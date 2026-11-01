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VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

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12:32 | 01/11/2026
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VinFast công bố ông Phạm Nhật Vượng góp thêm 11.000 tỷ đồng vào công ty tại Việt Nam, trong khi lượng ô tô điện giao toàn cầu quý III/2026 tăng 116%.
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Theo báo cáo Form 6-K gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 29/10/2026, VinFast Auto Ltd. công bố khoản bổ sung vốn trị giá 11.000 tỷ đồng từ ông Phạm Nhật Vượng, nhà sáng lập và thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp.

Khoản vốn này, tương đương khoảng 436,4 triệu USD theo tỷ giá quy đổi trong hồ sơ, được góp trực tiếp vào Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam (VFVN), công ty con của VinFast Auto Ltd.

Việc góp vốn thực hiện thông qua phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức, không kèm quyền chuyển đổi, hoán đổi hoặc các quyền tương tự. Theo VinFast, số cổ phần mới có điều khoản tương tự cổ phần ưu đãi cổ tức đã phát hành cho ông Phạm Nhật Vượng trong quý III/2026.

Doanh nghiệp cho biết khoản vốn bổ sung nhằm củng cố nền tảng vốn và hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng chiến lược. Tuy nhiên, hồ sơ chưa công bố phương án phân bổ cụ thể cho hoạt động sản xuất, vốn lưu động hoặc đầu tư công nghệ.

Ô tô điện VinFast tại dây chuyền sản xuất. Doanh nghiệp công bố lượng giao xe toàn cầu quý III/2026 đạt 82.580 chiếc.
Ô tô điện VinFast tại dây chuyền sản xuất. Doanh nghiệp công bố lượng giao xe toàn cầu quý III/2026 đạt 82.580 chiếc.

Cùng thời điểm công bố thông tin về vốn, VinFast ghi nhận lượng giao ô tô điện toàn cầu trong quý III/2026 đạt 82.580 xe, tăng 116% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu sản phẩm, VF 3 dẫn đầu với 21.744 xe, tiếp đến là Limo Green đạt 19.100 xe. Các mẫu VF 5 và VF 6 lần lượt ghi nhận 10.329 xe và 7.519 xe.

Ngoài ra, Herio Green đạt 5.097 xe, VF 7 đạt 3.893 xe và VF 8 đạt 3.411 xe. Lũy kế chín tháng đầu năm 2026, VinFast giao 211.242 ô tô điện trên toàn cầu, tăng 91% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở phân khúc xe hai bánh điện, hãng công bố lượng giao xe máy điện và xe đạp điện toàn cầu quý III đạt 284.831 chiếc, tăng 137%. Riêng thị trường Việt Nam đóng góp 281.409 chiếc.

Tính chung chín tháng, lượng giao xe hai bánh điện đạt 714.006 chiếc, tăng 204% so với cùng kỳ. Hai dòng Evo và Feliz lần lượt chiếm khoảng 57% và 26% tổng lượng giao xe hai bánh.

Đáng chú ý, việc tăng mạnh lượng giao xe diễn ra cùng giai đoạn VinFast tiếp tục nhận bổ sung vốn từ nhà sáng lập. Tuy nhiên, số liệu giao xe chưa phản ánh trực tiếp doanh thu, lợi nhuận hoặc dòng tiền của doanh nghiệp.

VinFast lưu ý kết quả giao xe hiện mang tính sơ bộ, có thể điều chỉnh và khác với số xe được ghi nhận doanh thu sau kiểm toán cuối năm.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ công bố báo cáo tài chính quý III/2026 trước giờ mở cửa thị trường Mỹ ngày 2/12/2026, đồng thời tổ chức trao đổi với nhà đầu tư về kết quả kinh doanh và chiến lược phát triển.

VinFast quý III/2026 VinFast nhận 11.000 tỷ đồng Phạm Nhật Vượng góp vốn VinFast giao 82.580 ô tô điện doanh số VinFast VinFast Auto cổ phiếu VFS báo cáo SEC

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,600 137,600
Hà Nội - PNJ 133,600 137,600
Đà Nẵng - PNJ 133,600 137,600
Miền Tây - PNJ 133,600 137,600
Tây Nguyên - PNJ 133,600 137,600
Đông Nam Bộ - PNJ 133,600 137,600
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 13,900
Miếng SJC Nghệ An 13,600 13,900
Miếng SJC Thái Bình 13,600 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 13,800
Trang sức 99.9 13,080 13,680
Trang sức 99.99 13,090 13,690
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 13,902
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 13,903
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,318 1,358
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,318 1,359
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,146 10,126
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,023 91,823
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68,946 78,746
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,567 56,367
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
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THB 0 746 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 02/11/2026 07:45

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Gia Lai khánh thành nhà máy graphene vốn đầu tư 202 tỷ đồng

Gia Lai khánh thành nhà máy graphene vốn đầu tư 202 tỷ đồng

GELEX Electric tăng 44,2% doanh thu, lãi trước thuế giảm 23%

GELEX Electric tăng 44,2% doanh thu, lãi trước thuế giảm 23%

UTT triển khai lớp AI công vụ cho 319 học viên Hà Nội

UTT triển khai lớp AI công vụ cho 319 học viên Hà Nội

Đắk Lắk duyệt điện gió Ea Sin 77 MW, ràng buộc giải tỏa công suất

Đắk Lắk duyệt điện gió Ea Sin 77 MW, ràng buộc giải tỏa công suất

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Bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Gia Lai khánh thành nhà máy graphene vốn đầu tư 202 tỷ đồng

Gia Lai khánh thành nhà máy graphene vốn đầu tư 202 tỷ đồng

EHang dự kiến bay xác minh tại Hà Nội trong tháng 11

EHang dự kiến bay xác minh tại Hà Nội trong tháng 11

UTT triển khai lớp AI công vụ cho 319 học viên Hà Nội

UTT triển khai lớp AI công vụ cho 319 học viên Hà Nội

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Tay đua PVOIL VOC 2026: Vượt địa hình để rèn bản lĩnh

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Trải nghiệm Toyota Hilux vượt địa hình tại PVOIL VOC 2026

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VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

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Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp