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Nhận định chứng khoán 03/11: VN-Index thử thách mốc 1.700 điểm

Đình Tưởng

Đình Tưởng

21:35 | 02/11/2026
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Sau phiên mất gần 31 điểm, vùng 1.700 được dự báo tiếp tục rung lắc; lực cầu bắt đáy và nhóm ngân hàng sẽ quyết định nhịp hồi.
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Vùng 1.700 điểm là phép thử đầu tiên

Phiên giao dịch ngày 03/11/2026 có thể mở đầu trong trạng thái giằng co mạnh khi VN-Index vừa trải qua ba phiên giảm liên tiếp, lùi về 1.710,72 điểm. Trong ngày 02/11, chỉ số đã xuyên thủng 1.700 điểm và chạm 1.693,75 điểm trước khi hồi cuối phiên. Động thái lấy lại mốc tâm lý này cho thấy lực cầu bắt đáy tồn tại, nhưng thanh khoản tăng trong phiên giảm sâu và 27/30 cổ phiếu VN30 đi xuống cho thấy người mua chưa làm chủ xu hướng.

Kịch bản cơ sở cho ngày 03/11 là VN-Index kiểm định lại vùng 1.690–1.710 điểm với biến động lớn đầu phiên. Nếu giữ được khu vực 1.700 điểm, đồng thời nhóm ngân hàng thu hẹp đà giảm và số mã tăng cải thiện, chỉ số có cơ hội hồi kỹ thuật lên vùng 1.720–1.730 điểm. Vùng 1.740–1.750 điểm sẽ là thử thách cao hơn nếu lực cầu đủ bền; đây là các mốc tham chiếu phân tích, không phải dự báo chắc chắn về mức đóng cửa.

Nguồn Vietstock
Nguồn Vietstock

Ở kịch bản bất lợi, việc đánh mất 1.690–1.700 điểm trong điều kiện thanh khoản cao có thể đưa VN-Index xuống vùng 1.678–1.690 điểm. Báo cáo BSC phát hành sau phiên 02/11 xác định đây là vùng hỗ trợ quan trọng, nơi đáy tháng 10 giao với dải Bollinger phía dưới; nếu tiếp tục xuyên thủng, rủi ro lùi về 1.650–1.660 điểm sẽ tăng lên. Vietstock cũng lưu ý chỉ số đang tiến gần vùng đáy cũ tháng 7 quanh 1.650–1.680 điểm, trong khi MACD và Stochastic chưa cho tín hiệu thuận lợi.

Do đó, việc VN-Index bật tăng vài điểm ngay đầu phiên chưa đủ xác nhận tạo đáy. Tín hiệu tích cực hơn phải là khả năng giữ nền giá sau các nhịp rung lắc, số cổ phiếu tăng mở rộng và khối lượng bán chủ động giảm so với phiên 02/11. Ngược lại, chỉ số hồi nhưng nhóm ngân hàng, công nghệ và chứng khoán tiếp tục suy yếu sẽ là dấu hiệu nhịp hồi thiếu sự đồng thuận.

Dòng tiền sẽ chọn lọc, ưu tiên kiểm soát rủi ro

Nhóm ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục quyết định hướng đi của chỉ số. Các mã VCB, VPB, BID, MBB, ACB và TCB cần được quan sát cả về biên độ giảm lẫn lực hấp thụ tại vùng giá thấp. Riêng VCB, VPB và BID là những mã tác động tiêu cực lớn trong phiên 02/11; nếu áp lực bán tại các cổ phiếu này hạ nhiệt, VN-Index sẽ bớt phụ thuộc vào lực đỡ của VIC. Tuy nhiên, một phiên hồi đơn lẻ ở cổ phiếu ngân hàng chưa đồng nghĩa nhóm ngành đã đảo chiều.

Chứng khoán là nhóm phản ánh trực tiếp khẩu vị rủi ro. SSI, VND và VIX có thể xuất hiện nhịp hồi khi thị trường cân bằng, nhưng cần đối chiếu với thanh khoản, trong khi BSI đã tăng ngược thị trường ở phiên trước. Ở bất động sản, VIC và HDC cho thấy lực cầu chọn lọc; trái lại VHM, VRE, KDH và NLG cần thêm tín hiệu ổn định sau phiên giảm. Không nên suy diễn sắc xanh tại một vài mã đầu ngành thành tín hiệu phục hồi của toàn nhóm.

Nguồn Vietstock
Nguồn Vietstock

Công nghệ, điện tử - viễn thông và hạ tầng số cũng là nhóm cần thận trọng sau khi FPT, CMG, ELC, VGI, FOX và CTR đồng loạt giảm. Nhịp phục hồi, nếu xuất hiện, nên đi kèm giao dịch cân bằng hơn và sự cải thiện ở nhóm cổ phiếu có thanh khoản tốt. Với bán lẻ, MWG, FRT, DGW và PNJ có thể tiếp tục phân hóa theo kết quả kinh doanh và kỳ vọng sức mua, không chỉ theo diễn biến VN-Index.

Trong logistics, theo dõi GMD, HAH và TMS để xác định dòng tiền có tiếp tục ưu tiên cổ phiếu riêng lẻ hay không. Với điện và năng lượng, POW, NT2, REE cần được đặt trong bối cảnh riêng của ngành điện, còn BSR, PVD, PVS, PLX và PVT chịu tác động bổ sung từ chu kỳ giá dầu, hoạt động khai thác và vận tải. Nhóm y tế như TNH, DHG cũng cần được đánh giá bằng thanh khoản và thông tin doanh nghiệp, nhất là sau phiên TNH giảm sàn.

Một biến số quan trọng khác là giao dịch nhà đầu tư nước ngoài: phiên 02/11, khối này bán ròng hơn 523 tỷ đồng trên HoSE, tập trung vào ngân hàng và FPT. Nếu lực bán tiếp diễn trong lúc thanh khoản tăng do bên bán chiếm ưu thế, xác suất rung lắc sẽ còn cao. Ngược lại, mức bán ròng giảm và độ rộng thị trường cải thiện sẽ hỗ trợ kịch bản hồi kỹ thuật.

Trong bối cảnh đó, cách tiếp cận hợp lý là hạn chế mua đuổi những nhịp hồi nhanh, kiểm soát đòn bẩy và ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh rõ ràng. ASEANSC cũng khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn quản trị rủi ro, chỉ xem xét giải ngân khi có dấu hiệu tạo đáy được xác nhận bằng dòng tiền. Phiên 03/11 vì vậy nên được xem là bài kiểm tra khả năng hình thành vùng cân bằng quanh 1.700 điểm, chứ chưa phải thời điểm mặc nhiên xác nhận một xu hướng tăng mới.

dự báo VN-Index xu hướng chứng khoán nhận định thị trường mốc 1.700 điểm vùng hỗ trợ VN-Index Cổ phiếu ngân hàng Cổ phiếu công nghệ dòng tiền bắt đáy chiến lược đầu tư chứng khoán thị trường chứng khoán ngày mai Nhận định chứng khoán 03/11

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,000 138,000
Hà Nội - PNJ 134,000 138,000
Đà Nẵng - PNJ 134,000 138,000
Miền Tây - PNJ 134,000 138,000
Tây Nguyên - PNJ 134,000 138,000
Đông Nam Bộ - PNJ 134,000 138,000
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,700 14,000
Miếng SJC Nghệ An 13,700 14,000
Miếng SJC Thái Bình 13,700 14,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 13,900
Trang sức 99.9 13,180 13,780
Trang sức 99.99 13,190 13,790
Vàng 99.9 12,650
Vàng 99.99 12,800
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 137 14,002
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137 14,003
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,328 1,368
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,328 1,369
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,308 1,358
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 127,455 134,455
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,221 10,201
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,703 92,503
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,196 82,996
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,529 79,329
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,984 56,784
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
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Cập nhật: 03/11/2026 07:45

Chuyển động số

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Quảng Trị chi 500 tỷ đồng làm đường nối Đông Hà với Hải Lăng

Quảng Trị chi 500 tỷ đồng làm đường nối Đông Hà với Hải Lăng

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Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 11/2026: Không dùng điểm ưu tiên khi xét học bổng ngành khoa học cơ bản

Từ tháng 11/2026: Không dùng điểm ưu tiên khi xét học bổng ngành khoa học cơ bản

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy khoa học công nghệ nông nghiệp phía Nam

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy khoa học công nghệ nông nghiệp phía Nam

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Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

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Huawei FreeBuds SE 5 MAX mở bán tại Việt Nam từ ngày 10/11

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Game thủ và dân chơi ép xung có thêm lựa chọn mới từ KLEVV

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Meta triển khai chương trình cảnh báo mới dành cho phụ huynh

Meta triển khai chương trình cảnh báo mới dành cho phụ huynh

Thái Lan, Malaysia đổi chiến lược hút vốn vào trung tâm dữ liệu

Thái Lan, Malaysia đổi chiến lược hút vốn vào trung tâm dữ liệu

Trung tâm an toàn của Zalo và Google thu hút gần 130 nghìn lượt truy cập

Trung tâm an toàn của Zalo và Google thu hút gần 130 nghìn lượt truy cập

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Tiếp thu, hoàn thiện quy định về hiến, ghép mô, tạng

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Đại học Quốc gia Hà Nội mở ngành học trái quy định: Những bất thường cần làm rõ

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Ngày 2/11: Quốc hội thảo luận sửa luật hiến, ghép tạng, mở ra nhiều vấn đề đáng chú ý

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