hỏi phải giải thích bản thân.

Tại Việt Nam, những phản ứng trên mạng xã hội cũng cho thấy sự đan xen giữa nhu cầu thư giãn và yếu tố giải trí. Người dùng chia sẻ nhiều tình huống hài hước như: "Phải chuyển máy chủ vì chính điện quá đông, lo mất chỗ ngồi", "Liệu mua gói VIP có thể lên làm trụ trì không?" hay đùa rằng "Mất Wi-Fi có phải tích phước lại từ đầu không"....

Những bình luận này phản ánh cách một bộ phận người dùng tiếp nhận chùa online như một trò chơi tương tác. Sự hài hước có thể góp phần làm cho nền tảng lan truyền nhanh hơn, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về thái độ ứng xử khi các biểu tượng, nghi thức tôn giáo được đưa vào môi trường giải trí.

Đặc biệt, với những nền tảng tích hợp nhiệm vụ, cấp độ, điểm số và vật phẩm, người dùng có thể bị cuốn vào việc hoàn thành mục tiêu trong trò chơi. Khi đó, sự chú ý có nguy cơ chuyển từ ý nghĩa của hoạt động sang thành tích ảo. Việc tích lũy điểm công đức trong game, nếu không được giải thích rõ, cũng có thể khiến người dùng hiểu sai mối quan hệ giữa điểm số kỹ thuật và khái niệm công đức trong Phật giáo.

Không nên mặc định mọi người tham gia chùa online đều thiếu nghiêm túc với tín ngưỡng. Nhưng cũng không thể đánh đồng việc nhấn nút lễ Phật, nghe kinh hay hoàn thành nhiệm vụ trên màn hình với quá trình tìm hiểu giáo lý, thực hành và chuyển hóa nhận thức trong đời sống.

Đây là điểm cần được nhìn nhận thận trọng khi công nghệ tham gia vào lĩnh vực văn hóa, tôn giáo. Một nền tảng có thể tạo ra cảm giác bình yên trong vài phút, nhưng giá trị lâu dài của trải nghiệm cần được đánh giá bằng nhận thức, thái độ và hành vi của người sử dụng sau khi rời khỏi màn hình.

Chùa online có thể thay thế việc đến chùa trực tiếp?

Chùa online tạo điều kiện tiếp cận thuận tiện, nhất là với người ở xa, người có lịch trình bận rộn hoặc muốn tìm hiểu ban đầu về Phật giáo. Tuy nhiên, không gian mô phỏng không thể thay thế toàn bộ trải nghiệm tại một ngôi chùa ngoài đời thực.

Theo Thạc sĩ Lê ĐÌnh Sơn, Viện Trần Nhân Tông - Đại học Quốc gia Hà Nội, đơn vị nghiên cứu chuyên sâu về Phật học, việc đến chùa trực tiếp không chỉ là thực hiện một số nghi thức. Đó còn là trải nghiệm trong không gian kiến trúc, sự hiện diện của cộng đồng, giao tiếp với người hướng dẫn và tham gia các hoạt động sinh hoạt tôn giáo. Những yếu tố này tạo nên chiều sâu văn hóa, tính cộng đồng và sự kết nối giữa con người với con người mà một nền tảng trực tuyến khó có thể tái hiện đầy đủ.

Ở chiều ngược lại, công nghệ có thể trở thành phương tiện hỗ trợ phổ biến kiến thức, giới thiệu lịch sử, kiến trúc chùa chiền và những giá trị văn hóa Phật giáo đến nhóm công chúng trẻ. Với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc người sống xa cơ sở thờ tự, một số hoạt động trực tuyến cũng có thể mở thêm cơ hội tiếp cận nội dung tôn giáo.

Theo các nhà nghiên cứu, việc đến chùa trực tiếp không chỉ là thực hiện một số nghi thức mà còn tạo nên chiều sâu văn hóa, tính cộng đồng và sự kết nối giữa con người với con người, điều mà một nền tảng trực tuyến khó có thể tái hiện đầy đủ.

Vấn đề nằm ở cách sử dụng và giới hạn của từng hình thức. Nếu được xem như một kênh tham khảo, tìm hiểu và hỗ trợ đời sống tinh thần, chùa online có thể tạo thêm lựa chọn cho người dùng. Nhưng nếu coi các thao tác mô phỏng trên màn hình là sự thay thế hoàn toàn cho việc tìm hiểu giáo lý, sinh hoạt cộng đồng hay thực hành tôn giáo, người dùng dễ nhầm lẫn giữa hình thức và bản chất.

Bên cạnh giá trị nội dung, sự phát triển của các nền tảng chùa trực tuyến cũng đặt ra yêu cầu về quản trị và bảo vệ người dùng. Các website cần minh bạch về đơn vị vận hành, mục đích hoạt động, cách sử dụng dữ liệu và những hình thức thu phí nếu có. Người dùng cũng cần thận trọng với yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm, tải tệp không rõ nguồn gốc hoặc chuyển tiền qua những kênh chưa được xác thực.

Đặc biệt, không nên sử dụng hình ảnh, biểu tượng tôn giáo để tạo cảm giác bảo chứng cho những hoạt động thương mại hoặc lời hứa về lợi ích tâm linh không có căn cứ. Những yếu tố như điểm công đức, vật phẩm, gói thành viên hay hoạt động đóng góp cần được giải thích rõ ràng, tránh gây hiểu nhầm giữa giá trị kỹ thuật của nền tảng và giá trị tín ngưỡng.

Từ Sansa ở Hàn Quốc đến các nền tảng tại Việt Nam, hiện tượng chùa online cho thấy công nghệ đang mở ra những cách tiếp cận mới với đời sống tinh thần. Sức hút của mô hình này không chỉ đến từ sự mới lạ, mà còn phản ánh nhu cầu được nghỉ ngơi, tìm kiếm sự bình yên và kết nối với những giá trị tinh thần giữa nhịp sống số.

Tuy nhiên, công nghệ có thể tái hiện hình ảnh, âm thanh và thao tác nghi lễ, chứ không thể thay con người thực hiện hành trình tìm hiểu, thực hành và chuyển hóa nhận thức. Một cú chạm màn hình có thể đưa người dùng đến không gian mô phỏng ngôi chùa, nhưng sự tĩnh tâm, lòng thành kính và giá trị thực sự của trải nghiệm vẫn phụ thuộc vào chính mỗi người.