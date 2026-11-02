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Chứng khoán 02/11: VN-Index mất gần 31 điểm, cổ phiếu ngân hàng lao dốc

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21:34 | 02/11/2026
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VN-Index chốt phiên 02/11 ở 1.710,72 điểm, giảm 30,90 điểm; áp lực bán lan rộng, thanh khoản HoSE tăng gần 27%.
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Ngân hàng kéo lùi chỉ số, lực cầu cuối phiên giữ mốc 1.700

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tháng 11/2026 bằng phiên giảm thứ ba liên tiếp. Chốt ngày 02/11, VN-Index dừng tại 1.710,72 điểm, mất 30,90 điểm, tương đương 1,77% so với cuối tuần trước. VN30-Index giảm 41,63 điểm (2,24%) còn 1.813,41 điểm; HNX-Index giảm 2,19 điểm xuống 250,55 điểm, còn UPCoM-Index lùi 1,78 điểm về 121,95 điểm.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở mức giảm cuối ngày. VN-Index từng lên 1.744,35 điểm nhưng áp lực bán tăng nhanh trong phiên chiều khiến chỉ số rơi xuống 1.693,75 điểm, tạm thời mất mốc tâm lý 1.700. Lực cầu bắt đáy xuất hiện ở vùng giá thấp giúp chỉ số hồi gần 17 điểm so với đáy trong ngày, dù chưa đủ tạo tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy.

Thanh khoản tăng cùng nhịp giảm cho thấy hoạt động thoát vị thế diễn ra quyết liệt hơn. Theo tổng hợp giao dịch HoSE ngày 02/11, khối lượng toàn sàn đạt khoảng 877,46 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch 18.577,22 tỷ đồng, tăng gần 27% so với phiên trước. Riêng khớp lệnh đạt hơn 724 triệu cổ phiếu, tương ứng trên 15.800 tỷ đồng. Trên HoSE có 281 mã giảm, 46 mã tăng và 47 mã đứng giá; rổ VN30 ghi nhận 27 mã giảm, chỉ hai mã tăng.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 02/11
Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 02/11

Ngân hàng là nguồn gây sức ép chính khi VPB giảm 6,10%, VCB mất 4,80%, BID giảm 4,19%, ACB giảm 3,33% và MBB giảm 2,85%. Theo Vietstock, riêng VCB lấy đi khoảng 4,58 điểm của VN-Index, trong khi VIC tăng 0,41%, góp khoảng 1,64 điểm theo chiều tích cực. Điều này cho thấy nỗ lực nâng đỡ từ một số cổ phiếu trụ không bù nổi áp lực bán trên diện rộng.

Dòng vốn ngoại tiếp tục tạo thêm sức ép. Trên HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 523 tỷ đồng, tập trung ở MBB (181,71 tỷ đồng), VCB (155,15 tỷ đồng), ACB (117,48 tỷ đồng), STB (105,45 tỷ đồng) và FPT (86,04 tỷ đồng). Khối ngoại mua ròng khoảng 71 tỷ đồng trên HNX; xét toàn ba thị trường, giá trị bán ròng xấp xỉ 453 tỷ đồng.

Công nghệ, bán lẻ, logistics và dầu khí cùng điều chỉnh

Áp lực bán không dừng ở ngân hàng. Cổ phiếu chứng khoán SSI giảm 2,33%, VND giảm 2,24%, VIX mất 1,67%; song BSI vẫn tăng 4,70%, cho thấy dòng tiền chỉ tìm đến một số điểm sáng riêng lẻ. Bất động sản cũng phân hóa: VHM giảm 1,59%, VRE mất 4,57%, KDH giảm 4,32%, trong khi VIC tăng nhẹ và HDC tăng trần 6,67%.

Công nghệ thông tin là một trong những nhóm giảm mạnh nhất. FPT mất 4,74%, CMG giảm 3,78% và ELC giảm 3,64%. Tại mảng viễn thông và hạ tầng số, VGI giảm 2,78%, FOX mất 5,01% và CTR giảm 2,52%. Việc nhiều mã công nghệ, viễn thông cùng suy yếu cho thấy áp lực giảm tỷ trọng đã lan ra ngoài các nhóm nhạy cảm với dòng tiền như ngân hàng và chứng khoán.

Nguồn finance.vietstock
Nguồn finance.vietstock

Ở bán lẻ, FRT giảm hết biên độ 6,99%, DGW mất 6,84% và MWG giảm 2,16%. Nhóm logistics, vận tải ghi nhận GMD giảm khoảng 3,8%, trong khi TMS đi ngược xu hướng với mức tăng 6,21%. Ngành y tế cũng xuất hiện mã giảm sàn là TNH (-6,99%), phản ánh trạng thái phân hóa mạnh giữa từng doanh nghiệp.

Năng lượng và dầu khí không đứng ngoài xu hướng chung: BSR giảm khoảng 1,8%, PLX mất 2,9%, PVD giảm 1,9% và PVT giảm 3,1%. Ở nhóm điện và tiện ích, các mã như POW, NT2, REE cần được theo dõi riêng theo yếu tố vận hành, chi phí vốn và tiến độ dự án, thay vì đánh đồng với biến động giá dầu. Nhóm nguyên vật liệu tiếp tục tạo lực cản với HPG giảm 2,86%, GVR giảm sàn 6,88% và HSG mất 5,07%.

Phiên 02/11 vì vậy mang tính cảnh báo về chất lượng dòng tiền: thanh khoản cao hơn nhưng số cổ phiếu giảm áp đảo, trong khi dòng tiền nâng đỡ chỉ tập trung ở ít mã như VIC, HDC, BSI và TMS. Việc VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm cuối ngày là dấu hiệu xuất hiện lực cầu phòng thủ; để xác nhận trạng thái cân bằng, thị trường vẫn cần độ rộng cải thiện và áp lực bán tại nhóm vốn hóa lớn hạ nhiệt.

thị trường chứng khoán Cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu bất động sản cổ phiếu chứng khoán thanh khoản HOSE khối ngoại bán ròng FPT VCB VPB VIC VN30 Chứng khoán 02/11 VN-Index

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,000 138,000
Hà Nội - PNJ 134,000 138,000
Đà Nẵng - PNJ 134,000 138,000
Miền Tây - PNJ 134,000 138,000
Tây Nguyên - PNJ 134,000 138,000
Đông Nam Bộ - PNJ 134,000 138,000
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,700 14,000
Miếng SJC Nghệ An 13,700 14,000
Miếng SJC Thái Bình 13,700 14,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 13,900
Trang sức 99.9 13,180 13,780
Trang sức 99.99 13,190 13,790
Vàng 99.9 12,650
Vàng 99.99 12,800
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 137 14,002
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137 14,003
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,328 1,368
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,328 1,369
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,308 1,358
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 127,455 134,455
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,221 10,201
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,703 92,503
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,196 82,996
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,529 79,329
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,984 56,784
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
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Cập nhật: 03/11/2026 07:45
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Cập nhật: 03/11/2026 07:45
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Quảng Trị chi 500 tỷ đồng làm đường nối Đông Hà với Hải Lăng

Quảng Trị chi 500 tỷ đồng làm đường nối Đông Hà với Hải Lăng

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 11/2026: Không dùng điểm ưu tiên khi xét học bổng ngành khoa học cơ bản

Từ tháng 11/2026: Không dùng điểm ưu tiên khi xét học bổng ngành khoa học cơ bản

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy khoa học công nghệ nông nghiệp phía Nam

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy khoa học công nghệ nông nghiệp phía Nam

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Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Huawei FreeBuds SE 5 MAX mở bán tại Việt Nam từ ngày 10/11

Huawei FreeBuds SE 5 MAX mở bán tại Việt Nam từ ngày 10/11

Game thủ và dân chơi ép xung có thêm lựa chọn mới từ KLEVV

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Meta triển khai chương trình cảnh báo mới dành cho phụ huynh

Meta triển khai chương trình cảnh báo mới dành cho phụ huynh

Thái Lan, Malaysia đổi chiến lược hút vốn vào trung tâm dữ liệu

Thái Lan, Malaysia đổi chiến lược hút vốn vào trung tâm dữ liệu

Trung tâm an toàn của Zalo và Google thu hút gần 130 nghìn lượt truy cập

Trung tâm an toàn của Zalo và Google thu hút gần 130 nghìn lượt truy cập

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Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

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Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Tiếp thu, hoàn thiện quy định về hiến, ghép mô, tạng

Tiếp thu, hoàn thiện quy định về hiến, ghép mô, tạng

Từ tháng 11/2026: Không dùng điểm ưu tiên khi xét học bổng ngành khoa học cơ bản

Từ tháng 11/2026: Không dùng điểm ưu tiên khi xét học bổng ngành khoa học cơ bản

Đại học Quốc gia Hà Nội mở ngành học trái quy định: Những bất thường cần làm rõ

Đại học Quốc gia Hà Nội mở ngành học trái quy định: Những bất thường cần làm rõ

Ngày 2/11: Quốc hội thảo luận sửa luật hiến, ghép tạng, mở ra nhiều vấn đề đáng chú ý

Ngày 2/11: Quốc hội thảo luận sửa luật hiến, ghép tạng, mở ra nhiều vấn đề đáng chú ý

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Tay đua PVOIL VOC 2026: Vượt địa hình để rèn bản lĩnh

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Trải nghiệm Toyota Hilux vượt địa hình tại PVOIL VOC 2026

Trải nghiệm Toyota Hilux vượt địa hình tại PVOIL VOC 2026

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

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Cầu thủ Mbappe bị tẩy chay tại thị trường game bóng đá Trung Quốc

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Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp