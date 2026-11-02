Chứng khoán 02/11: VN-Index mất gần 31 điểm, cổ phiếu ngân hàng lao dốc

Ngân hàng kéo lùi chỉ số, lực cầu cuối phiên giữ mốc 1.700

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tháng 11/2026 bằng phiên giảm thứ ba liên tiếp. Chốt ngày 02/11, VN-Index dừng tại 1.710,72 điểm, mất 30,90 điểm, tương đương 1,77% so với cuối tuần trước. VN30-Index giảm 41,63 điểm (2,24%) còn 1.813,41 điểm; HNX-Index giảm 2,19 điểm xuống 250,55 điểm, còn UPCoM-Index lùi 1,78 điểm về 121,95 điểm.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở mức giảm cuối ngày. VN-Index từng lên 1.744,35 điểm nhưng áp lực bán tăng nhanh trong phiên chiều khiến chỉ số rơi xuống 1.693,75 điểm, tạm thời mất mốc tâm lý 1.700. Lực cầu bắt đáy xuất hiện ở vùng giá thấp giúp chỉ số hồi gần 17 điểm so với đáy trong ngày, dù chưa đủ tạo tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy.

Thanh khoản tăng cùng nhịp giảm cho thấy hoạt động thoát vị thế diễn ra quyết liệt hơn. Theo tổng hợp giao dịch HoSE ngày 02/11, khối lượng toàn sàn đạt khoảng 877,46 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch 18.577,22 tỷ đồng, tăng gần 27% so với phiên trước. Riêng khớp lệnh đạt hơn 724 triệu cổ phiếu, tương ứng trên 15.800 tỷ đồng. Trên HoSE có 281 mã giảm, 46 mã tăng và 47 mã đứng giá; rổ VN30 ghi nhận 27 mã giảm, chỉ hai mã tăng.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 02/11

Ngân hàng là nguồn gây sức ép chính khi VPB giảm 6,10%, VCB mất 4,80%, BID giảm 4,19%, ACB giảm 3,33% và MBB giảm 2,85%. Theo Vietstock, riêng VCB lấy đi khoảng 4,58 điểm của VN-Index, trong khi VIC tăng 0,41%, góp khoảng 1,64 điểm theo chiều tích cực. Điều này cho thấy nỗ lực nâng đỡ từ một số cổ phiếu trụ không bù nổi áp lực bán trên diện rộng.

Dòng vốn ngoại tiếp tục tạo thêm sức ép. Trên HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 523 tỷ đồng, tập trung ở MBB (181,71 tỷ đồng), VCB (155,15 tỷ đồng), ACB (117,48 tỷ đồng), STB (105,45 tỷ đồng) và FPT (86,04 tỷ đồng). Khối ngoại mua ròng khoảng 71 tỷ đồng trên HNX; xét toàn ba thị trường, giá trị bán ròng xấp xỉ 453 tỷ đồng.

Công nghệ, bán lẻ, logistics và dầu khí cùng điều chỉnh

Áp lực bán không dừng ở ngân hàng. Cổ phiếu chứng khoán SSI giảm 2,33%, VND giảm 2,24%, VIX mất 1,67%; song BSI vẫn tăng 4,70%, cho thấy dòng tiền chỉ tìm đến một số điểm sáng riêng lẻ. Bất động sản cũng phân hóa: VHM giảm 1,59%, VRE mất 4,57%, KDH giảm 4,32%, trong khi VIC tăng nhẹ và HDC tăng trần 6,67%.

Công nghệ thông tin là một trong những nhóm giảm mạnh nhất. FPT mất 4,74%, CMG giảm 3,78% và ELC giảm 3,64%. Tại mảng viễn thông và hạ tầng số, VGI giảm 2,78%, FOX mất 5,01% và CTR giảm 2,52%. Việc nhiều mã công nghệ, viễn thông cùng suy yếu cho thấy áp lực giảm tỷ trọng đã lan ra ngoài các nhóm nhạy cảm với dòng tiền như ngân hàng và chứng khoán.

Nguồn finance.vietstock

Ở bán lẻ, FRT giảm hết biên độ 6,99%, DGW mất 6,84% và MWG giảm 2,16%. Nhóm logistics, vận tải ghi nhận GMD giảm khoảng 3,8%, trong khi TMS đi ngược xu hướng với mức tăng 6,21%. Ngành y tế cũng xuất hiện mã giảm sàn là TNH (-6,99%), phản ánh trạng thái phân hóa mạnh giữa từng doanh nghiệp.

Năng lượng và dầu khí không đứng ngoài xu hướng chung: BSR giảm khoảng 1,8%, PLX mất 2,9%, PVD giảm 1,9% và PVT giảm 3,1%. Ở nhóm điện và tiện ích, các mã như POW, NT2, REE cần được theo dõi riêng theo yếu tố vận hành, chi phí vốn và tiến độ dự án, thay vì đánh đồng với biến động giá dầu. Nhóm nguyên vật liệu tiếp tục tạo lực cản với HPG giảm 2,86%, GVR giảm sàn 6,88% và HSG mất 5,07%.

Phiên 02/11 vì vậy mang tính cảnh báo về chất lượng dòng tiền: thanh khoản cao hơn nhưng số cổ phiếu giảm áp đảo, trong khi dòng tiền nâng đỡ chỉ tập trung ở ít mã như VIC, HDC, BSI và TMS. Việc VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm cuối ngày là dấu hiệu xuất hiện lực cầu phòng thủ; để xác nhận trạng thái cân bằng, thị trường vẫn cần độ rộng cải thiện và áp lực bán tại nhóm vốn hóa lớn hạ nhiệt.