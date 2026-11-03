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Northwood huy động 375 triệu USD, mở rộng mạng trạm vệ tinh mặt đất

Đình Tưởng

Đình Tưởng

13:40 | 03/11/2026
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Startup Mỹ Northwood huy động 375 triệu USD để mở rộng mạng trạm mặt đất, cho phép các nhà vận hành vệ tinh thuê kết nối thay vì tự đầu tư hạ tầng.
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Ngày 2/11/2026, Northwood Space Corp., có trụ sở tại Torrance, bang California (Mỹ), thông báo hoàn tất vòng gọi vốn Series C trị giá 375 triệu USD. Andreessen Horowitz và DFJ Growth đồng dẫn dắt vòng đầu tư, cùng sự tham gia của Washington Harbour Partners, Alpine Space Ventures, Stepstone và In-Q-Tel.

Doanh nghiệp cho biết khoản vốn mới sẽ được sử dụng để thực hiện các hợp đồng hiện có, tuyển dụng nhân sự và mở rộng mạng trạm mặt đất phục vụ khách hàng thương mại và chính phủ Mỹ. HSBC Innovation Banking cũng cung cấp hạn mức tín dụng nhiều năm nhằm bổ sung vốn lưu động và hỗ trợ xây dựng mạng lưới. Northwood không công bố quy mô hạn mức này, vốn tách biệt với khoản đầu tư cổ phần 375 triệu USD.

Theo thông cáo, chưa đầy chín tháng kể từ vòng Series B, Northwood đã triển khai sáu điểm trạm tại hai châu lục, có khả năng hỗ trợ vệ tinh ở nhiều quỹ đạo. Công ty cũng thử nghiệm liên lạc điều khiển với vệ tinh địa tĩnh bằng ăng-ten mảng pha và đưa ra hệ thống ăng-ten truyền dữ liệu dung lượng lớn. Con số sáu điểm trạm là thông tin do doanh nghiệp tự công bố, chưa có tài liệu kiểm chứng độc lập về mức độ khai thác.

Cơ sở sản xuất thiết bị liên lạc vệ tinh của Northwood tại Mỹ. Doanh nghiệp vừa công bố hoàn tất vòng gọi vốn Series C trị giá 375 triệu USD. Ảnh: Northwood Space.
Cơ sở sản xuất thiết bị liên lạc vệ tinh của Northwood tại Mỹ. Doanh nghiệp vừa công bố hoàn tất vòng gọi vốn Series C trị giá 375 triệu USD. Ảnh: Northwood Space.

Khác với mô hình mỗi nhà vận hành tự xây trạm riêng, Northwood phát triển hạ tầng dùng chung. Phần mềm của hãng cho phép khách hàng tìm kiếm, đặt trước, thay đổi hoặc hủy các lượt liên lạc giữa vệ tinh và trạm mặt đất thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API). Mô hình này hướng tới giảm chi phí đầu tư ban đầu, giúp doanh nghiệp vệ tinh sử dụng năng lực kết nối theo nhu cầu.

Nền tảng gồm ăng-ten mảng pha Portal phục vụ điều khiển vệ tinh và chảo thu phát Prism dành cho truyền dữ liệu tốc độ cao. Northwood tự thiết kế, sản xuất thiết bị và xây dựng điểm trạm. Theo hãng, việc chuẩn hóa thiết bị giúp một trạm mới có thể triển khai trong khoảng ba tháng, song đây không phải thời gian được bảo đảm cho mọi dự án.

Tháng 9/2026, Northwood mở trụ sở kiêm nhà máy rộng 185.000 feet vuông tại Torrance, tăng diện tích sản xuất hơn năm lần. Công ty hiện có hơn 140 nhân sự, dự kiến tuyển thêm 400 người trong ba năm. Hãng đặt mục tiêu phát triển các điểm trạm có khả năng xử lý trên 100 Gbps tại những khu vực nhu cầu cao vào cuối năm 2027.

Vòng gọi vốn phản ánh nhu cầu đầu tư vào hạ tầng mặt đất khi số lượng vệ tinh hoạt động tăng nhanh. Tuy nhiên, khả năng thay thế trạm riêng bằng dịch vụ thuê dùng chung vẫn phụ thuộc yêu cầu bảo mật, vùng phủ, lịch liên lạc, độ tin cậy và giá dịch vụ. Thông cáo chưa nêu mức giá để đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai phương án.

Northwood Series C startup công nghệ vũ trụ trạm vệ tinh mặt đất mạng trạm vệ tinh hạ tầng vệ tinh ăng-ten mảng pha Portal Northwood Prism Northwood kết nối vệ tinh Andreessen Horowitz DFJ Growth đầu tư công nghệ vũ trụ kinh tế không gian

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,900 138,900
Hà Nội - PNJ 134,900 138,900
Đà Nẵng - PNJ 134,900 138,900
Miền Tây - PNJ 134,900 138,900
Tây Nguyên - PNJ 134,900 138,900
Đông Nam Bộ - PNJ 134,900 138,900
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,760 14,060
Miếng SJC Nghệ An 13,760 14,060
Miếng SJC Thái Bình 13,760 14,060
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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số